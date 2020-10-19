Курица пармиджано

ОПИСАНИЕ

После Второй мировой войны многие итальянцы в поисках лучшей жизни отправились в более благополучную Америку. Здесь итальянские эмигранты придумали этот рецепт, положив в его основу рецепт баклажанов по-пармски. Блюдо стало очень популярным в Америке. Чтобы сохранить итальянский дух в этом теперь уже американском блюде, в качестве гарнира подают спагетти, заправленные тем же томатным соусом.

За рецепт большое спасибо Виктории Попин.

В классическом исполнении этого рецепта используется куриная грудка, но мне захотелось приготовить блюдо из куриных ног, которые я обычно перед готовкой делю на бедра и голени, таким образом получается четыре кусочка.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Основные

куриные голени 2 шт. сухари панировочные 60 г пармезан 80 г чеснок 2 зубчика яйца куриные 1 шт. моцарелла для запекания 100 г соль по вкусу перец черный свежемолотый по вкусу растительное масло для жарки 4 ст. л. спагетти 150 г

Томатный соус

лук белый 1 шт. чеснок 3 зубчика оливковое масло 2 ст. л. паприка красная 1 ч. л. помидоры 600 г базилик сушеный 1 ч. л. сахар 1 ч. л. соль по вкусу перец черный свежемолотый по вкусу

ШАГ 1/10

Начните с приготовления соуса.

ШАГ 2/10

Для этого надо лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на оливковом масле.

Помидоры очистить от кожицы и нарезать кубиками (можно использовать помидоры в собственном соку). Чеснок измельчить. К луку добавить чеснок и помидоры, тушить на медленном огне до загустения, добавив паприку, базилик, соль и перец по вкусу. Пробить блендером.

ШАГ 3/10

Готовый соус пробить блендером.

ШАГ 4/10

Духовку разогреть до 220°C. В миске смешать 50 г натертого на мелкой терке пармезана, панировочные сухари, мелко нарубленный чеснок. Куриные ноги разделить на две части в месте соединения костей (получится две голени и два бедра), посолить по вкусу и приправить черным молотым перцем. Яйцо взбить вилкой.

ШАГ 5/10

В сковороде разогреть растительное масло и партиями подрумянить запанированные кусочки с обеих сторон.

ШАГ 6/10

Половину томатного соуса выложить на дно формы для запекания, а сверху — кусочки курицы.

ШАГ 7/10

На каждый кусочек курицы выложить небольшое количество томатного соуса. Посыпать тертой на крупной терке полутвердой моцареллой. Не надо заливать толстым слоем соуса всю курицу.

ШАГ 8/10

Сверху посыпьте оставшимся тертым пармезаном. Запекать 20–25 минут.

ШАГ 9/10

Пока курочка запекается, отварите спагетти в большом количестве подсоленной воды. Слить воду и переложить спагетти к оставшемуся томатному соусу. Перемешать.

ШАГ 10/10

Подаем со свежим базиликом или петрушкой вместе со спагетти. Уверена, что, если вы будите использовать куриную грудку, которая обычно суше других частей куриной тушки, в таком рецепте и она получится невероятно сочной.