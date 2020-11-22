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Салат «Тёща»: каждый зять уплетает и просит добавки

Салат «Тёща»: каждый зять уплетает и просит добавки

А вы пробовали когда-нибудь салат «Теща»? Простой и вкусный салат с лёгкой остринкой.

Ингредиенты

  1. 2 шт. куриное филе
  2. 5 шт. яйцо куриное
  3. 2-3 шт. огурец свежий
  4. Капуста молодая свежая
  5. Сухарики с хреном и холодцом
  6. Майонез по вкусу соль

Как приготовить

  1. Подготавливаем наши ингредиенты. Отвариваем яйца и очищаем их, курочку отвариваем в подсоленной воде.
  2. Огурцы моем и нарезаем мелкими кубиками, так же нарезаем и яйца. Курицу нарезаем мелкими кусочками и тонко шинкуем капусту.
  3. Засыпаем в салатник сухарики и заправляем майонезом.
  4. Приятного аппетита!

 

 

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