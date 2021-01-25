Как без соковыжималки выжать стакан гранатового сока за пару минту

Свежий натуральный гранатовый сок очень полезен для иммунитета, а также восстановления крови. К сожалению, в покупном виде это просто вкусный напиток, а не кладезь витаминов. При возможности лучше отжимать сок из свежего граната самостоятельно.

Что потребуется:

несколько гранатов;

кипяченая вода;

нож;

стакан.

Процесс выжимки гранатового сока

Грант укладывается на стол, прижимается ладонью и прокатывается 1-2 минуты со всех сторон. Нужно разрушить оболочку вокруг его семян.

Раскатывания фрукта будет сопровождаться хрустом. Катать нужно пока звук не прекратиться, далее размять пальцами до полного исчезновения твердостей.

Сбоку граната делается прокол ножом. Будьте аккуратны, он может брызнуть.

Затем он укладывается отверстием на стакан и сжимается.

После прокатки косточки внутри него останутся пустыми, поэтому вся жидкость вытечет.

Таким способом из одного граната получится почти 0,5 стакана сока концентрата.

Так как он очень кислый и может вызвать изжогу, то его следует разбавить кипяченой водичкой. При желании добавляется сахар по вкусу.

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