Курица в молоке, запеченная в духовке

Курица обжаривается на сливочном масле и запекается в духовке со специями и молоком. Мясо птицы получается нежнейшим и покоряет своим вкусом с первого кусочка. При всей простоте, блюдо получается по-настоящему праздничным и приведет в восторг всех членов семьи.





Ингредиенты:



курица бройлер весом 1-1,5 кг;

сливочное масло 80 грамм;

шалфей (свежий или сушеный) 1 ст. ложка;

лимон 2 шт.;

чеснок 10 зубчиков;

молоко 500 -700 мл;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:



Курицу натереть солью и перцем снаружи и внутри.

Лимоны тщательно помыть в теплой воде и срезать цедру.

В утятницу или сковороду, которую можно ставить в духовку, выложить сливочное масло и разогреть на плите на слабом огне.

Выложить в форму курицу и обжарить с двух сторон до румяной корочки.

Снять сковороду с огня, добавить очищенные зубчики чеснока, шалфей, лимонную цедру и залить всё молоком.

Отправить форму в духовку на 1,5 часа. По возможности, несколько раз полить курицу соусом.

Достать курицу, остудить в течение 15-20 минут и подавать.

Молочный соус, в котором запекалась курица, вкусный сам по себе, его можно перелить в пиалы и подавать, как подливу к гарнирам, либо макать в него хлеб.

Приятного аппетита!