Маринованная цветная капуста: рецепты на любой вкус

Многим нравится цветная капуста, и это совсем не странно: она имеет приятный аромат и мягкий вкус. Этот овощ можно употреблять в свежем и приготовленном виде, ее кладут в салаты, супы, запекают, тушат, а еще какой шикарной получается маринованная цветная капуста! Зовется она так вовсе не из-за цвета, дело в том, что этот вид капусты внешне похож на букет из мелких белых цветов, отсюда и название.

Многим нравится цветная капуста, и это совсем не странно

В чем польза цветной капусты

Сырой овощ содержит в своем составе очень много микроэлементов, витаминов и минералов.

минеральный состав: железо, кальций, фтор, марганец, калий, цинк, магний, медь;

витаминный состав: В1, 2, 6, К, А, С, U, Н, Е;

микроэлементы: полиненасыщенные жирные кислоты, биотин, крахмал, органические кислоты.

Калорийность: 30 кКал/100 гр.

Очень вкусная маринованная цветная капуста (видео)

Как сварить цветную капусту

Глядя на такой богатый полезный состав, жалко терять его во время готовки, но если сделать все правильно, овощ сохранит максимум своей полезности.

В микроволновке

Капусту разбираем на соцветия, моем, просушиваем на полотенце. Помещаем кусочки в кастрюлю, добавляем несколько столовых ложек воды, накрываем крышкой, отправляем в печь. Включаем полную мощность на 3 минуты, затем достаем, подсаливаем, и ставим еще на 4 минут готовиться при максимальной мощности.

В микроволновке приготовление цветной капусты займет совсем мало времени

Варка в кастрюле

Так же, как и в первом случае, овощ разделяем на соцветия, моем, просушиваем. Складываем капусту в посуду, наливаем воду, солим. Ставим на сильный огонь. После закипания делаем меньше огонь, варим 4-10 мин.

Чтобы вареный овощ сохранил свою белизну, в кипящую воду кладут немного сахара либо добавляют молоко.

В мультиварке

Подготовленные капустные соцветия складываем в чашу для готовки. Включаем режим готовки «На пару». Задаем время 15-30 минут.

Цветная капуста в мультиварке

После любого способа варки овощ можно быстро замариновать, закрыть на зиму в банках или же просто съесть.

Маринованная цветная капуста: быстрый рецепт

Многие рецепты приготовления капусты в домашних условиях путем маринования очень просты и не требуют особого оборудования и кулинарных способностей. Рассмотрим один из таких.

Компоненты:

1 головка капусты;

10 шт. черного перца;

5 шт. душистого;

5 лавровых листьев;

7 шт. гвоздики;

Для рассола на литр капустного отвара:

30 гр. сахара;

35 гр. соли;

150 гр. 9% уксусной кислоты.

Метод приготовления:

Делим овощ на соцветия, моем, оставляем на полотенце, чтобы стекла вода.

Делим овощ на соцветия, моем, оставляем на полотенце, чтобы стекла вода

Варим в кастрюле. Это можно сделать по предложенным выше правилам, а можно просто положить овощ в кипящую воду и прокипятить 3 минуты.



Варим в кастрюле

Вылавливаем вареные соцветия, оставляем временно в покое.

Вылавливаем вареные соцветия, оставляем временно в покое

Отмеряем литр отвара, даем закипеть, кладем все пряности, соль и сахар, кипятим 5 мин. Отключаем огонь, вливаем уксусную кислоту.

Соцветия раскладываем в чистые банки либо пластиковые контейнеры, неплотно, заливаем маринад, закрываем капроновой крышкой

Соцветия раскладываем в чистые банки либо пластиковые контейнеры, неплотно, заливаем маринад, закрываем капроновой крышкой. Оставляем в прохладном месте на всю ночь.

Утром маринованная закуска готова.

Очень вкусная маринованная цветная капуста: пошаговый рецепт

Суточная в чесночном маринаде

Компоненты:

500 гр. капусты;

1 маленькая морковка;

1 сладкий перец;

Рассол (на литр воды):

75 гр. сахара;

75 гр. соли;

4 зубчика чеснока;

2 лавра;

3 палочки гвоздики;

7 шт. черного перца;

75 мл 9% уксусной кислоты;

85 мл масла растительного.

