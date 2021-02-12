Французский пирог «Питивье»

Приготовление 1 час

Рецепт на: 6 персон

Французский пирог с миндальным кремом (франжипаном). Он просто невероятно вкусный и при этом достаточно прост в приготовлении. В следующий раз хочу попробовать с кешью и фисташками.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

ИНГРЕДИЕНТЫ

Основные

миндаль 150 г

сливочное масло 125 г

сахар 125 г

ванильный экстракт 1 ч. л.

яйца куриные 2 шт.

мука 25 г

тесто слоеное бездрожжевое 1 упаковка

Миндаль измельчить в кофемолке или комбайне в мелкие крошки.

Масло, сахар и ваниль взбить миксером в пышный крем. Добавить 1 яйцо и желток.

Молотые орехи и муку ввести в масляный крем. Тщательно вымешать до однородности.

Из половины теста раскатать круг 23 см. Переложить на противень, сверху ровным слоем распределить ореховую начинку, оставляя бортики 2 см. Смазать оставшимся белком бортик.

Оставшееся тесто также раскатать и накрыть им круг с ореховой начинкой. Хорошо скрепить края. Ножом сделать легкие насечки в виде узора сверху. Смазать поверхность яйцом. Выпекать 40–50 минут при 180°C до золотистого цвета. Если пирог быстро подрумянится, накройте его неплотно листом фольги.