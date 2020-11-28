Запеченный картофель с соусом тартар приятно разнообразит традиционные рецепты запеченной картошки. Блюдо настолько самодостаточное, что мясо можно не готовить. Тающая картошечка с густым, чуть резковатым соусом, получается такой вкусной и сытной, что единственное чего можно пожелать, так это порцию побольше!

Тающий запеченный картофель с соусом тартар

Время приготовления: 40 минут

40 минут Количество порций: 3-4

Ингредиенты для запеченного картофеля

6 средних картофелин;

2 столовых ложки оливкового масла;

соль, перец;

50 мл куриного бульона.

Для соуса тартар:

1 сырой яичный желток;

1 варёное яйцо;

100 мл оливкового масла extra virgin;

3 маринованных огурца;

небольшой пучок зелёного лука;

2 чайных ложки столовой горчицы;

соль, черный перец по вкусу.

Способ приготовления запеченного картофеля с соусом тартар

Картофель чистим от кожуры, чтобы не темнел, кладём в миску, наполненную холодной водой.

Картофель чистим от кожуры

Нарезаем клубни круглыми ломтиками толщиной полтора сантиметра. Постарайтесь для этого рецепта запеченного картофеля нарезать одинаковыми ломтиками, чтобы вся картошка пропеклась равномерно.

Нарезаем клубни круглыми ломтиками

Промываем нарезанный картофель холодной водой – смываем крахмал, обсушиваем на бумажных полотенцах.

Кладём картофель в миску, солим и перчим свежесмолотым перцем по вкусу.

Поливаем картошку оливковым маслом прямо в миске.

Тщательно перемешиваем масло с картошкой, чтобы масло покрыло ломтики со всех сторон.

Промываем картофель, солим и перчим

Поливаем картошку оливковым маслом

Тщательно перемешиваем масло с картошкой

Выкладываем картофель в один слой на противень с антипригарным покрытием.

Духовой шкаф нагреваем до температуры 200 градусов по Цельсию. Ставим противень на средний уровень раскалённого духового шкафа. Запекаем картошку 12-15 минут с одной стороны.

Достаём противень, переворачиваем ломтики и отправляем обратно в духовку ещё на 12-15 минут. Снова достаём противень, наливаем горячий, а ещё лучше кипящий куриный бульон, и опять отправляем противень в духовку минут на 10, чтобы бульон полностью выкипел. На этом с картошкой всё, она получается золотистая снаружи, и тающая, как крем, внутри.

Выкладываем картофель в один слой на противень

Запекаем картошку 12-15 минут с одной стороны

Переворачиваем ломтики и отправляем обратно в духовку, затем запекаем с бульоном

Делаем соус тартар. Разбиваем в мисочку яйцо, отделяем белок от желтка. Яичный белок можно заморозить – пригодится для меренги.

Разбиваем в миску яйцо, отделяем белок от желтка

К яичному желтку добавляем щепотку соли, растираем венчиком. По капельке вливаем оливковое масло холодного отжима, не переставая взбивать смесь. Когда начинает образовываться густая эмульсия, можно лить масло тонкой струйкой. В результате через несколько минут получается домашний майонез.

Сваренное вкрутую яйцо натираем на мелкой тёрке или рубим кубиками, добавляем к майонезу.

Маринованные огурцы нарезаем очень мелкими кубиками, также мелко режем небольшой пучок зелёного лука. Добавляем в миску нарезанные огурцы, зелёный лук, столовую горчицу, свежесмолотый черный перец.

Делаем домашний майонез

Натираем сваренное вкрутую яйцо и добавляем к майонезу

Добавляем нарезанные огурцы, зелёный лук, столовую горчицу и черный перец

Перемешиваем ингредиенты, пробуем, при необходимости солим по вкусу. Соус тартар с маринованными огурцами и зелёным луком готов.

Перемешиваем ингредиенты соуса тартар

Запеченный картофель с соусом тартар подаём на стол горячим.

Запеченный картофель с соусом тартар готов