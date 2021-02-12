Французский пирог «Питивье»

Приготовление 1 час
Рецепт на: 6 персон
Французский пирог с миндальным кремом (франжипаном). Он просто невероятно вкусный и при этом достаточно прост в приготовлении. В следующий раз хочу попробовать с кешью и фисташками.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ИНГРЕДИЕНТЫ
Основные
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миндаль
|150 г
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сливочное масло
|125 г
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сахар
|125 г
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ванильный экстракт
|1 ч. л.
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яйца куриные
|2 шт.
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мука
|25 г
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тесто слоеное бездрожжевое
|1 упаковка
Миндаль измельчить в кофемолке или комбайне в мелкие крошки.
Масло, сахар и ваниль взбить миксером в пышный крем. Добавить 1 яйцо и желток.
Молотые орехи и муку ввести в масляный крем. Тщательно вымешать до однородности.
Из половины теста раскатать круг 23 см. Переложить на противень, сверху ровным слоем распределить ореховую начинку, оставляя бортики 2 см. Смазать оставшимся белком бортик.
Оставшееся тесто также раскатать и накрыть им круг с ореховой начинкой. Хорошо скрепить края. Ножом сделать легкие насечки в виде узора сверху. Смазать поверхность яйцом. Выпекать 40–50 минут при 180°C до золотистого цвета. Если пирог быстро подрумянится, накройте его неплотно листом фольги.
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