Жареная свинина по-темешварски

Если вы обращаете внимание на мои рецепты, то заметили, что в последнее время я в основном готовлю блюда венгерской кухни — сытные, мясные, с ароматным густым соусом. К радости моего мужа — как и все мужчины, любителя мяса.
Этот рецепт, как и прежние, из книги Харигаи Дердь «Венгерская кухня».
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4ПОРЦИИ
Основные
|600 г
|60 г
|4 ст. л.
|1 шт.
|1 ч. л.
|3 шт.
|1 шт.
|300 г
|200 г
|по вкусу
|по вкусу
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/6
Мясо нарезать на 4 больших куска и слегка отбить. Посолить, поперчить и обжарить с обеих сторон до румяной корочки. Выложить на тарелку.
ШАГ 2/6
В оставшемся жире обжарить мелко нарезанный лук, добавить нарезанные помидоры (летом используйте 1 свежий помидор среднего размера) и красный болгарский перец, также нарезанный на небольшие кусочки. Сверху на овощи (не на сковороду!) высыпьте паприку, через пару секунд перемешайте и залейте 200 мл воды.
ШАГ 3/6
На овощи выложите мясо и тушите под крышкой на медленном огне до готовности мяса.Автор предлагает только 10 минут. Но мы любим мясо помягче, поэтому я тушила 30 минут.
ШАГ 4/6
Если вы используете свежую, а не замороженную фасоль, очистите ее и нарежьте кусочками по 2 см. Замороженная фасоль готова к употреблению без разморозки. Готовое мясо выньте из соуса и положите вместо него фасоль. Добавьте столько воды, чтобы она покрыла овощи. Посолите, поперчите и тушите до готовности фасоли. Сметану смешайте с оставшейся мукой (около 1 ст. л.) и добавьте к овощам. Немного покипятите, чтобы загустить соус.
ШАГ 5/6
Перед подачей на стол мясо прогреть в соусе. Ну и зелень к мясу никогда не будет лишней.
ШАГ 6/6
Порадуйте своих мужчин этим сытным блюдом.
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