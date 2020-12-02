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Пикката из рыбы (Fish piccata)

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Неимоверно вкусная рыбка!!! Сочная, нежная, в пикантном лимонном соусе с каперсами. Соус просто божественный!!! Я ранее готовила пиккату из куриного филе, мне понравилось, поэтому и из рыбки решила приготовить... и не пожалела! Плюс, весь процесс приготовления занимает от силы 10-15 минут. Супер быстрый и вкусный ужин! Обязательно приготовьте!!! 

Ингредиенты:

  • 4 свежих филе белой рыбы
  • 2 зубчик чеснока
  • 2 ч.л. оливкового масла 
  • 2 ст.л. муки 
  • 2 ст.л. каперсов
  • 1/2 стакана белого вина 
  • цедра и сок одного лимона (небольшого) 
  • 1 ст.л. сливочного масла 
  • 2-3 веточки петрушки
  • соль, перец по вкусу 

Приготовление: 
Рыбное филе промыть, обсушить бумажным полотенцем, посыпать каждую сторону солью и перцем, и немного обвалять в муке.

В большой сковороде разогреть оливковое масла, выложить рыбу и жарить в течение 2-3 минут с каждой стороны. 
Затем добавить чеснок и жарить еще в течение нескольких секунд.

После чего влить в сковороду вино, потушить минутку, и добавить мелко натертую лимонную цедру, лимонный сок и каперсы. Готовить около 2-х минут. Затем приправить солью и перцем по вкусу, добавить сливочное масло и мелко нарезанную петрушку. 
Тушить пока масло не растает.

Все! Подавать рыбку к столу сразу же, поливая соусом!

Приятного вам аппетита!!!

Пикката из рыбы (Fish piccata)

 

 

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