Однажды моя дочь, придя из садика, на вопрос: «Чем кормили?», ответила, что давали котлету, которую зачем-то завернули в капусту. Я не фанат голубцов, особенно в старом, советском исполнении, но вот однажды подсмотрела рецепт в заморской кухне, который в корне изменил отношение семьи к этому блюду. Голубцы из пекинской капусты с куриным филе и луком пореем делаю теперь только в духовке, с минимальным количеством жира и масла. Всё очень просто, чтобы блюдо готовилось в собственном соку (но не плавало в нём), форму нужно прикрывать пергаментом, который задерживает часть образующегося пара.

Голубцы в пекинской капусте

Пекинская капуста, в отличие от белокочанной, обрабатывается намного легче и быстрее, а на вкус слаще. Тоже можно сказать и о курином филе, которым я заменила традиционную для голубцов свинину. В общем, советую попробовать – получается вкусно и красиво, а тем, кто не переживет из-за лишних калорий, советую приправить голубцы жирной сметаной с соевым соусом.

Ингредиенты:

вилок пекинской капусты с крупными листьями;

350 г куриного филе;

130 г риса;

две головки репчатого лука;

стебель лука порея;

стручок перца чили;

сушеные листья карри, черный перец, хлопья паприки, лимон.

Ингредиенты для приготовления голубцов в пекинской капусте

Способ приготовления голубцов в пекинской капусте

Куриное филе мелко нарезаем острым ножом, добавляем 1-2 головки репчатого лука натёртые на тёрке и соль. Если такой процесс обработки лука кажется вам очень мучительным, то просто сложите ингредиенты в кухонный комбайн и измельчите их в импульсном режиме.

Нарезаем мелко светлую часть лука порея и стручок свежего перца чили, выжимаем столовую ложку лимонного сока, приправляем фарш, смешиваем 3-4 минуты, фарш, так же как и тесто, это любит.

Мелко нарезаем куриное филе, добавляем натёртый репчатый лук Нарезаем светлую часть лука порея и стручок свежего перца чили Добавляем в куриный фарш отвареный рис, листья карри, хлопья паприки и молотый чёрный перец

Отвариваем рис (на одну часть риса берём две части воды и половину чайной ложки соли), когда рис остынет, добавляем его в куриный фарш, кладём сушеные листья карри, хлопья паприки и молотый чёрный перец.

Готовим листья пекинской капусты для голубцов

Готовим листья пекинской капусты для голубцов. Нагреваем до кипения 2 литра воды, добавляем соль, рядом ставим ёмкость с холодной водой. В кипяток кладём по очереди листья капусты на 1-2 минуты, затем сразу перекладываем их в холодную воду, несколько зелёных листьев порея также бланшируем в кипятке, они понадобятся для украшения голубцов.

Заворачиваем в отваренный лист пекинской капусты порцию фарша с рисом

Листья пекинской капусты отряхиваем от воды, отрезаем утолщение листа (не выбрасывайте, пригодится!), заворачиваем в лист порцию фарша с рисом.

На дно огнеупорной формы укладываем плотно голубцы, все закрываем листом промасленного пергамента

На дно плоской огнеупорной формы наливаем немного растительного масла, кладём отрезанные толстые куски листьев от пекинской капусты, на них укладываем плотно голубцы, все закрываем листом промасленного пергамента. Кусочки листьев не позволят голубцам подгореть, а пергамент сохранит влагу, блюдо приготовится в собственном соку.

Готовим в духовом шкафу при температуре 180 градусов 30 минут

Духовой шкаф нагреваем до 180 градусов, готовим 30 минут.

Перевязываем каждый голубчик поперёк зелёной лентой из порея

От листьев бланшированного порея отрезаем длинные и узкие полосы, перевязываем каждый голубчик поперёк зелёной лентой из порея, и подаём к столу. Вот такое вкусно и полезное блюдо получилось из очень привычных и доступных ингредиентов. Здоровое питание – это очень здорово!

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