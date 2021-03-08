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Сырные яйца по-английски

Сырные яйца по-английски

Рецепт из официального аккаунта Кларенс-хаус в «Инстаграме», резиденции принца Чарльза и герцогини Корнуольской. Принц Чарльз — любитель сыра, и этим рецептом поделились во время акции поддержки британских сыроваров. Я, поддерживая российских сыроваров, использовала твердый сыр, приготовленный на сыроварне города Неман (быв. Тильзит). 

ИНГРЕДИЕНТОВ 1 ПОРЦИЮ

Основные

 50 г
3 шт.
40 г
1 шт.
1 веточка
100 мл
20 г
20 г
по вкусу
по вкусу

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

 ШАГ 1/5

Сырные яйца по-английски

Шпинат промыть, дать стечь воде и выложить в небольшой форме для запекания так, чтобы осталось свободное пространство. Я использовала свежий шпинат, но в оригинальном рецепте рекомендовалось использовать 100 г замороженного или томленого шпината. На шпинат выкладываем колбасу. Добавить можно любое изделие из мясо на ваш вкус.

 ШАГ 2/5

Сырные яйца по-английски

На колбасу выкладываем мягкий сыр, помидоры, листики зеленого базилика. Помидоры можно взять вяленые или свежие томаты черри.

 ШАГ 3/5

Сырные яйца по-английски

В центр вбиваем куриное яйцо. Вбиваем осторожно, чтобы яйцо не растеклось.

Добавляем соль и перец по вкусу.

 ШАГ 4/5

Сырные яйца по-английски

На яйцо аккуратно наливаем сливки. Посыпаем тертым твердым сыром. Сливки в оригинальном рецепте используются 33 % в количестве 50 мл, я использовала 20 %. Отправляем в заранее разогретую до 180ºС духовку на 10–15 минут. Достать готовое блюдо, дать постоять несколько минут и можно подавать.

 ШАГ 5/5

Сырные яйца по-английски

Приятного аппетита!

 

 

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