С базовым рецептом тартара я знакома давно, но именно приготовив знаменитый холодный соус с маринованными огурцами и куркумой, я стала его настоящим фанатом. Сегодня я хотела бы поделиться этим вариантом приготовления соуса с вами.

Этот рецепт на основе майонеза и сметаны я использую как в качестве соуса для мяса, рыбы, бургеров, и прочих блюд, так и в качестве пикантной намазки на бутерброды. Получается очень необычно!

Ингредиенты

Маринованные огурцы 2 шт. Майонез 100 г Сметана 50 г Чесночный порошок 0,5 ч. л. Куркума 0,5 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Огурцы среднего размера натрите на мелкой терке. В небольшой миске смешайте сметану, майонез и натертые огурцы. В получившуюся смесь добавьте куркуму и чесночный порошок. Хорошо перемешайте и попробуйте соус на вкус. Готовую смесь посолите и поперчите.

Как я уже сказала, рецепт довольно универсальный. И все же лучше всего такой пикантный холодный соус сочетается с различными морепродуктами. Больше всего рецепт мне нравится тем, что он подходит как для обычного будничного перекуса, так и для сочетания с изысканными праздничными блюдами.