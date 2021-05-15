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Рецепт скоблянки с грибами и картофелем на обед или ужин

Отыскала в старой бабушкиной кулинарной книге рецепт скоблянки. Это старинное блюдо русской кухни, про которое сейчас почему-то забыли. А ведь раньше скоблянка была почетным гостем на царских столах и считалось парадным блюдом.

Особенность скоблянки в том, что с замороженного куска мяса острым ножом срезается тонкая мясная стружка или ломтики и потом сразу обжаривается. Готовить скоблянку довольно просто и быстро. Всё, что тебе нужно для приготовления, всегда под рукой.

Сегодня редакция «МирТесен» поделится инструкцией по приготовлению скоблянки с добавлением грибочков. В ближайшие выходные собираюсь побаловать скоблянкой падких на мясо гостей!

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РЕЦЕПТ СКОБЛЯНКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 500 г свинины
  • 700 г говядины
  • 800 г картофеля
  • 200 г сметаны
  • 2 ч. л. острой горчицы
  • 350 г грибов
  • 2 луковицы
  • соль, перец по вкусу
  • укроп или петрушка для подачи

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Лук очисти и нарежь на тонкие полукольца. Обжарь лук на сковороде с растительным маслом до мягкости, а затем добавь очищенные и порезанные грибы. Грибы с луком посоли и поперчи по вкусу. Добавь к ним сметану и горчицу. Хорошенько перемешай. Туши до готовности грибов.

    Рецепт скоблянки с грибами и картофелем на обед или ужин

  2. Подмороженое мясо нарежь очень тонко, буквально наскобли. Обрати внимание, что чем больше в блюде видов мяса, тем лучше!
    В данном рецепте скоблянка готовится из свинины и говядины, но также можно добавить и индейку или куриное филе.

    Обжаривай мясо на отдельной сковороде с растительным маслом до готовности. Не забудь посолить и поперчить!

    Рецепт скоблянки с грибами и картофелем на обед или ужин

  3. На этом же масле, где мы обжаривали говядину, обжаривай картофель, нарезанный брусочками, до готовности.

    Рецепт скоблянки с грибами и картофелем на обед или ужин

  4. На дно казана или сотейника влей немного растительного масла, а затем выкладывай поочередно слоями мясо, грибы в сметанном соусе, а затем картофель. Протуши блюдо минут 15 на небольшом огне для соединения вкусов.

    Рецепт скоблянки с грибами и картофелем на обед или ужин

  5. Перед подачей перемешай слои скоблянки, а сверху блюдо можно посыпать измельченным укропом. Приятного аппетита!

    Рецепт скоблянки с грибами и картофелем на обед или ужин

Чтобы детальнее ознакомиться с рецептом, смотри видео с кулинарного канала «Душевная кухня». На этом канале можно найти много интересных и доступных блюд на завтрак, обед или ужин!

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Также предлагаю узнать, какими блюдами русской кухни стоит угостить иностранцев.

Обязательно сохрани себе этот рецепт скоблянки. Это невероятно вкусное, сытное, аппетитное и пикантное блюдо прекрасно подойдет для семейного стола. А если еще с солеными или малосольными огурчиками, то просто восторг!

Кстати, на Руси была традиция подавать скоблянку прямо в сковороде или в казане. Возможно, этой идеей воспользуюсь, чтобы удивить гостей!

 

 

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