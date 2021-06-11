Редис консервированный

Готовим консервированный редис. Он получается хрустящим, кисло-сладким на вкус. Отлично подойдет и в качестве самостоятельной закуски, и для добавления в зеленые салаты.

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить консервированный редис. Редис выбирайте крепкий и хрустящий, без видимых повреждений. По желанию в баночку можно добавить пару веточке укропа для аромата. Особенно такая консервация будет актуальна зимой, когда мало доступных свежих овощей.

Ингредиенты:

Редис — 350 Грамм

Чеснок — 2 Зубчика

Вода — 250 Миллилитров

Соль — 1 Чайная ложка

Сахар — 1 Ст. ложка

Перец черный горошком — 2-4 Штук

Лавровый лист — 1 Штука

Уксус 9% — 15 Миллилитров

Количество порций: 2-3

Подготовьте все ингредиенты.

Редис хорошо помойте, отрежьте кончики с двух сторон. Затем нарежьте редис на тонкие кружочки.

На дно чистой стерилизованной баночки выложите очищенный чеснок.

Заполните банку подготовленным редисом.

Для маринада вскипятите воду с сахаром, солью, перцем и лавровым листом. Проварите 5 минут. В конце добавьте уксус.

Влейте в банку горячий маринад, закрутите крышку. Переверните вверх дном и оставьте так, до полного остывания. Затем редис можно убрать на хранение.

Консервированный редис готов.