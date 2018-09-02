Полезности: Секреты вкусного мяса

1. Мясо станет нежнее, если за час до готовки его смо­чить водкой.

2. Можно мясо перемешать с соевым соусом, оставить на ночь, а завтра жарить, оно получится очень сочным.

3. Говядина, баранина получится мягкой и сочной, если ее перед запеканием посолить, поперчить, еще можно нашпиговать чесноком, затем обернуть мясо ба­нановой кожурой.

4. Закрепите кожуру кулинарной нитью, чтобы она не разошлась.

5. Положите мясо на противень и поставьте в разогретую духовку на 30-40 минут.

6. Кожу­ра банана обладает уникальными свойствами и сделает жесткое постное мясо мягким.

Секрет превращения жесткой говядины в нежное и мягкое мясо.

1. Выложите говядину на раскаленную ско­вороду. Обжарьте на сильном огне 3-5 минут.

2. Добавьте немного воды, накройте крышкой и уменьшите огонь. Нарежьте корень имбиря и положите его тушиться вмес­те с мясом.

3. В состав имбирного сока входит вещество, которое разлагает протеины и делает жесткое мясо мягким. Говядину достаточно потушить с имбирем 30- 40 минут.

Смягчить старое мясо поможет лимонная корочка.

1. Нарежьте мясо на куски поперек волокон и выложите на раскаленную сковороду.

2. Добавьте несколько лимонных корок.

3. В конце приготовления не выбрасывайте корки.

4. Достаньте их, разотрите ложкой и размешайте с мясным соком, который выделился при жарке. Выложите говя­дину на тарелку, полейте соком и украсьте веткой зеле­ни и морковью.

5. Никогда не солите мясо непосредственно перед жаркой, оно потеряет много сока и получится невкус­ным. Соль надо класть во время, а еще лучше в самом конце приготовления.

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