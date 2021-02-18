Эта запеканка представляет собой облегчённую в плане калорий и углеводов версию распространенной картофельной запеканки. Вместо картофеля используется совсем некалорийный и некрахмалистый дайкон, а в заливке используются яйца и нежирная сметана.

Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы

Дайкон 700 г Сметана 15% 250 мл Яйцо куриное 2 шт.

Сухари панировочные 1 ст.л.

Мускатный орех тертый ¼ ч.л. Паприка молотая 1 ч.л. Соль 1 ч.л. Сушеный лук 1 ч.л.

Запеканка из дайкона (этап 1)

Дайкон 700 г

Дайкон почистите и нарежьте как можно более тонкими кружочками. В широкую форму выложите ломтики дайкона в один слой слегка внахлёст.

Запеканка из дайкона (этап 2)

Яйцо куриное 2 шт. Сметана 15% 250 мл Соль 1 ч.л. Паприка молотая 1 ч.л. Сушеный лук 1 ч.л.

Мускатный орех тертый ¼ ч.л.

Соедините яйца со сметаной, солью и специями, слегка взбейте вилкой, чтобы получилась однородная масса.

Запеканка из дайкона (этап 3)

Полейте заливкой первый слой дайкона, сверху выложите ещё один. Лучше, если будет не больше 2-3 слоев, чтобы запеканка хорошо пропеклась.

Запеканка из дайкона (этап 4)



Сухари панировочные 1 ст.л.

Верхний слой после заливки присыпьте сухарями.

Запеканка из дайкона (этап 5)

Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке до появления золотистой корочки. У меня ушло 35 минут, но это зависит и от духовки и от формы.

Запеканка из дайкона (этап 6)

Готовую запеканку немного остудите перед нарезкой и подачей.