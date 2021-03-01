Как и сколько варить макароны, чтобы они не слипались. 7 простых советов

Макароны – простой в приготовлении гарнир, который подойдет практически к любому блюду. Предлагаем сегодня расставить все точки над «i», и разобрать абсолютно все нюансы приготовления макарон.

Состав и выбор макарон для варки

Вы часто интересуетесь составом такого простого продукта, как макароны? Идеальный вариант для классических изделий – мука и вода. Допускается использование яиц, а также натуральных красителей – сока шпината, томатов или моркови, чернил каракатицы.

Мука в составе может быть разной – высшего или первого сорта, цельнозерновая, из твердых сортов пшеницы. Этот главный ингредиент и будет влиять на конечный вкус.

Как выбрать макароны

Мука из твердых сортов пшеницы или цельнозерновая – лучшая основа для вкусных макарон. Они получаются в меру плотные и, к тому же, полезнее тех, что изготовлены из муки высшего сорта.

Цветные макароны (когда хочется в тарелке ярких красок) важно выбирать только с натуральными красителями. Химические добавки, стабилизаторы или усилители вкуса не должны присутствовать в хороших макаронах.

Срок хранения макарон

Производитель указывает на каждой пачке рекомендованный срок хранения. Он зависит от конкретного изделия. В среднем – это от 12 до 32 месяцев.

Максимальный срок у изделий без добавок.

Употребление макарон в указанный период гарантирует не только их качество, но и вкус. Но не забывайте, что речь идет о плотно закрытой упаковке. Даже если вы уже открыли пачку, важно хранить неиспользованные макароны хорошо закрыв, либо переложите в чистую стеклянную банку с крышкой.

Как правильно варить макароны

Когда вы выбрали понравившуюся пачку макарон с хорошим составом и принесли ее домой, время для следующего этапа – варки. Даже самые лучшие макароны можно испортить, если неправильно приготовить.

Сколько варить макароны

Для начала нужно обратиться к рекомендациям производителя. Нередко они указывают даже конкретное время для более плотных или мягких макарон. Если рекомендация по времени всего одна – для макарон «al dente» необходимо сократить время варки на 2 минуты.

Время приготовления зависит от типа макаронных изделий (спагетти, пенне и т.д.), основы (какая использована мука) и размера. Чем тоньше и меньше макароны, тем быстрее они сварятся.

Главный принцип – лучше недоварить, чем переварить!

Как варить макароны из твердых сортов пшеницы

Перед началом процесса лучше всего обратиться к рекомендациям производителя, которые обычно указаны на пачке. В среднем советуют взять не менее 1 литра воды для 100 грамм сухих изделий. Тут действует принцип – лучше больше жидкости, чем меньше.

В состав макарон обычно не входит соль, поэтому ее следует добавлять в воду при варке. Количество зависит от вкуса, размера кастрюли и объема воды.

В кипящую подсоленную воду отправляют макароны, убавляют огонь до среднего и варят до желаемой мягкости. Готовые макароны нужно откинуть на дуршлаг.

Как варить отечественные макароны

Качественные изделия из твердых сортов, зачастую, ничем не хуже иностранных. А вот более дешевые, из муки высшего сорта, требуют особо трепетного отношения во время варки, иначе есть шанс получить клейстер вместо макарон.

Изучите рекомендации производителя и не отходите от плиты во время приготовления, чтобы не переварить макароны. Некрупные изделия, такие как рожки, например, можно довести до кипения, проварить минуту и снять с огня, оставив под крышкой еще на 3-4 минуты.

Как варят макароны в Италии

Сама технология варки, разумеется, ничем не отличается – много воды, соль и макароны. А вот время будет на 1.5-2 минуты меньше, чтобы получить классические итальянские макароны «al dente», то есть немного жестковатые. Такие макароны снаружи мягкие, а внутри остаются более плотными.

Кроме того, итальянцы нередко варят макароны сразу в соусе, чтобы они как следует пропитались вкусами и ароматами.

Как варить макароны на плите

Давайте более детально разберемся с тем, как варить макароны в кастрюле. Даже для небольшой порции лучше всего взять среднюю кастрюлю. Маленький объем не даст макаронам пространства, а для правильной варки это важно.

