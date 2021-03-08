Сырные яйца по-английски

Рецепт из официального аккаунта Кларенс-хаус в «Инстаграме», резиденции принца Чарльза и герцогини Корнуольской. Принц Чарльз — любитель сыра, и этим рецептом поделились во время акции поддержки британских сыроваров. Я, поддерживая российских сыроваров, использовала твердый сыр, приготовленный на сыроварне города Неман (быв. Тильзит).
ИНГРЕДИЕНТОВ 1 ПОРЦИЮ
Основные
|50 г
|3 шт.
|40 г
|1 шт.
|1 веточка
|100 мл
|20 г
|20 г
|по вкусу
|по вкусу
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/5
Шпинат промыть, дать стечь воде и выложить в небольшой форме для запекания так, чтобы осталось свободное пространство. Я использовала свежий шпинат, но в оригинальном рецепте рекомендовалось использовать 100 г замороженного или томленого шпината. На шпинат выкладываем колбасу. Добавить можно любое изделие из мясо на ваш вкус.
ШАГ 2/5
На колбасу выкладываем мягкий сыр, помидоры, листики зеленого базилика. Помидоры можно взять вяленые или свежие томаты черри.
ШАГ 3/5
В центр вбиваем куриное яйцо. Вбиваем осторожно, чтобы яйцо не растеклось.Добавляем соль и перец по вкусу.
ШАГ 4/5
На яйцо аккуратно наливаем сливки. Посыпаем тертым твердым сыром. Сливки в оригинальном рецепте используются 33 % в количестве 50 мл, я использовала 20 %. Отправляем в заранее разогретую до 180ºС духовку на 10–15 минут. Достать готовое блюдо, дать постоять несколько минут и можно подавать.
ШАГ 5/5
Приятного аппетита!
Свежие комментарии