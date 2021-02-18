Эта запеканка представляет собой облегчённую в плане калорий и углеводов версию распространенной картофельной запеканки. Вместо картофеля используется совсем некалорийный и некрахмалистый дайкон, а в заливке используются яйца и нежирная сметана.
Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы
|Дайкон
|700 г
|Сметана 15%
|250 мл
|Яйцо куриное
|2 шт.
|
Сухари панировочные
|1 ст.л.
|
Мускатный орех тертый
|¼ ч.л.
|Паприка молотая
|1 ч.л.
|Соль
|1 ч.л.
|Сушеный лук
|1 ч.л.
Запеканка из дайкона (этап 1)
|Дайкон
|700 г
Дайкон почистите и нарежьте как можно более тонкими кружочками. В широкую форму выложите ломтики дайкона в один слой слегка внахлёст.
Запеканка из дайкона (этап 2)
|Яйцо куриное
|2 шт.
|Сметана 15%
|250 мл
|Соль
|1 ч.л.
|Паприка молотая
|1 ч.л.
|Сушеный лук
|1 ч.л.
|
Мускатный орех тертый
|¼ ч.л.
Соедините яйца со сметаной, солью и специями, слегка взбейте вилкой, чтобы получилась однородная масса.
Запеканка из дайкона (этап 3)
Полейте заливкой первый слой дайкона, сверху выложите ещё один. Лучше, если будет не больше 2-3 слоев, чтобы запеканка хорошо пропеклась.
Запеканка из дайкона (этап 4)
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Сухари панировочные
|1 ст.л.
Верхний слой после заливки присыпьте сухарями.
Запеканка из дайкона (этап 5)
Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке до появления золотистой корочки. У меня ушло 35 минут, но это зависит и от духовки и от формы.
Запеканка из дайкона (этап 6)
Готовую запеканку немного остудите перед нарезкой и подачей.
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