Рецепт домашней сгущенки из груш

Сгущенку любят и взрослые, и дети. Кто-то белую, кто-то коричневую, переваренную, густую, как карамель. Есть еще один вид сгущенки — сгущенка с фруктами. Это двойное удовольствие, особая сладость с особым вкусом.

Пока сезон можно приготовить хоть десять банок и не сильно потратиться при этом, а зимой лакомиться вместо варенья. Добавлять в чай или намазывать на хлеб или круасаны. Гости, если попробуют такую сгущенку, несомненно спросят рецепт.

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Рецепт домашней сгущенки

ИНГРЕДИЕНТЫ

5 кг груш

3 кг сахара

3 л молока

1 ч. л. соды

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Груши очищаем от кожуры, вырезаем сердцевину, и нарезаем мелкими кусочками. Засыпаем сахаром, варим на медленном огне в течение часа, периодически помешивая. За это время груши должны пустить сок. Добавляем молоко и соду. Затем на той же медленной температуре варим еще 4 часа. В конце варки должна получиться густая кашица карамельного цвета с небольшими комочками. Эту кашицу нужно остудить, а затем взбить всё в блендере до однородной массы. В последний раз перевариваем, доведя до кипения. И сразу после этого закатываем в стерильные банки. Из данного количества ингредиентов может получится 12 полулитровых банок.

Мы привыкли искать сгущенку на полках магазина, не зная о том, что такой продукт несложно приготовить самостоятельно. Домашняя сгущенка из молока и фруктов гораздо полезнее покупной, она не содержит стабилизаторов и модификаторов вкуса, только натуральные ингредиенты.

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