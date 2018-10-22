Салат с блинами и куриной грудинкой в азиатском стиле

Приготовить тесто, смешав все ингредиент с помощью венчика. Дать отдохнуть 20-30 минут. Пожарить блинчики, диаметром около 10 см, остудить, выложив на салфетку.Остывшие блинчики порезать полосками шириной 8-10 мм.Куриную грудинку порезать тонкими полосками и замариновать в смеси соусов на 30 минут.Перец и чеснок растолочь в ступке и смешать с остальными ингредиентами для заправки.На очень горячей сковороде с 2 ст. л. оливкового масла обжарить до готовности куриное мясо вместе с маринадом, в конце добавить блинные полоски, аккуратно перемешать и снять с огня.Вымытую и высушенную зелень порвать руками, полить заправкой и перемешать.Сверху выложить мясо и блины, ещё раз очень аккуратно перемешать и подавать, посыпав горстью кедровых орешков.