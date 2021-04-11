4 прекрасных блюда, которые можно приготовить с добавлением яблок

Из яблок можно приготовить не только сок, пюре и знакомую всем шарлотку, а и вкуснейший суп, мясо, рагу, салат и множество других блюд, которые придутся по вкусу всему семейству.
1. Рагу
Рагу с яблоками. \ Фото: google.com.ua.
Если вы любите овощи в любом виде, то рецепт рагу с добавлением яблок однозначно вам понравится. Яркий насыщенный вкус, приятная кислинка или лёгкая сладость – главная фишка этого ароматного и сочного блюда.
Ингредиенты:
• Кабачки среднего размера - 2 шт;
• Перец болгарский красный или жёлтый - 1 шт;
• Яблоки зелёные крупные - 2 шт;
• Лук белый - 1 шт;
• Чеснок - 3 зубка;
• Петрушка свежая - 1 пучок маленький;
• Масло сливочное - 2 ст.л;
• Сметана жирная - 1 стакан;
• Паприка копчёная - 0,5 ч.л;
• Паста томатная - 1 ст.л;
• Соль и перец молотый - по вкусу.
Овощное рагу с яблоками. \ Фото: noihirek.hu.
Способ приготовления:
• Лук и чеснок мелко нашинковать;
• Обжарить на небольшом количестве сливочного масла примерно 5-6 минут (сковорода должна быть глубокая с толстым дном);
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Отправить на сковородку к луку;
• Приправить солью, перцем и паприкой;
• Перемешать;
• Готовить 5-7 минут, периодически помешивая;
• Кабачки вымыть;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Бросить к перцу и луку;
• Перемешать;
• Готовить 5-10 минут;
• Затем добавить нарезанные небольшим кубиком яблоки;
• Ещё немного посолить и поперчить;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить 10-12 минут;
• После добавить мелко рубленную свежую петрушку;
• Влить сметану смешанную с томатной пастой;
• Перемешать;
• Тушить 5-10 минут (без крышки!);
• При необходимости ещё раз посолить и поперчить;
• Перед подачей при желании можно посыпать тёртым сыром.
2. Плов
Плов с яблоками. \ Фото: in.pinterest.com.
Плов – блюдо, которое каждая хозяйка готовит на свой вкус и лад. Кто-то любит по старинке классический вариант, кому-то подавай экзотику с морепродуктами и неизвестными ингредиентами, а кому-то достаточно добавить пару яблок и кусочек ветчины.
Ингредиенты:
• Ветчина - 250-300 г;
• Рис длинный - 1 стакан;
• Яблоки зелёные среднего размера - 2 шт;
• Морковка - 1 шт;
• Перец болгарский красный - 1 шт;
• Лук репчатый белый - 1 шт;
• Петрушка свежая - 1 маленький пучок;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Масло подсолнечное.
Плов с добавлением яблок. \ Фото: zomato.com.
Способ приготовления:
• Рис тщательно промыть под холодной проточной водой несколько раз;
• После отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг и дать остыть;
• Лук мелко нарезать и обжарить на подсолнечном масле около 5-7 минут;
• Морковку вымыть, очистить и натереть на средней тёрке;
• Добавить к луку;
• Перемешать;
• Готовить 10-12 минут;
• Затем добавить нарезанный кубиками перец;
• Приправить солью и перцем;
• Готовить 3-4 минуты;
• После добавить нарезанные кубиками яблоки;
• Ещё немного посолить и поперчить по вкусу;
• Готовить примерно 15-20 минут;
• Затем добавить отварной рис и нарезанную кубиком ветчину;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить ещё 5-7 минут;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой.
3. Картошка
Картошка с яблоками. \ Фото: healthyseasonalrecipes.com.
Жареная, отварная, пюре, фри, тушёная, печёная – картошка, которую можно подать в любом виде, и она понравится практически всем без исключения. Но что делать, если хочется разнообразия? Поспешить обзавестись оригинальным рецептом картошки с яблоками и, конечно же, приготовить его.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера - 8-10 шт;
• Яблоки зелёные среднего размера - 3 шт;
• Масло сливочное - 4 ч.л;
• Сметана жирная - 6 ч.л;
• Сыр твёрдый - 150 г;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Петрушка и зелёный лук - несколько стеблей.
Запечённый картофель. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кружками средней толщины;
• Яблоки вымыть;
• Удалить сердцевину;
• Мякоть нарезать аналогично картофелю;
• Картошку выложить в форму для запекания, предварительно застелив пергаментом;
• Поверх картошки натереть или раскрошить сливочное масло;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут;
• Затем достать картошку из духовки;
• Выложить яблоки;
• Приправить солью и перцем;
• Полить сметаной;
• Аккуратно перемешать;
• Отправить в духовку на 20 минут, уменьшив температуру до 180 градусов;
• После вытащить из духовки;
• Посыпать мелко рубленой петрушкой и зелёным луком;
• Сверху щедро посыпать тёртым сыром;
• И снова поставить в духовку минут на десять;
• Подавать к столу, разделив на порции.
4. Суп
Свекольный суп с яблоками. \ Фото: google.com.
Лёгкий, по-весеннему яркий, сочный и ароматный суп со свеклой и яблоками – то, что отлично подойдёт на перекус в любое время суток.
Ингредиенты:
• Свекла среднего размера - 2-3 шт;
• Лук фиолетовый - 1 шт;
• Морковка - 1 шт;
• Кабачки среднего размера - 1 шт;
• Яблоки зелёные некрупные - 2 шт;
• Сельдерей стебель - 1 шт;
• Чеснок - 1 маленькая головка;
• Перец чили хлопья - 1 ч.л;
• Перец чёрный - 5-6 горошин;
• Лавр - 2 шт;
• Масло подсолнечное;
• Оливковое масло;
• Уксус бальзамический - 2,5 ст.л;
• Сыр козий - 70 г;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка свежая - пару стеблей.
Суп из свеклы и яблок. \ Фото: kuchnia.wp.pl.
Способ приготовления:
• Свеклу хорошенько вымыть;
• Просушить;
• Сбрызнуть как следует оливковым маслом;
• Завернуть в фольгу;
• Выложить на противень или в форму для запекания;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 1,5 часа;
• Кабачки, сельдерей, яблоки, морковку и лук нарезать мелким кубиком;
• Обжарить на подсолнечном масле 5-7 минут;
• Затем добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Перемешать и готовить ещё 2-3 минуты;
• После переложить всё в кастрюлю с кипящей водой;
• Добавить перец горошком, лавровый лист;
• Довести до кипения;
• Уменьшить огонь и готовить до готовности овощей;
• Слегка посолить и добавить хлопья чили;
• Свеклу достать из духовки;
• Остудить, очистить и перебить блендером;
• Влить оливковое масло (пару чайных ложек), уксус, приправить солью и перцем;
• Получившуюся массу переложить в кастрюлю с овощами;
• Аккуратно перемешать;
• Довести до кипения;
• Проварить пару минут;
• Разлить по тарелкам;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой и кусочками козьего сыра.
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