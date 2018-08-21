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Грудинка "Пикник на диване"

Грудинка "Пикник на диване" 
Ингредиенты

1,5кг грудинки;
5ст ложек соевого соуса;
1шт лимон (сок);
3ч ложки горчицы;
1ч ложка молотого черного перца;
фольга для запекания.

Как приготовить

Грудинку обмазываем горчицей, укладываем в емкость, заливаем соевым соусом, соком лимона и присыпаем перцем.

Самую сложную работу мы сделали! Оставляем на ночь в холодильнике.

На следующий день заворачиваем в фольгу (на дно фольги капнула "дымок"), и в духовку на 1,5 часа при 180 градусах. Открываем фольгу и запекаем еще 15 минут для зарумянивания.

Приятного аппетита ! 

Грудинка "Пикник на диване"

Грудинка "Пикник на диване"

Грудинка "Пикник на диване"

Источник

мясные блюдагрудинкакулинария
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