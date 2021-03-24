Здравствуй, честной народ. Сегодня таки наступил этот момент, когда у меня дошли руки до этих позитивных мини колобков добра.

Для тех, кто не в курсе, фалафель- один из самых известных и популярных представителей национального израильского стритфуда. Представляет из себя небольшие шарики из нута (или бобов и иногда фасоли) + лук, чеснок, пряности и прочие вкусовые улучшайзинги.

Вариантов приготовления, как обычно- вагон и маленькая тележка. Я не большой фанат фалафеля, но за последние несколько лет попробовал приготовить несколько разных вариантов. И вот сегодня я покажу вариацию известного шефа- Йотама Оттоленги. Собственного из его книги «Иерусалим» как раз этот рецепт. Этим рецептом я оказался доволен более всего.

За все остальные плюшки этого блюда расскажу в конце, как обычно. Поехали

Понадобится вот что:

-250г нута

-половина средней луковицы – нужно 80г

- 1 зуб чеснока

- 1ст.л нарубленной петрушки. Я взял в два больше

- 2ст.л. нарубленной кинзы. Я вновь взял в два раза больше

- 1\4 ч.л красного перца

- 1\2 ч.л зиры

- 1\2 ч.л кориандра

- 1\4 ч.л. кардамона

- 1\2 ч.л. разрыхлителя

- 3 стл воды

- 1,5 ст.л. муки

- Растительное масло для фритюра. Обычно от 500 до 750 мл. Масло потом отфильтровать и хранить в темноте.

Вдали от солнечного света, лишних взглядов и надежд. Можно использовать повторно еще несколько раз.

- кунжут.

- Соль.

Что со всем этим делать:

- Накануне нут поместить в миску и залить поллитрой холодной воды. Забыть на ночь. У меня получилось даже больше.

- Лук нарезать кубиком, чеснок измельчить.

- Воду слить, а сам нут скинуть в миску. К нему добавить лук, чеснок, нарубленную петрушку и кинзу.

- Теперь по-хорошему все это надо пропустить через мясорубку. А потом пропустить еще раз. Я так и делаю. Можно воспользоваться и блендером, но надо быть аккуратным, дабы не превратить массу в однородное пюре. В него должна оставаться все же какая-то текстура и фракции.

- Перемешать и добавить пряности, разрыхлитель, муку, соль, воду. Снова хорошо все вымешать. Мне для этих целей удобно пользоваться жесткой силиконовой лопаткой. В этот момент важным пунктом будет попробовать и досолить. Потому как потом нормально посолить уже не получится.

- Накрыть все это дело пленкой и убрать в холодильник на час или до тез пор, пока не понадобится.

- Разогреть масло в казане, фритюрнице, сотейнике или что там у вас. Для таких порций удобно брать что-то небольшое. Вот сотейник или небольшой «детский» казан- самый торт.

- Руки смочить чем-то мокрым и сформировать шарики. По размеру примерно, как грецкий орех или меньше. По количеству- на один уходит примерно 1 стл массы.

- Жарить можно, «как есть» или обвалять в кунжуте. Готовить порциями, не перегружая, примерно по 4 минуты до уверенного румяного цвета. Главное- фалафель должен быть готов внутри. Йотам (автор этого рецепта, ежели кто запамятовал) подчеркивает, что важно, чтобы фалафель был именно сухой внутри. Так что, как обычно предлагаю первую порцию сделать из пары-тройки штучек, засечь себе таймер и после 4 минут разломить один и понять, что и как. А остальные готовить уже будет понятно, сколько времени готовить и таймер можно будет выставить соответственно.

Готовый фалафель складывать на бумажные полотенца. Есть вкусно сразу горячим. Холодные тоже ничего так, но горячими мне понравились больше.

Технические вопросы и замены:

- До этого я готовил из вареного нута и результатом был доволен меньше. Они как-то хуже держали форму, да и вкус отличался. Вариация с замоченным нутом мне зашла значительно больше.

- Иногда вместо петрушки и кинзы кладут зеленый лук. Так что, если не любите кинзу- не кладите. Но знайте, что я все же буду смотреть на это с легким непониманием.

- В некоторых вариантах в состав кладут тахину (кунжутную пасту). Можете попробовать и так- тоже интересно получается.

- Не забудьте перед формовкой шариков попробовать на соль. В первый раз я этого не сделал и мне было пресновато. Пришлось спасаться соусом.

Выводы: я большой любитель вот такой вот мелкокалиберной еды. В английском есть более емкое для этого понятия словосочетание «finger food». Так вот это как раз про фалафель. Берешь одну и тянешься еще за двумя. А потом, когда уже наелся и мысли уже про диван- тащишь еще одну, «на дорогу».

У фалафеля есть «подводный камень» в виде сухости. Так что важно, чтобы центр был в меру сухим, но не пересушенным. Но даже если получилось слишком сухо, на помощь идет тахина, разведенная с водой, лимонным соком, чесноком и солью и йогурт- лучшие, как по мне, аккомпанементы к фалафелю.

Подавать фалафель, помимо упомянутых соусов можно в хлебе, пите или лаваше. Обязательно с овощами и зеленью. Мне в хлебе и пите не очень нравится, поэтому я просто ем фалафель с свежими овощами и покупаю айран с мятой. А сам фалафель ем со сметаной или йогуртом с чесноком. Очень неплохо получается, если быстро поджарить нарезанные соломкой лук (белый и красный), и сладкий перец разного цвета.