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Как без соковыжималки выжать стакан гранатового сока за пару минту

Как без соковыжималки выжать стакан гранатового сока за пару минту

Свежий натуральный гранатовый сок очень полезен для иммунитета, а также восстановления крови. К сожалению, в покупном виде это просто вкусный напиток, а не кладезь витаминов. При возможности лучше отжимать сок из свежего граната самостоятельно.

Что потребуется:

  • несколько гранатов;

    Как без соковыжималки выжать стакан гранатового сока за пару минту

  • кипяченая вода;
  • нож;
  • стакан.

Процесс выжимки гранатового сока

Грант укладывается на стол, прижимается ладонью и прокатывается 1-2 минуты со всех сторон. Нужно разрушить оболочку вокруг его семян.

Как без соковыжималки выжать стакан гранатового сока за пару минту

Раскатывания фрукта будет сопровождаться хрустом. Катать нужно пока звук не прекратиться, далее размять пальцами до полного исчезновения твердостей.

Как без соковыжималки выжать стакан гранатового сока за пару минту

Сбоку граната делается прокол ножом. Будьте аккуратны, он может брызнуть.

Как без соковыжималки выжать стакан гранатового сока за пару минту

Затем он укладывается отверстием на стакан и сжимается.

Как без соковыжималки выжать стакан гранатового сока за пару минту

После прокатки косточки внутри него останутся пустыми, поэтому вся жидкость вытечет.

Как без соковыжималки выжать стакан гранатового сока за пару минту

Таким способом из одного граната получится почти 0,5 стакана сока концентрата.

Как без соковыжималки выжать стакан гранатового сока за пару минту

Так как он очень кислый и может вызвать изжогу, то его следует разбавить кипяченой водичкой. При желании добавляется сахар по вкусу.

Как без соковыжималки выжать стакан гранатового сока за пару минту

Как без соковыжималки выжать стакан гранатового сока за пару минту

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