Такая закуска понравится любителям остренького

Метод приготовления:

Головку разрезаем на кусочки, крупные разрезаем пополам. Морковку моем, чистим, трем на обычной крупной терке либо для корейской. Из перца вынимаем семена, нарезаем кубиками. Перемешиваем с морковью. Делаем рассол. Кипятим воду, кладем пряности, соль с сахаром, пропускаем чеснок через чеснокодавку, вливаем подсолнечное масло, уксусную кислоту, перемешиваем. Добавляем капусту. Варим под крышкой 2 мин, отключаем. В маринад с соцветиями высыпаем смесь из морковки с перцем, перемешиваем, оставляем под закрытой крышкой до остывания.

Остывшая соленая заготовка с овощами готова через 24 часа. Ее раскладывают в банки, хранят в прохладном месте.

Цветная капуста с перцем чили

Компоненты:

500 гр капуты;

1 шт. красного лука;

4 зубчика чеснока;

1 стручок чили;

5 гр. кориандра;

45 гр. сахара;

25 гр. соли;

по 5 шт. черного и душистого перцев;

5 шт. гвоздики;

1 л воды;

55 гр. белого винного уксуса.

Заготовка выглядит красочно

Метод приготовления:

Лук очищаем, моем, шинкуем полукольцами. Кочан разрезаем на отдельные веточки, варим 3 мин. Когда закипит. Откидываем в сито, обливаем ледяной водой. В чистые, стерилизованные банки раскладываем соцветия: слой луково-чесночной смеси, слой капусты. В каждую емкость добавляем 2,5 гр. кориандра, перцы горошком, гвоздику, и резанный кольцами перец чили. Варим рассол. На литр воды добавляем указанное в ингредиентах количество соли, сахара и уксусной кислоты. Готовый рассол разливаем по банкам. Пастеризуем четверть часа банки, закатываем. Переворачиваем, ждем, пока полностью остынут (в укутанном виде), убираем на хранение.

Как сделать маринованную цветную капусту по-корейски

Консервирование цветной капусты может быть разным, пряным, острым, с маслом, а можно сделать по-корейски. Такая заготовка не отнимает много времени и не требует стерилизации посуды.

Компоненты:

700 гр. соцветий;

1 морковина;

3 зубчика чеснока;

2 ч. л. приправы для морковки по-корейски;

1 л воды;

180 гр. сахара (граненый стакан);

60 гр. соли;

60 мл растительного масла;

200 мл 9% уксуса.

Специи для морковки по-корейски можно приобрести готовые, а можно собрать самостоятельно из кориандра, сушеного чеснока, паприки, черного перца, красного перца и измельченного лавра.

Метод приготовления:

Соцветия моем, крупные разрезаем пополам, отвариваем в течение 5 мин., отправляем в дуршлаг. Маринад. Даем закипеть воде, кладем необходимое на литр количество соли, сахара, масла, варим 5 мин. Вареную капусту раскладываем в подготовленные емкости, заливаем рассолом, оставляем в прохладном месте до полного остывания. Тем временем моем, чистим, трем на терке морковку. Очищаем, крупно режем чеснок. В остывшую капустную заготовку насыпаем морковь, корейские специи, чеснок, перемешиваем. Оставляем мариноваться на 6 часов.

Консервация цветной капусты в банках без стерилизации

Если консервированная заготовка вам по душе, но возиться со стерилизацией нет времени, можно обойтись без этого. Маринование овоща без такой обработки дает не менее вкусный результат.

Желтая цветная капуста по-тайски

Ингредиенты:

500 гр. капусты;

пучок базилика;

пучок пастернака;

1 лавр;

15 гр. куркумы;

15 гр. зерен кориандра;

15 гр. горчичных зерен;

5 шт. перца черного горошком;

7 шт. душистого;

35 гр. сахара;

30 гр. соли;

75 мл 9% уксуса;

1,5 л воды.

Метод приготовления:

Разделяем на крупные соцветия капусту, моем. Варим в подсоленной кипящей воде 2 минуты, затем откидываем на дуршлаг. Варим рассол. В 3 литра капустного отвара кладем все специи, солим, сахарим, кипятим 5 минут, в конце вливаем уксусную кислоту. Выкладываем соцветия вперемешку с зеленью в эмалированную кастрюлю, не трамбуем. Заливаем горячим рассолом, оставляем под крышкой, пока полностью не остынет.

Остывшую заготовку перемещаем в банку вместе с рассолом, плотно закрываем крышкой, храним в холодном месте до 4 месяцев.

Рецепт маринованной цветной капусты (видео)

Какой бы способ приготовления овоща вы ни выбрали, закуска всегда получается очень вкусной и годится для подачи на стол. Такая консервация сохраняет почти всю пользу овоща и дополняется другими продуктами.