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Редис консервированный

Редис консервированный

Готовим консервированный редис. Он получается хрустящим, кисло-сладким на вкус. Отлично подойдет и в качестве самостоятельной закуски, и для добавления в зеленые салаты.

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить консервированный редис. Редис выбирайте крепкий и хрустящий, без видимых повреждений. По желанию в баночку можно добавить пару веточке укропа для аромата. Особенно такая консервация будет актуальна зимой, когда мало доступных свежих овощей.

Ингредиенты:

  • Редис  — 350 Грамм
  • Чеснок  — 2 Зубчика
  • Вода  — 250 Миллилитров
  • Соль  — 1 Чайная ложка
  • Сахар  — 1 Ст. ложка
  • Перец черный горошком  — 2-4 Штук
  • Лавровый лист  — 1 Штука
  • Уксус 9%  — 15 Миллилитров

Количество порций: 2-3

Редис консервированный

Подготовьте все ингредиенты.

Редис консервированный

Редис хорошо помойте, отрежьте кончики с двух сторон. Затем нарежьте редис на тонкие кружочки.

Редис консервированный

На дно чистой стерилизованной баночки выложите очищенный чеснок.

Редис консервированный

Заполните банку подготовленным редисом.

Редис консервированный

Для маринада вскипятите воду с сахаром, солью, перцем и лавровым листом. Проварите 5 минут. В конце добавьте уксус.

Редис консервированный

Влейте в банку горячий маринад, закрутите крышку. Переверните вверх дном и оставьте так, до полного остывания. Затем редис можно убрать на хранение.

Редис консервированный

Консервированный редис готов.

 

 

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