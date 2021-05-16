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Крамбл с замороженной вишней

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Лето не за горами и скоро начнется сезон свежих ягод и фруктов, а это значит, самое время освобождать морозилку и активнее использовать ее запасы.

Крамбл – простой в приготовлении десерт британской кухни, для которого используют как свежие, так и замороженные, ягоды и фрукты. Приготовим крамбл из замороженной вишни. Главное условие: вишня должна быть без косточек.

Крамбл с замороженной вишней

Ингредиенты

Посыпка:

  • Мука пшеничная – 95 г;
  • Сахар коричневый – 155 г;
  • Овсяные хлопья – 70 г;
  • Фундук – 40 г;
  • Масло сливочное – 110 г;
  • Корица (молотая) – ½ ч.л;
  • Соль – 1 щепотка.

Ягодная начинка:

  • Вишня замороженная – 500 г;
  • Сахар – 150 г;;
  • Крахмал кукурузный – 20 г.

Готовим овсяный крамбл с вишней

Подготовим ингредиенты и включим духовку разогреваться до 190-200°C. 

Так же нам понадобятся формы, это могут быть керамические порционные формочки по количеству персон или одна большая. Установим их на большой противень, застеленный пергаментом, ведь ягоды в духовке будут кипеть, сок может переливаться на противень.

Вишню размораживать не нужно.

Холодное сливочное масло нарежем кубиками и уберем в холодильник до нужного момента.

Орехи могут быть любыми по вкусу, их нужно порубить ножом до состояния мелкой крошки.

Коричневый сахар не обязательный ингредиент, вместо него можно использовать обычный белый, но именно коричневый сахар придаст карамельную нотку верхней корочке.

Если вишня не очень кислая, то количество сахара в начинке можно уменьшить.

Подготовим ягодную часть крамбла. Для этого в глубокой миске смешаем белый сахар, замороженные ягоды и крахмал. 

Крамбл с замороженной вишней

Все перемешаем и распределим по формам, заполняя их на 2/3 объема.

Крамбл с замороженной вишней

Для верхней корочки смешаем все компоненты и пальцами разотрем масло так, чтобы получилась маслянистая крошка без крупных кусочков. 

Крамбл с замороженной вишней

Для ускорения процесса можно использовать кухонный комбайн, загрузив в его чашу все составляющие корочки и включив аппарат на несколько секунд.

Распределим крошку по поверхности ягод, заполняя формочки до верха. Можно положить с горкой, но важно, чтобы крошка оставалась крошкой, ее не нужно приминать или утрамбовывать, достаточно просто насыпать сверху.

Запекаем крамбл в разогретой духовке около 40 минут или до румяного цвета.

Крамбл с замороженной вишней

Дадим крамблу немного остыть и подадим к столу.

Его можно дополнить шариком мороженого или ложкой взбитых сливок.

Крошку для крамбла можно приготовить заранее и хранить в морозилке в плотно закрытой емкости.

Приятного аппетита!

Крамбл с замороженной вишней

 

 

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десертыкухни мира
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