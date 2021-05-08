С базовым рецептом тартара я знакома давно, но именно приготовив знаменитый холодный соус с маринованными огурцами и куркумой, я стала его настоящим фанатом. Сегодня я хотела бы поделиться этим вариантом приготовления соуса с вами.
Этот рецепт на основе майонеза и сметаны я использую как в качестве соуса для мяса, рыбы, бургеров, и прочих блюд, так и в качестве пикантной намазки на бутерброды. Получается очень необычно!
Ингредиенты
|Маринованные огурцы
|2 шт.
|Майонез
|100 г
|Сметана
|50 г
|Чесночный порошок
|0,5 ч. л.
|Куркума
|0,5 ч. л.
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
Приготовление
- Огурцы среднего размера натрите на мелкой терке.
- В небольшой миске смешайте сметану, майонез и натертые огурцы.
- В получившуюся смесь добавьте куркуму и чесночный порошок. Хорошо перемешайте и попробуйте соус на вкус. Готовую смесь посолите и поперчите.
Как я уже сказала, рецепт довольно универсальный. И все же лучше всего такой пикантный холодный соус сочетается с различными морепродуктами. Больше всего рецепт мне нравится тем, что он подходит как для обычного будничного перекуса, так и для сочетания с изысканными праздничными блюдами.
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