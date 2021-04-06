Узнала, как покупать вкусный кофе (главное отличать арабику от робусты, это не сложно)

Я, конечно, знала, что не всякий кофе одинаково хорош, но отличать виды по зернам до недавних пор не умела. Поэтому довольно часто нарывалась на обман. Купила в "Ашане" по акции килограмм кофе за 250 рублей. На ценнике "арабика", на пачке "кофе восточно-европейский". В принципе, пить можно, особенно за такие деньги.

Но знающие люди, только посмотрев на фото моей "арабики" за 250 рублей, вынесли вердикт: "Это - робуста".

Обещали арабику за 250 рублей килограмм

В принципе, ничего плохого в робусте нет, но мне не нравится, когда меня дурят.

Зато этот опыт научил меня отличать виды кофе.

Арабика и робуста — два основных из них. Они отличаются внешне, а самое главное - на вкус.

Из всего производства кофе в мире на арабику приходится примерно 70%, на робусту — 30%. Почему же именно арабика так популярна, несмотря на то, что вырастит ее сложнее, а главное - она дороже?

Все просто - арабика вкуснее.

В арабике много липидов и сахаров, которые делают вкус интенсивным, а аромат насыщенным. В разных сортах арабики можно почувствовать сладость ягод, кислоту цитрусовых, аромат цветов и орехов.

Вообще, арабика появилась благодаря скрещиванию робусты и эужениоидиса - кофе редкого вида, который растёт на небольших кустарниках.

Его зёрна очень мелкие, урожайность низкая, в промышленных масштабах выращивать его не выгодно. Но в этом кофе очень низкое содержание кофеина — всего 0.2%.

Именно поэтому в арабике кофеина меньше, чем в робусте.

В робусте больше кофеина и хлорогеновой кислоты и мало липидов и сахаров. Это делает робусту хорошим энергетиком, но кофеин также придаёт кофе горечь и тяжёлый аромат. Вкус робусты — терпкий, но плоский. Добиться от него оттенков, как у арабики, просто невозможно.

Как отличить зерна арабики и робусты?

Оказывается, все довольно просто. Это видно наглядно.

Арабика - крупнее и ее зерна имеют овальную форму. После обжарки они имеют ровный коричневый цвет.

Зерна робусты по форме ближе к кругу. Они меньше по размеру, чем у арабики. После обжарки цвет зёрен не становится однородным, они могут иметь несколько оттенков коричневого.

А - арабика. Р - робуста.

Нет единого мнения, что лучше или хуже.

Арабика - дороже. Робуста - дешевле. Да, она дает хорошие крема в эспрессо и плотность напитка. Но во вкусе появляется неприятная горечь и тяжёлый аромат. Это не значит, что из робусты нельзя приготовить ничего хорошего. Классический итальянский кофе — это почти всегда сильно-обжаренная смесь из арабики и робусты. Такие смеси дешевле чистой арабики и придают кофе характерную горечь. В капучино из такой смеси появляются интересные ноты шоколада и некоторым людям такой кофе нравится больше.

Арабику я купила по 1000 р. за 1 кг, робусту по 250 р. за 1 кг.

Готовить робусту альтернативными способами — не лучшая идея. Поэтому, если вы готовите кофе не в кофемашине, а завариваете во френч-прессе или варите в турке, то лучше использовать арабику.

Но не спешите сразу отказываться от одного вида в пользу другого. Ведь более разумное решение - покупать смесь из этих сортов. Они превосходно дополняют вкус друг друга.

Все приятного аппетита и удачных покупок!