Курица пармиджано

ОПИСАНИЕ
После Второй мировой войны многие итальянцы в поисках лучшей жизни отправились в более благополучную Америку. Здесь итальянские эмигранты придумали этот рецепт, положив в его основу рецепт баклажанов по-пармски. Блюдо стало очень популярным в Америке. Чтобы сохранить итальянский дух в этом теперь уже американском блюде, в качестве гарнира подают спагетти, заправленные тем же томатным соусом.
За рецепт большое спасибо Виктории Попин.
В классическом исполнении этого рецепта используется куриная грудка, но мне захотелось приготовить блюдо из куриных ног, которые я обычно перед готовкой делю на бедра и голени, таким образом получается четыре кусочка.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ
Основные
|2 шт.
|60 г
|80 г
|2 зубчика
|1 шт.
|100 г
|по вкусу
|по вкусу
|4 ст. л.
|150 г
Томатный соус
|1 шт.
|3 зубчика
|2 ст. л.
|1 ч. л.
|600 г
|1 ч. л.
|1 ч. л.
|по вкусу
|по вкусу
ШАГ 1/10
Начните с приготовления соуса.Для этого надо лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на оливковом масле.
ШАГ 2/10
Помидоры очистить от кожицы и нарезать кубиками (можно использовать помидоры в собственном соку). Чеснок измельчить. К луку добавить чеснок и помидоры, тушить на медленном огне до загустения, добавив паприку, базилик, соль и перец по вкусу. Пробить блендером.
ШАГ 3/10
Готовый соус пробить блендером.
ШАГ 4/10
Духовку разогреть до 220°C. В миске смешать 50 г натертого на мелкой терке пармезана, панировочные сухари, мелко нарубленный чеснок. Куриные ноги разделить на две части в месте соединения костей (получится две голени и два бедра), посолить по вкусу и приправить черным молотым перцем. Яйцо взбить вилкой.
ШАГ 5/10
В сковороде разогреть растительное масло и партиями подрумянить запанированные кусочки с обеих сторон.
ШАГ 6/10
Половину томатного соуса выложить на дно формы для запекания, а сверху — кусочки курицы.
ШАГ 7/10
На каждый кусочек курицы выложить небольшое количество томатного соуса. Посыпать тертой на крупной терке полутвердой моцареллой. Не надо заливать толстым слоем соуса всю курицу.
ШАГ 8/10
Сверху посыпьте оставшимся тертым пармезаном. Запекать 20–25 минут.
ШАГ 9/10
Пока курочка запекается, отварите спагетти в большом количестве подсоленной воды. Слить воду и переложить спагетти к оставшемуся томатному соусу. Перемешать.
ШАГ 10/10
Подаем со свежим базиликом или петрушкой вместе со спагетти. Уверена, что, если вы будите использовать куриную грудку, которая обычно суше других частей куриной тушки, в таком рецепте и она получится невероятно сочной.
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