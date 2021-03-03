Жареная свинина по-темешварски

Если вы обращаете внимание на мои рецепты, то заметили, что в последнее время я в основном готовлю блюда венгерской кухни — сытные, мясные, с ароматным густым соусом. К радости моего мужа — как и все мужчины, любителя мяса.

Этот рецепт, как и прежние, из книги Харигаи Дердь «Венгерская кухня».

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4ПОРЦИИ

Основные

свиная вырезка 600 г мука 60 г растительное масло 4 ст. л. лук белый 1 шт. паприка красная молотая 1 ч. л. помидоры консервированные в собственном соку 3 шт. перец болгарский красный 1 шт. фасоль зеленая стручковая 300 г сметана 20% 200 г соль по вкусу перец черный свежемолотый по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/6

Мясо нарезать на 4 больших куска и слегка отбить. Посолить, поперчить и обжарить с обеих сторон до румяной корочки. Выложить на тарелку.

ШАГ 2/6

В оставшемся жире обжарить мелко нарезанный лук, добавить нарезанные помидоры (летом используйте 1 свежий помидор среднего размера) и красный болгарский перец, также нарезанный на небольшие кусочки. Сверху на овощи (не на сковороду!) высыпьте паприку, через пару секунд перемешайте и залейте 200 мл воды.

ШАГ 3/6

На овощи выложите мясо и тушите под крышкой на медленном огне до готовности мяса.

ШАГ 4/6

Автор предлагает только 10 минут. Но мы любим мясо помягче, поэтому я тушила 30 минут.

Если вы используете свежую, а не замороженную фасоль, очистите ее и нарежьте кусочками по 2 см. Замороженная фасоль готова к употреблению без разморозки. Готовое мясо выньте из соуса и положите вместо него фасоль. Добавьте столько воды, чтобы она покрыла овощи. Посолите, поперчите и тушите до готовности фасоли. Сметану смешайте с оставшейся мукой (около 1 ст. л.) и добавьте к овощам. Немного покипятите, чтобы загустить соус.

ШАГ 5/6

Перед подачей на стол мясо прогреть в соусе. Ну и зелень к мясу никогда не будет лишней.

ШАГ 6/6

Порадуйте своих мужчин этим сытным блюдом.