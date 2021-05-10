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Курица в молоке, запеченная в духовке

Курица обжаривается на сливочном масле и запекается в духовке со специями и молоком. Мясо птицы получается нежнейшим и покоряет своим вкусом с первого кусочка. При всей простоте, блюдо получается по-настоящему праздничным и приведет в восторг всех членов семьи.

Курица в молоке, запеченная в духовке

Ингредиенты:

курица бройлер весом 1-1,5 кг;
сливочное масло 80 грамм;
шалфей (свежий или сушеный) 1 ст. ложка;
лимон 2 шт.;
чеснок 10 зубчиков;
молоко 500 -700 мл;
соль, перец по вкусу.
Приготовление:

Курицу натереть солью и перцем снаружи и внутри.
Лимоны тщательно помыть в теплой воде и срезать цедру.
В утятницу или сковороду, которую можно ставить в духовку, выложить сливочное масло и разогреть на плите на слабом огне.
Выложить в форму курицу и обжарить с двух сторон до румяной корочки.
Снять сковороду с огня, добавить очищенные зубчики чеснока, шалфей, лимонную цедру и залить всё молоком.
Отправить форму в духовку на 1,5 часа. По возможности, несколько раз полить курицу соусом.
Достать курицу, остудить в течение 15-20 минут и подавать.
Молочный соус, в котором запекалась курица, вкусный сам по себе, его можно перелить в пиалы и подавать, как подливу к гарнирам, либо макать в него хлеб.
Приятного аппетита!

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