Советские вафли. Рубрика «Полезные ископаемые»

Здравствуй, честной народ. Этим внеплановым коротким постом я хочу открыть небольшую рубрику, в которой предлагаю всем нам напомнить о старых кухонных устройствах, хтонических вундервафлях из детства, а также блюдах, с ними связанных. Благо их у меня какое-то количество накопилось. Недавно я опять наводил порядок на балконе и нашел советскую вафельницу, доставшуюся мне от бабушки- в отличном состоянии, надежную, как лом и позитивную, как мечты о светлом будущем, 10р50к. Мне только пришлось заменить устаревшую вилку на новый тип.

Кстати о вафлях. Не знаю, как у вас, но у меня в детстве эта штука, наравне с пирожными «корзинка» и «картошка», «грибочками и «орешками» отчего то была любимым видом сладкого. Горячие и ароматные трубочки, с вареной сгущенкой, посыпанные с торцов колотыми орехами- в то время мне казались чуть ли не вершиной кондитерской магии. Потом любовь к трубочками несколько охладела, а после нескольких разочаровывающих проб трубочек со сгущенкой на пляже и вовсе прекратилась. И вот сейчас ,когда те самые трубочки со сгухой я не ел лет 20, мне вновь захотелось вернуться в детство, когда мама жарит вафли в свой выходной, все живы и здоровы и в школу идти не надо.

Понадобится следующее:

Мука – 100г (+ 1-2 ст. л. при необходимости)

л. при необходимости) Сахар- 100г

Сливочное масло – 150г

3 яйца

Небольшой кусок сливочного масла и 1 ст.л. растительного масла для смазывания вафельницы

Как делать:

- Процесс здесь более чем элементарен. В сотейнике растопить сливочное масло и снять с огня. Дать немного остыть, чтобы масло все еще было хорошо теплое, но не обжигающе горячее.

- Вбить в масло яйца и тщательно размешать венчиком или вилкой. Теплое масло нужно как раз для того, чтобы яйца не посворачивались нафиг.

- Всыпать муку и хорошо размешать.

- Туда же сахар. И также размешать. Подвигать венчиком и слегка поднять тесто. Если оно стекает с венчика слишком быстро и кажется жидким, добавить еще муки и хорошо размешать. Тесто должно быть густым, но все еще спокойно стекать с венчика или ложки.

- Если к моменту выпекание вафель тесто окажется слишком густым, можно влить 1ст.л. холодной воды и размешать.

- Все. Теперь надо хорошо разогреть вафельницу, смазать обе стороны вафельницы, влить в центр ( или чуть ближе к месту сгиба), хорошо прижать, чтобы тесто распределилось и выпекать до румяного и светло-золотистого цвета. В моем случае опытным путем было установлено, что 2 минуты- самое оно.

- Теперь надо только быстро скрутить трубочку или конус, пока тесто горячее и податливое. Секунд через 10-15 оно остынет и скрутить уже не получится. В качестве подручного средства я не нашел ничего лучше и раскрутил деревянную ручку от сковородки и накручивал вафлю на нее. Оказалось очень удобно. В качестве конуса можно сколхозить оный из картона и скрепить скрепками. Осталось лишь наполнить трубочки начинкой. Я не стал городить огород и просто взял готовую вареную сгущенку «ириску». В следующий раз попробую с заварным кремом.

Технические вопросы и замены: у меня тут в вк спросили, можно ли такое делать на сковороде, как блины. вот никогда не пробовал. Чисто теоретически- это те же блины, но немного с отличиями. В количестве масла и самом выпекании. И да, чтобы их сделать тонкими, надо тесто делать жидким. Короче, надо пробовать. Может и фигня выйдет, но все же-интересно

Выводы: ну что тут скажешь- те самые вафли из детства. Легкие и тонкие, сладкие и хрустящие. С легким привкусом сливочного масла. Их можно с удовольствием точить и без всяких начинок- они вкусные сами по себе. Но со сгущенкой- особый кайф. Особенно с крепким черным чаем. Все. Не хочу больше нахваливать- вам всем и так известен этот вкус. Поэтому я просто предлагаю вспомнить забытую выпечку из детства и хоть ненадолго нырнуть в то светлое и позитивное время. Будь здрав, честной народ – всем трубочек и чаю. Ваш Бра.