Влейте чистую воду и поставьте на огонь. После закипания добавьте соль и подождите еще секунд 30. Теперь можно отправлять макароны в кастрюлю. Вода в это время должна интенсивно кипеть! Затем можно убавить температуру и варить макароны при умеренном кипении воды до готовности.

Как варить макароны в мультиварке

Вариант первый – выложите на дно чаши макароны, влейте горячую воду, чтобы она была немного выше макарон, и добавьте соль. Накройте крышкой, установите программу «Варка на пару» и готовьте около 6 минут. Можно заранее приготовить соус и сварить макароны в соусе, а не просто в воде.

Второй вариант – доведите большое количество воды до кипения на режиме «Суп». Посолите, выложите макароны и варите с закрытой крышкой 5-6 минут.

Если у вашей техники есть программа «Макароны», ориентируйтесь на время, рекомендованное производителем мультиварки.

Как варить макароны в микроволновке

Это, пожалуй, самый простой способ сварить макароны. Подготовьте глубокую миску, подходящую для использования в микроволновой печи. Влейте в нее кипяток, растворите соль и выложите макароны.

Отправьте миску в микроволновку и установите среднюю мощность (400-600). Варите 3-4 минуты, после перемешайте и оцените степень готовности. Может понадобиться еще от 2 до 5 минут, в зависимости от мощности вашей техники и вкусовых предпочтений.

В среднем, макароны в микроволновке варятся на пару минут дольше, чем на плите.

Как варить макароны, чтобы не слипались

Хорошие макароны, которые варятся в достаточном количестве воды (это важнейшее условие!), не должны слипаться в принципе. Нужно также в процессе варки их помешивать, особенно спагетти.

Существует еще одна маленькая хитрость – во время варки в воду можно налить 1-2 столовых ложки растительного масла.

Нужно ли промывать макароны после варки

В большинстве стандартных ситуаций – нет! Макароны подают сразу же после приготовления.

Но если вы готовите салат с пастой или запеканку, например, макароны лучше промыть перед тем, как соединять с остальными ингредиентами.

Нужно ли варить макароны перед жаркой

Можно сварить макароны перед жаркой. Готовые макароны откиньте на дуршлаг, обсушите и после переложите на сковороду. На среднем огне обжарьте до румяной корочки.

А еще можно обжарить макароны перед варкой. На сковороде с небольшим количеством масла обжарьте макароны до золотистого цвета. После влейте горячую воду и томите под крышкой до полной готовности.

Мешать или не мешать макароны при варке

Конечно, да! Как минимум перемешивать каждые 1.5-2 минуты, но лучше даже чаще.

У итальянцев есть шутка о том, что паста не любит одиночество, а предпочитает компанию. Так что побудьте рядом.

Закрывать или не закрывать крышкой кастрюлю с макаронами при варке

Прикрыть можно во время закипания воды и на 30 секунд после добавления соли.

С того момента, как макароны попали в кастрюлю, крышку закрывать не нужно! Во-первых, вы не сможете помешивать часто и контролировать процесс. А во-вторых, вода вспенится и просто «убежит» на плиту.

Полезные советы и секреты как варить макароны

Не скупитесь, когда будете солить воду. Можно даже попробовать ее, чтобы убедиться, что она достаточно соленая. Иначе вкус у макарон будет пресным.

Чтобы насладиться правильным вкусом спагетти их не стоит ломать.

Рекомендованное производителем время варки лучше сократить минимум на 1 минуту. Более плотные макароны понравятся вам гораздо больше переваренных.

Вода, в которой варились макароны, может пригодиться для соуса. Так что сливая ее, сохраните немного, на всякий случай.

Если вы не будете подавать макароны сразу к столу (лучше так не поступать, но случаются иногда форс-мажоры), не используйте сливочное масло. Лучше сбрызните их оливковым и перемешайте.

Планируете добавить соус к макаронам? Тогда не используйте ни во время варки, ни после растительное масло. Оно может помешать макаронам как следует соединиться с соусом.

Как не нужно варить макароны

Легко испортит ваши макароны: