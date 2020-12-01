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Мойва под луковым соусом

Мойва под луковым соусом

Я не великий "фанат" мойвы, но приготовленную таким способом кушаю ее с большим удовольствием! Рецепт предельно прост, так сказать деревенский, но результат отменный!!! Советую попробовать!!!

Мойва под луковым соусом

Ингредиенты:

  • 1 кг. мойвы
  • 2 крупные луковицы  
  • 2 ст.л. растительного масла
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:
Мойву почистить, отрезать головы, хорошо промыть, затем посолить и поперчить.

Лук нарезать полукольцами, или кубиками, и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. В процессе жарки посолить по вкусу.

Сверху на лук выложить рыбу, уменьшить огонь и накрыть сковороду крышкой. 
Томить рыбку до готовности, примерно 15 минут. (В процессе готовки образуется сок, в котором она и будет томится).

Вот и все!!! Готовую мойву подавать с гарниром по вкусу.

Приятного вам аппетита!!!

Мойва под луковым соусом

 

 

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