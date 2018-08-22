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Рецепт домашней сгущенки из груш

Сгущенку любят и взрослые, и дети. Кто-то белую, кто-то коричневую, переваренную, густую, как карамель. Есть еще один вид сгущенки — сгущенка с фруктами. Это двойное удовольствие, особая сладость с особым вкусом.

Пока сезон можно приготовить хоть десять банок и не сильно потратиться при этом, а зимой лакомиться вместо варенья. Добавлять в чай или намазывать на хлеб или круасаны. Гости, если попробуют такую сгущенку, несомненно спросят рецепт.

вяленые помидоры© DepositPhotos

Рецепт домашней сгущенки

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 5 кг груш
  • 3 кг сахара
  • 3 л молока
  • 1 ч. л. соды

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Груши очищаем от кожуры, вырезаем сердцевину, и нарезаем мелкими кусочками.

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  2. Засыпаем сахаром, варим на медленном огне в течение часа, периодически помешивая. За это время груши должны пустить сок.

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  3. Добавляем молоко и соду. Затем на той же медленной температуре варим еще 4 часа. В конце варки должна получиться густая кашица карамельного цвета с небольшими комочками.

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  4. Эту кашицу нужно остудить, а затем взбить всё в блендере до однородной массы.

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  5. В последний раз перевариваем, доведя до кипения. И сразу после этого закатываем в стерильные банки. Из данного количества ингредиентов может получится 12 полулитровых банок.

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Мы привыкли искать сгущенку на полках магазина, не зная о том, что такой продукт несложно приготовить самостоятельно. Домашняя сгущенка из молока и фруктов гораздо полезнее покупной, она не содержит стабилизаторов и модификаторов вкуса, только натуральные ингредиенты.

Источник

заготовкиконсервируемдесертыгрушикулинариясгущенка
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