Постный овощной суп за 30 минут - Итальянский суп Минестроне

Вкусный, легкий, диетический суп без мяса - Минестроне. Самый лучший постный овощной суп всего за 30 минут. Этот итальянский суп нравится абсолютно всем.
Ингредиенты (на 3 порции):
- Вода - 1,5 л
- Картофель - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Корень сельдерея - 50 г.
- Перец болгарский - 1 шт.
- Помидор - 1 шт.
- Грибы шампиньоны - 150 г.
- Соус песто - 50 г.
- Чеснок - 2 зубчика
- Соль, перец, базилик - по вкусу
Короткий видео-рецепт:
Подготовить все ингредиенты.
Нарезать картофель кубиком и отправить вариться первым.
Остальные овощи нарезать очень мелким кубиком.
Обжарить овощи на растительном масле.
Сделать томатную сальсу.
В конце смешать все и заправить.
Приятного аппетита!
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