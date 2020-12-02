Пикката из рыбы (Fish piccata)

Неимоверно вкусная рыбка!!! Сочная, нежная, в пикантном лимонном соусе с каперсами. Соус просто божественный!!! Я ранее готовила пиккату из куриного филе, мне понравилось, поэтому и из рыбки решила приготовить... и не пожалела! Плюс, весь процесс приготовления занимает от силы 10-15 минут. Супер быстрый и вкусный ужин! Обязательно приготовьте!!!

Ингредиенты:

4 свежих филе белой рыбы

2 зубчик чеснока

2 ч.л. оливкового масла

2 ст.л. муки

2 ст.л. каперсов

1/2 стакана белого вина

цедра и сок одного лимона (небольшого)

1 ст.л. сливочного масла

2-3 веточки петрушки

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Рыбное филе промыть, обсушить бумажным полотенцем, посыпать каждую сторону солью и перцем, и немного обвалять в муке.

В большой сковороде разогреть оливковое масла, выложить рыбу и жарить в течение 2-3 минут с каждой стороны.

Затем добавить чеснок и жарить еще в течение нескольких секунд.

После чего влить в сковороду вино, потушить минутку, и добавить мелко натертую лимонную цедру, лимонный сок и каперсы. Готовить около 2-х минут. Затем приправить солью и перцем по вкусу, добавить сливочное масло и мелко нарезанную петрушку.

Тушить пока масло не растает.

Все! Подавать рыбку к столу сразу же, поливая соусом!

Приятного вам аппетита!!!