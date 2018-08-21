Грудинка "Пикник на диване" 



Ингредиенты



1,5кг грудинки;

5ст ложек соевого соуса;

1шт лимон (сок);

3ч ложки горчицы;

1ч ложка молотого черного перца;

фольга для запекания.



Как приготовить



Грудинку обмазываем горчицей, укладываем в емкость, заливаем соевым соусом, соком лимона и присыпаем перцем.



Самую сложную работу мы сделали! Оставляем на ночь в холодильнике.



На следующий день заворачиваем в фольгу (на дно фольги капнула "дымок"), и в духовку на 1,5 часа при 180 градусах. Открываем фольгу и запекаем еще 15 минут для зарумянивания.



Приятного аппетита !

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