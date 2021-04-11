4 прекрасных блюда, которые можно приготовить с добавлением яблок

Из яблок можно приготовить не только сок, пюре и знакомую всем шарлотку, а и вкуснейший суп, мясо, рагу, салат и множество других блюд, которые придутся по вкусу всему семейству.

1. Рагу

Рагу с яблоками. \ Фото: google.com.ua.

Если вы любите овощи в любом виде, то рецепт рагу с добавлением яблок однозначно вам понравится. Яркий насыщенный вкус, приятная кислинка или лёгкая сладость – главная фишка этого ароматного и сочного блюда.

Ингредиенты:

• Кабачки среднего размера - 2 шт;

• Перец болгарский красный или жёлтый - 1 шт;

• Яблоки зелёные крупные - 2 шт;

• Лук белый - 1 шт;

• Чеснок - 3 зубка;

• Петрушка свежая - 1 пучок маленький;

• Масло сливочное - 2 ст.л;

• Сметана жирная - 1 стакан;

• Паприка копчёная - 0,5 ч.л;

• Паста томатная - 1 ст.л;

• Соль и перец молотый - по вкусу.

Овощное рагу с яблоками. \ Фото: noihirek.hu.

Способ приготовления:

• Лук и чеснок мелко нашинковать;

• Обжарить на небольшом количестве сливочного масла примерно 5-6 минут (сковорода должна быть глубокая с толстым дном);

• Перец вымыть;

• Удалить семена и плодоножку;

• Мякоть нарезать небольшим кубиком;

• Отправить на сковородку к луку;

• Приправить солью, перцем и паприкой;

• Перемешать;

• Готовить 5-7 минут, периодически помешивая;

• Кабачки вымыть;

• Нарезать небольшим кубиком;

• Бросить к перцу и луку;

• Перемешать;

• Готовить 5-10 минут;

• Затем добавить нарезанные небольшим кубиком яблоки;

• Ещё немного посолить и поперчить;

• Аккуратно перемешать;

• Готовить 10-12 минут;

• После добавить мелко рубленную свежую петрушку;

• Влить сметану смешанную с томатной пастой;

• Перемешать;

• Тушить 5-10 минут (без крышки!);

• При необходимости ещё раз посолить и поперчить;

• Перед подачей при желании можно посыпать тёртым сыром.

2. Плов

Плов с яблоками. \ Фото: in.pinterest.com.

Плов – блюдо, которое каждая хозяйка готовит на свой вкус и лад. Кто-то любит по старинке классический вариант, кому-то подавай экзотику с морепродуктами и неизвестными ингредиентами, а кому-то достаточно добавить пару яблок и кусочек ветчины.

Ингредиенты:

• Ветчина - 250-300 г;

• Рис длинный - 1 стакан;

• Яблоки зелёные среднего размера - 2 шт;

• Морковка - 1 шт;

• Перец болгарский красный - 1 шт;

• Лук репчатый белый - 1 шт;

• Петрушка свежая - 1 маленький пучок;

• Соль и молотый перец - по вкусу;

• Масло подсолнечное.

Плов с добавлением яблок. \ Фото: zomato.com.

Способ приготовления:

• Рис тщательно промыть под холодной проточной водой несколько раз;

• После отварить до готовности в слегка подсоленной воде;

• Откинуть на дуршлаг и дать остыть;

• Лук мелко нарезать и обжарить на подсолнечном масле около 5-7 минут;

• Морковку вымыть, очистить и натереть на средней тёрке;

• Добавить к луку;

• Перемешать;

• Готовить 10-12 минут;

• Затем добавить нарезанный кубиками перец;

• Приправить солью и перцем;

• Готовить 3-4 минуты;

• После добавить нарезанные кубиками яблоки;

• Ещё немного посолить и поперчить по вкусу;

• Готовить примерно 15-20 минут;

• Затем добавить отварной рис и нарезанную кубиком ветчину;

• Аккуратно перемешать;

• Готовить ещё 5-7 минут;

• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой.

