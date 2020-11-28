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Тающий запеченный картофель с соусом тартар

Запеченный картофель с соусом тартар приятно разнообразит традиционные рецепты запеченной картошки. Блюдо настолько самодостаточное, что мясо можно не готовить. Тающая картошечка с густым, чуть резковатым соусом, получается такой вкусной и сытной, что единственное чего можно пожелать, так это порцию побольше!

Тающий запеченный картофель с соусом тартарТающий запеченный картофель с соусом тартар

  • Время приготовления: 40 минут
  • Количество порций: 3-4

Ингредиенты для запеченного картофеля

  • 6 средних картофелин;
  • 2 столовых ложки оливкового масла;
  • соль, перец;
  • 50 мл куриного бульона.

Для соуса тартар:

  • 1 сырой яичный желток;
  • 1 варёное яйцо;
  • 100 мл оливкового масла extra virgin;
  • 3 маринованных огурца;
  • небольшой пучок зелёного лука;
  • 2 чайных ложки столовой горчицы;
  • соль, черный перец по вкусу.

Способ приготовления запеченного картофеля с соусом тартар

Картофель чистим от кожуры, чтобы не темнел, кладём в миску, наполненную холодной водой.

Тающий запеченный картофель с соусом тартарКартофель чистим от кожуры

Нарезаем клубни круглыми ломтиками толщиной полтора сантиметра. Постарайтесь для этого рецепта запеченного картофеля нарезать одинаковыми ломтиками, чтобы вся картошка пропеклась равномерно.

Тающий запеченный картофель с соусом тартарНарезаем клубни круглыми ломтиками

Промываем нарезанный картофель холодной водой – смываем крахмал, обсушиваем на бумажных полотенцах.

Кладём картофель в миску, солим и перчим свежесмолотым перцем по вкусу.

Поливаем картошку оливковым маслом прямо в миске.

Тщательно перемешиваем масло с картошкой, чтобы масло покрыло ломтики со всех сторон.

Тающий запеченный картофель с соусом тартарПромываем картофель, солим и перчим

Тающий запеченный картофель с соусом тартарПоливаем картошку оливковым маслом

Тающий запеченный картофель с соусом тартарТщательно перемешиваем масло с картошкой

Выкладываем картофель в один слой на противень с антипригарным покрытием.

Духовой шкаф нагреваем до температуры 200 градусов по Цельсию. Ставим противень на средний уровень раскалённого духового шкафа. Запекаем картошку 12-15 минут с одной стороны.

Достаём противень, переворачиваем ломтики и отправляем обратно в духовку ещё на 12-15 минут. Снова достаём противень, наливаем горячий, а ещё лучше кипящий куриный бульон, и опять отправляем противень в духовку минут на 10, чтобы бульон полностью выкипел. На этом с картошкой всё, она получается золотистая снаружи, и тающая, как крем, внутри.

Тающий запеченный картофель с соусом тартарВыкладываем картофель в один слой на противень

Тающий запеченный картофель с соусом тартарЗапекаем картошку 12-15 минут с одной стороны

Тающий запеченный картофель с соусом тартарПереворачиваем ломтики и отправляем обратно в духовку, затем запекаем с бульоном

Делаем соус тартар. Разбиваем в мисочку яйцо, отделяем белок от желтка. Яичный белок можно заморозить – пригодится для меренги.

Тающий запеченный картофель с соусом тартарРазбиваем в миску яйцо, отделяем белок от желтка

К яичному желтку добавляем щепотку соли, растираем венчиком. По капельке вливаем оливковое масло холодного отжима, не переставая взбивать смесь. Когда начинает образовываться густая эмульсия, можно лить масло тонкой струйкой. В результате через несколько минут получается домашний майонез.

Сваренное вкрутую яйцо натираем на мелкой тёрке или рубим кубиками, добавляем к майонезу.

Маринованные огурцы нарезаем очень мелкими кубиками, также мелко режем небольшой пучок зелёного лука. Добавляем в миску нарезанные огурцы, зелёный лук, столовую горчицу, свежесмолотый черный перец.

Тающий запеченный картофель с соусом тартарДелаем домашний майонез

Тающий запеченный картофель с соусом тартарНатираем сваренное вкрутую яйцо и добавляем к майонезу

Тающий запеченный картофель с соусом тартарДобавляем нарезанные огурцы, зелёный лук, столовую горчицу и черный перец

Перемешиваем ингредиенты, пробуем, при необходимости солим по вкусу. Соус тартар с маринованными огурцами и зелёным луком готов.

Тающий запеченный картофель с соусом тартарПеремешиваем ингредиенты соуса тартар

Запеченный картофель с соусом тартар подаём на стол горячим.

Тающий запеченный картофель с соусом тартарЗапеченный картофель с соусом тартар готов

 

 

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