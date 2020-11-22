Салат «Тёща»: каждый зять уплетает и просит добавки

А вы пробовали когда-нибудь салат «Теща»? Простой и вкусный салат с лёгкой остринкой.
Ингредиенты
- 2 шт. куриное филе
- 5 шт. яйцо куриное
- 2-3 шт. огурец свежий
- Капуста молодая свежая
- Сухарики с хреном и холодцом
- Майонез по вкусу соль
Как приготовить
- Подготавливаем наши ингредиенты. Отвариваем яйца и очищаем их, курочку отвариваем в подсоленной воде.
- Огурцы моем и нарезаем мелкими кубиками, так же нарезаем и яйца. Курицу нарезаем мелкими кусочками и тонко шинкуем капусту.
- Засыпаем в салатник сухарики и заправляем майонезом.
- Приятного аппетита!
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