Пикката из рыбы (Fish piccata)

Неимоверно вкусная рыбка!!! Сочная, нежная, в пикантном лимонном соусе с каперсами. Соус просто божественный!!! Я ранее готовила пиккату из куриного филе, мне понравилось, поэтому и из рыбки решила приготовить... и не пожалела! Плюс, весь процесс приготовления занимает от силы 10-15 минут. Супер быстрый и вкусный ужин! Обязательно приготовьте!!!
Ингредиенты:
- 4 свежих филе белой рыбы
- 2 зубчик чеснока
- 2 ч.л. оливкового масла
- 2 ст.л. муки
- 2 ст.л. каперсов
- 1/2 стакана белого вина
- цедра и сок одного лимона (небольшого)
- 1 ст.л. сливочного масла
- 2-3 веточки петрушки
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
Рыбное филе промыть, обсушить бумажным полотенцем, посыпать каждую сторону солью и перцем, и немного обвалять в муке.
В большой сковороде разогреть оливковое масла, выложить рыбу и жарить в течение 2-3 минут с каждой стороны.
Затем добавить чеснок и жарить еще в течение нескольких секунд.
После чего влить в сковороду вино, потушить минутку, и добавить мелко натертую лимонную цедру, лимонный сок и каперсы. Готовить около 2-х минут. Затем приправить солью и перцем по вкусу, добавить сливочное масло и мелко нарезанную петрушку.
Тушить пока масло не растает.
Все! Подавать рыбку к столу сразу же, поливая соусом!
Приятного вам аппетита!!!
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