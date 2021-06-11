Редис консервированный

Готовим консервированный редис. Он получается хрустящим, кисло-сладким на вкус. Отлично подойдет и в качестве самостоятельной закуски, и для добавления в зеленые салаты.
Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить консервированный редис. Редис выбирайте крепкий и хрустящий, без видимых повреждений. По желанию в баночку можно добавить пару веточке укропа для аромата. Особенно такая консервация будет актуальна зимой, когда мало доступных свежих овощей.
Ингредиенты:
- Редис — 350 Грамм
- Чеснок — 2 Зубчика
- Вода — 250 Миллилитров
- Соль — 1 Чайная ложка
- Сахар — 1 Ст. ложка
- Перец черный горошком — 2-4 Штук
- Лавровый лист — 1 Штука
- Уксус 9% — 15 Миллилитров
Количество порций: 2-3
Подготовьте все ингредиенты.
Редис хорошо помойте, отрежьте кончики с двух сторон. Затем нарежьте редис на тонкие кружочки.
На дно чистой стерилизованной баночки выложите очищенный чеснок.
Заполните банку подготовленным редисом.
Для маринада вскипятите воду с сахаром, солью, перцем и лавровым листом. Проварите 5 минут. В конце добавьте уксус.
Влейте в банку горячий маринад, закрутите крышку. Переверните вверх дном и оставьте так, до полного остывания. Затем редис можно убрать на хранение.
Консервированный редис готов.
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