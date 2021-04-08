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Постный овощной суп за 30 минут - Итальянский суп Минестроне

Постный овощной суп за 30 минут - Итальянский суп Минестроне

Вкусный, легкий, диетический суп без мяса - Минестроне. Самый лучший постный овощной суп всего за 30 минут. Этот итальянский суп нравится абсолютно всем.

Ингредиенты (на 3 порции):

  • Вода - 1,5 л
  • Картофель - 1 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Корень сельдерея - 50 г.
  • Перец болгарский - 1 шт.
  • Помидор - 1 шт.
  • Грибы шампиньоны - 150 г.
  • Соус песто - 50 г.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Соль, перец, базилик - по вкусу

Короткий видео-рецепт:

Подготовить все ингредиенты.

Нарезать картофель кубиком и отправить вариться первым.

Остальные овощи нарезать очень мелким кубиком.

Обжарить овощи на растительном масле.

Сделать томатную сальсу.

В конце смешать все и заправить.

Приятного аппетита!

 

 

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