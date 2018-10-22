Салат с блинами и куриной грудинкой в азиатском стиле

На 4 порции:
Для блинов:
- 200 мл кефира
- 1 яйцо
- 2 ст. л. муки без верха
- щепотка соли
- щепотка сахара
- сода на кончике чайной ложки
- 1 ст. л. растительного масла без запаха
Приготовить тесто, смешав все ингредиент с помощью венчика. Дать отдохнуть 20-30 минут. Пожарить блинчики, диаметром около 10 см, остудить, выложив на салфетку.
Остывшие блинчики порезать полосками шириной 8-10 мм.
Для салата:
- 1 пучок салата лола-росса
- 1 пучок салата латук
- 2-3 веточки мяты
- 2-3 веточки базилика
- горсть рукколы
- 200 г куриной грудинки
- 1 ст. л. острого кисло-сладкого соуса чили
- 1 ст. л. соевого соуса
Куриную грудинку порезать тонкими полосками и замариновать в смеси соусов на 30 минут.
Для заправки:
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 1 ч. л. мёда
- 1 ст. л. соевого соуса
- 10 зёрнышек черного перца
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч. л. свежего тёртого имбиря
Перец и чеснок растолочь в ступке и смешать с остальными ингредиентами для заправки.
На очень горячей сковороде с 2 ст. л. оливкового масла обжарить до готовности куриное мясо вместе с маринадом, в конце добавить блинные полоски, аккуратно перемешать и снять с огня.
Вымытую и высушенную зелень порвать руками, полить заправкой и перемешать. Сверху выложить мясо и блины, ещё раз очень аккуратно перемешать и подавать, посыпав горстью кедровых орешков.
Для блинов:
- 200 мл кефира
- 1 яйцо
- 2 ст. л. муки без верха
- щепотка соли
- щепотка сахара
- сода на кончике чайной ложки
- 1 ст. л. растительного масла без запаха
Приготовить тесто, смешав все ингредиент с помощью венчика. Дать отдохнуть 20-30 минут. Пожарить блинчики, диаметром около 10 см, остудить, выложив на салфетку.
Остывшие блинчики порезать полосками шириной 8-10 мм.
Для салата:
- 1 пучок салата лола-росса
- 1 пучок салата латук
- 2-3 веточки мяты
- 2-3 веточки базилика
- горсть рукколы
- 200 г куриной грудинки
- 1 ст. л. острого кисло-сладкого соуса чили
- 1 ст. л. соевого соуса
Куриную грудинку порезать тонкими полосками и замариновать в смеси соусов на 30 минут.
Для заправки:
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 1 ч. л. мёда
- 1 ст. л. соевого соуса
- 10 зёрнышек черного перца
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч. л. свежего тёртого имбиря
Перец и чеснок растолочь в ступке и смешать с остальными ингредиентами для заправки.
На очень горячей сковороде с 2 ст. л. оливкового масла обжарить до готовности куриное мясо вместе с маринадом, в конце добавить блинные полоски, аккуратно перемешать и снять с огня.
Вымытую и высушенную зелень порвать руками, полить заправкой и перемешать. Сверху выложить мясо и блины, ещё раз очень аккуратно перемешать и подавать, посыпав горстью кедровых орешков.
Свежие комментарии