3. Картошка

Картошка с яблоками. \ Фото: healthyseasonalrecipes.com.

Жареная, отварная, пюре, фри, тушёная, печёная – картошка, которую можно подать в любом виде, и она понравится практически всем без исключения. Но что делать, если хочется разнообразия? Поспешить обзавестись оригинальным рецептом картошки с яблоками и, конечно же, приготовить его.

Ингредиенты:

• Картошка среднего размера - 8-10 шт;

• Яблоки зелёные среднего размера - 3 шт;

• Масло сливочное - 4 ч.л;

• Сметана жирная - 6 ч.л;

• Сыр твёрдый - 150 г;

• Соль и молотый перец - по вкусу;

• Петрушка и зелёный лук - несколько стеблей.

Запечённый картофель. \ Фото: pinterest.com.

Способ приготовления:

• Картофель вымыть;

• Очистить;

• Нарезать кружками средней толщины;

• Яблоки вымыть;

• Удалить сердцевину;

• Мякоть нарезать аналогично картофелю;

• Картошку выложить в форму для запекания, предварительно застелив пергаментом;

• Поверх картошки натереть или раскрошить сливочное масло;

• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут;

• Затем достать картошку из духовки;

• Выложить яблоки;

• Приправить солью и перцем;

• Полить сметаной;

• Аккуратно перемешать;

• Отправить в духовку на 20 минут, уменьшив температуру до 180 градусов;

• После вытащить из духовки;

• Посыпать мелко рубленой петрушкой и зелёным луком;

• Сверху щедро посыпать тёртым сыром;

• И снова поставить в духовку минут на десять;

• Подавать к столу, разделив на порции.

4. Суп

Свекольный суп с яблоками. \ Фото: google.com.

Лёгкий, по-весеннему яркий, сочный и ароматный суп со свеклой и яблоками – то, что отлично подойдёт на перекус в любое время суток.

Ингредиенты:

• Свекла среднего размера - 2-3 шт;

• Лук фиолетовый - 1 шт;

• Морковка - 1 шт;

• Кабачки среднего размера - 1 шт;

• Яблоки зелёные некрупные - 2 шт;

• Сельдерей стебель - 1 шт;

• Чеснок - 1 маленькая головка;

• Перец чили хлопья - 1 ч.л;

• Перец чёрный - 5-6 горошин;

• Лавр - 2 шт;

• Масло подсолнечное;

• Оливковое масло;

• Уксус бальзамический - 2,5 ст.л;

• Сыр козий - 70 г;

• Соль - по вкусу;

• Петрушка свежая - пару стеблей.

Суп из свеклы и яблок. \ Фото: kuchnia.wp.pl.

Способ приготовления:

• Свеклу хорошенько вымыть;

• Просушить;

• Сбрызнуть как следует оливковым маслом;

• Завернуть в фольгу;

• Выложить на противень или в форму для запекания;

• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 1,5 часа;

• Кабачки, сельдерей, яблоки, морковку и лук нарезать мелким кубиком;

• Обжарить на подсолнечном масле 5-7 минут;

• Затем добавить пропущенный через пресс чеснок;

• Перемешать и готовить ещё 2-3 минуты;

• После переложить всё в кастрюлю с кипящей водой;

• Добавить перец горошком, лавровый лист;

• Довести до кипения;

• Уменьшить огонь и готовить до готовности овощей;

• Слегка посолить и добавить хлопья чили;

• Свеклу достать из духовки;

• Остудить, очистить и перебить блендером;

• Влить оливковое масло (пару чайных ложек), уксус, приправить солью и перцем;

• Получившуюся массу переложить в кастрюлю с овощами;

• Аккуратно перемешать;

• Довести до кипения;

• Проварить пару минут;

• Разлить по тарелкам;

• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой и кусочками козьего сыра.