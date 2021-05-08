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Соус с маринованными огурцами

Соус с маринованными огурцами

С базовым рецептом тартара я знакома давно, но именно приготовив знаменитый холодный соус с маринованными огурцами и куркумой, я стала его настоящим фанатом. Сегодня я хотела бы поделиться этим вариантом приготовления соуса с вами.

Этот рецепт на основе майонеза и сметаны я использую как в качестве соуса для мяса, рыбы, бургеров, и прочих блюд, так и в качестве пикантной намазки на бутерброды. Получается очень необычно!

Ингредиенты

Маринованные огурцы 2 шт.
Майонез 100 г
Сметана 50 г
Чесночный порошок 0,5 ч. л.
Куркума 0,5 ч. л.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу

 

Приготовление

  1. Огурцы среднего размера натрите на мелкой терке.Соус с маринованными огурцами
  2. В небольшой миске смешайте сметану, майонез и натертые огурцы.Соус с маринованными огурцами
  3. В получившуюся смесь добавьте куркуму и чесночный порошок. Хорошо перемешайте и попробуйте соус на вкус. Готовую смесь посолите и поперчите.Соус с маринованными огурцами

Как я уже сказала, рецепт довольно универсальный. И все же лучше всего такой пикантный холодный соус сочетается с различными морепродуктами. Больше всего рецепт мне нравится тем, что он подходит как для обычного будничного перекуса, так и для сочетания с изысканными праздничными блюдами.

 

 

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