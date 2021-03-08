Сырные яйца по-английски

Рецепт из официального аккаунта Кларенс-хаус в «Инстаграме», резиденции принца Чарльза и герцогини Корнуольской. Принц Чарльз — любитель сыра, и этим рецептом поделились во время акции поддержки британских сыроваров. Я, поддерживая российских сыроваров, использовала твердый сыр, приготовленный на сыроварне города Неман (быв. Тильзит).

ИНГРЕДИЕНТОВ 1 ПОРЦИЮ

Основные

шпинат молодой 50 г помидоры вяленые в масле 3 шт. сыр козий мягкий 40 г яйца куриные 1 шт. базилик свежий 1 веточка сливки 10-20% 100 мл сыр твердый 20 г колбаса 20 г соль по вкусу перец душистый молотый по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/5

Шпинат промыть, дать стечь воде и выложить в небольшой форме для запекания так, чтобы осталось свободное пространство. Я использовала свежий шпинат, но в оригинальном рецепте рекомендовалось использовать 100 г замороженного или томленого шпината. На шпинат выкладываем колбасу. Добавить можно любое изделие из мясо на ваш вкус.

ШАГ 2/5

На колбасу выкладываем мягкий сыр, помидоры, листики зеленого базилика. Помидоры можно взять вяленые или свежие томаты черри.

ШАГ 3/5

В центр вбиваем куриное яйцо. Вбиваем осторожно, чтобы яйцо не растеклось.

ШАГ 4/5

Добавляем соль и перец по вкусу.

На яйцо аккуратно наливаем сливки. Посыпаем тертым твердым сыром. Сливки в оригинальном рецепте используются 33 % в количестве 50 мл, я использовала 20 %. Отправляем в заранее разогретую до 180ºС духовку на 10–15 минут. Достать готовое блюдо, дать постоять несколько минут и можно подавать.

ШАГ 5/5

Приятного аппетита!