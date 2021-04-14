Этот суп можно встретить и в сборнике рецептов Елены Молоховец и в замечательной книге Пелагеи Александровой-Игнатьевой. У последней этот суп идёт в разделе "обеды русской кухни", но название приводится по-французски - Potage Crème d'orge. Почти под тем же названием Potage à la Crème d'orge рецепт этого супа мы находим в книге Жана-Батиста Ребуля La Cuisinière Provençale. Как не крути, получается, что блюдо проверенное временем и, можно сказать, вполне себе классическое. Мы приготовим этот суп, взяв за основу рецепт Молоховец (с грибами), позволив себе лишь незначительные отступления.

Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы

Белые грибы сушеные 50 г Бульон говяжий 1000 мл Сельдерей корневой 150 г Сливки 20-22% 100 мл Яичный желток 1 шт. Перловая крупа 120 г Сливочное масло 10 г Соль ½ ч.л. Чеснок дольки ½ шт.

Суп-пюре из перловки с грибами (этап 1)

Белые грибы сушеные 50 г Перловая крупа 120 г

Грибы замачиваем на пару часов в холодной воде. Тоже самое проделываем с перловой крупой. Её необходимо предварительно как следует промыть.

Суп-пюре из перловки с грибами (этап 2)

Бульон говяжий 1000 мл Сельдерей корневой 150 г Соль ½ ч.л.

Можно даже слегка отжать. Кипятим бульон и кладём в него разрезанный на несколько частей корень сельдерея и засыпаем перловку, солим. Варим на среднем огне до полной готовности перловки (сельдерей к тому времени уже сварится). Откидываем на сито и как следует сцеживаем воду.Можно даже слегка отжать. Кипятим бульон и кладём в него разрезанный на несколько частей корень сельдерея и засыпаем перловку, солим. Варим на среднем огне до полной готовности перловки (сельдерей к тому времени уже сварится).

Суп-пюре из перловки с грибами (этап 3)

Сливки 20-22% 100 мл Яичный желток 1 шт.

Пробиваем всё содержимое кастрюли погружным блендером. Я давно пользуюсь блендерами Philips. Они достаточно мощные, тихие и эргономичные. Кроме того, к ним идут различные насадки, про которые я ещё расскажу. А последняя модель Philips ProMix Titanium интересна ещё и тем, что позволяет регулировать число оборотов простым нажатием "спускового крючка" - как в строительном электроинструменте (мужчины меня поймут). Добавляем сливки и желток. Вновь быстро пробиваем блендером и ставим кастрюлю на огонь прогреться. До кипения не доводим!

Суп-пюре из перловки с грибами (этап 4)

Сливочное масло 10 г Чеснок дольки ½ шт.

Грибы обжариваем на сливочном масле вместе с чесноком. В порционную тарелку наливаем пару половников супа, кладём сверху обжаренные грибы и украшаем укропом.