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Муссовые пирожные: красивые и вкусные десерты, готовятся легко и не стыдно подать на праздничный стол

Нежными и легкими муссовыми пирожными можно не только побаловать себя, но и украсить праздничный стол. Приготовление займет немало времени, но труды окупятся оригинальным видом и изысканным вкусом воздушного лакомства.

Муссовые пирожные: красивые и вкусные десерты, готовятся легко и не стыдно подать на праздничный стол

Ингредиенты

Для бисквита потребуются:

  1. яйцо — 4 шт.,
  2. сахарный песок — 150 г,
  3. мука — 130 г,
  4. какао-порошок — 20 г,
  5. разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Для мусса необходимо:

  1. фруктовое (ягодное) пюре — 400 г,
  2. сливки 33% жирности — 300 г,
  3. желатин — 20 г.

Продукты для приготовления зеркальной глазури:

  1. сахарный сироп — 150 г,
  2. сгущенное молоко — 120 г,
  3. сахарный песок — 150 г,
  4. белый шоколад — 100 г,
  5. вода — 70 г,
  6. желатин — 15 г.

Способ приготовления

Приготовление пирожных следует начать с выпечки бисквитной основы. Яйца взбейте до образования объемной пены, затем, не выключая миксер, постепенно добавьте сахар — объем смеси должен увеличиться в два раза. Просейте в полученную массу муку с разрыхлителем, добавьте какао-порошок и замесите тесто.

 

Для выпечки основы пирожных лучше использовать широкую форму, высота бисквита должна быть 1-1,5 см. На дно формы постелите пергаментную бумагу, вылейте тесто и разровняйте его. Выпекайте бисквит в течение 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Готовую основу необходимо остудить.

Замочите желатин в воде. Если используете листовой, то количество воды не критично, а при замачивании сыпучего соотношение жидкости к нему должно быть 6:1.

Далее необходимо приготовить пюре. Фрукты или ягоды помойте, обсушите, при необходимости очистите от кожуры и косточек, нарежьте небольшими кусочками (нежные плоды можно размять). Добавьте сахар из расчета 1 ст. л. на 100 г плодов. Количество сахара иногда приходится корректировать. Например, если делать пюре из цитрусовых, песка понадобится больше нормы, а если из абрикосов или бананов — меньше.

Фруктово-ягодную смесь прогревайте на водяной бане или маленьком огне, пока не растворится сахар. Плоды должны стать мягкими, дать сок. После этого массу нужно протереть через сито.

В полученное пюре добавьте разбухший в воде желатин и тщательно все перемешайте. Взбейте сливки до крепких пиков, выложите в миску с остывшим пюре и снова перемешайте.

Бисквитную основу нарежьте на порции так, чтобы они в точности повторяли формы для пирожных. Лучше использовать силиконовые формы, так как из них будет легче извлекать застывшие заготовки.

Мусс разлейте по формам, оставив место для бисквитной основы. Сверху аккуратно выложите порции бисквита, слегка утопив их в пюре. Для того чтобы десерт застыл,  положите его сначала в холодильник на час, а затем на 20-30 минут в морозильник. Охлажденные пирожные легко извлекаются из форм, и мусс при этом не деформируется.

Пока десерт охлаждается, приготовьте зеркальную глазурь. В небольшой кастрюле смешайте сироп, воду и сахар, поставьте емкость на огонь. После растворения сахара кипятите 30-40 секунд, затем снимите с плиты.

Добавьте к смеси разбухший в воде желатин и все перемешайте. В чашу блендера поместите сгущенное молоко и шоколад, влейте горячий сироп, потом взбейте продукты до однородной массы. Готовую глазурь накройте пленкой и остудите.

Пирожные положите на решетку и полейте глазурью. Когда покрытие застынет, лакомство можно подавать к столу.

Как можно улучшить рецепт

Муссовые пирожные: красивые и вкусные десерты, готовятся легко и не стыдно подать на праздничный стол

Сахарный сироп можно заменить медом. Пирожные будут более яркими, если разделить готовую глазурь на части и растворить в них разные по цвету красители. Для украшения десерта можно использовать разнообразные кондитерские присыпки.

 

 

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