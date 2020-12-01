Мойва под луковым соусом

Я не великий "фанат" мойвы, но приготовленную таким способом кушаю ее с большим удовольствием! Рецепт предельно прост, так сказать деревенский, но результат отменный!!! Советую попробовать!!!
Ингредиенты:
- 1 кг. мойвы
- 2 крупные луковицы
- 2 ст.л. растительного масла
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
Мойву почистить, отрезать головы, хорошо промыть, затем посолить и поперчить.
Лук нарезать полукольцами, или кубиками, и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. В процессе жарки посолить по вкусу.
Сверху на лук выложить рыбу, уменьшить огонь и накрыть сковороду крышкой.
Томить рыбку до готовности, примерно 15 минут. (В процессе готовки образуется сок, в котором она и будет томится).
Вот и все!!! Готовую мойву подавать с гарниром по вкусу.
Приятного вам аппетита!!!
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