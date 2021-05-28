10 рецептов жареных кабачков с хрустящей корочкой или аппетитными соусами

Вас ждут вкусные сочетания с сыром, помидорами, луком, морковью, фасолью, творогом и не только.

Для приготовления используйте обычные кабачки или цукини, также можно их комбинировать. Если плоды переспелые, обязательно удалите кожуру и сердцевину с косточками.

1. Жареные кабачки в сырной панировке

Ингредиенты

2 кабачка;

50 г сыра, например пармезана;

150 г панировочных сухарей;

2 яйца;

60 г муки;

2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление

Кабачки нарежьте кружочками. Сыр натрите на мелкой тёрке и смешайте с панировочными сухарями. Яйца слегка взбейте.

Кабачки посыпьте мукой со всех сторон, после окуните в яйца и обваляйте в панировке.

Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжаривайте заготовки по минуте-полторы с каждой стороны.

2. Жареные кабачки с укропом

Ингредиенты

2–3 кабачка;

½ пучка укропа;

цедра одного лимона;

4 столовые ложки оливкового масла;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Кабачки нарежьте небольшими пластинами. Зелень измельчите. Цедру натрите на мелкой тёрке и смешайте с укропом.

Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжарьте кабачки за 3–4 минуты, после переверните, посолите, поперчите и готовьте ещё 6–8 минут, периодически переворачивая лопаткой.

3. Жареные кабачки с морковью и луком

Посыпьте укропом и цедрой, после хорошо перемешайте.

Ингредиенты

3–4 кабачка;

соль — по вкусу;

2 моркови;

1 луковица;

4–5 веточек укропа или петрушки;

⅛ болгарского перца;

5–6 столовых ложек майонеза;

4 столовые ложки растительного масла;

молотый перец — по вкусу;

1 щепотка любых специй — по вкусу.

Приготовление

Кабачки нарежьте небольшими кусочками. Посолите и оставьте на 10–15 минут. После промокните бумажными полотенцами.

Морковь натрите на средней тёрке, лук, зелень и болгарский перец измельчите.

3 столовые ложки майонеза смешайте с зеленью.

На сковороде разогрейте половину масла на среднем огне. Обжарьте на нём лук и морковь за 6–8 минут. Посолите, поперчите, добавьте другие специи. Когда овощи остынут, заправьте их оставшимся майонезом.

Оставшееся масло разогрейте в сковороде на среднем огне. Обжарьте кабачки за 3–5 минут с каждой стороны. Затем снимите с плиты и половину выложите на тарелку. Намажьте каждый кружок овощным соусом и накройте ещё одним. Сверху положите понемногу майонеза с зеленью и посыпьте болгарским перцем.

4. Жареные кабачки с кунжутом, терияки и соевым соусом

Ингредиенты

2 кабачка;

1 луковица;

5–6 стеблей зелёного лука или несколько веточек петрушки;

1 небольшой кусочек имбиря (длиной примерно 1 см);

2 столовые ложки растительного масла;

2 столовые ложки соуса терияки;

1 столовая ложка соевого соуса;

1 столовая ложка семян кунжута;

½ чайной ложки молотого чёрного перца.

Приготовление

Кабачки и луковицу нарежьте кусочками. Зелёный лук или петрушку и имбирь измельчите.

В сковороде разогрейте масло на среднем огне. За 5 минут обжарьте репчатый лук. После добавьте кабачок и готовьте ещё 2 минуты, постоянно помешивайте. Полейте соусами, киньте кунжут и имбирь. Через 5–7 минут, когда кабачки станут мягкими, посыпьте чёрным перцем и зеленью.

5. Жареные кабачки с майонезом, сыром и помидорами

Ингредиенты

2 кабачка;

3–4 помидора;

60 г сыра;

3 зубчика чеснока;

3–4 столовые ложки майонеза;

5 столовых ложек муки;

2 чайные ложки нежирных сливок;

2 яйца;

1 столовая ложка панировочных сухарей;

½ чайной ложки соли;

⅛ чайной ложки молотого чёрного перца;

2–3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление

Кабачки и помидоры нарежьте ломтиками. Сыр натрите на мелкой тёрке. Чеснок измельчите.

Для соуса смешайте майонез с сыром и чесноком.

Выложите в одну миску 3 столовые ложки муки, во вторую — взбитые со сливками яйца, в третью — смесь панировочных сухарей, соли, перца и оставшейся муки.

В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Кусочки кабачка по очереди опускайте в каждую миску и обжаривайте по 2–3 минуты со всех сторон. После выложите на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы убрать излишки жира.

Когда кабачки остынут, намажьте их соусом, а сверху украсьте помидорами.

6. Жареные кабачки с творогом

Ингредиенты

½ пучка укропа;

½ пучка кинзы;

2–3 зубчика чеснока;

3 кабачка;

соль — по вкусу;

2–3 столовые ложки муки;

2–3 столовые ложки растительного масла;

150 г творога;

2–3 столовые ложки сметаны.

Приготовление

Укроп и кинзу нарубите, чеснок пропустите через пресс.

Кабачки нарежьте небольшими кусочками, немного посолите и оставьте на 10–15 минут. После промокните бумажными полотенцами и обваляйте в муке.

В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте кабачки до золотистой корочки, примерно за 2–3 минуты с каждой стороны.

Смешайте зелень и чеснок с творогом, сметаной и солью.

Когда кабачки остынут, выложите на них творожную пасту. Оставьте в холодильнике на 15–20 минут.

7. Жареные кабачки с яйцами

Ингредиенты

1 луковица;

1 кабачок;

4–5 веточек укропа или петрушки;

1 зубчик чеснока;

2 яйца;

соль — по вкусу;

1 столовая ложка растительного масла;

перец — по вкусу.

Приготовление

Лук и кабачки нарежьте небольшими кусочками. Зелень и чеснок измельчите. Яйца немного посолите и взбейте.

На сковороде разогрейте масло на среднем огне. За 4–5 минут обжарьте лук, после добавьте кабачки, соль, перец, чеснок и готовьте ещё 8–10 минут. Залейте яйцами, накройте крышкой и жарьте ещё 3–4 минуты. Перед подачей посыпьте зеленью.

8. Жареные кабачки с луком, тимьяном и сыром

Ингредиенты

4 небольших кабачка;

1 луковица;

50–60 г сыра;

1 столовая ложка растительного масла;

2 столовые ложки сливочного масла;

½ чайной ложки соли;

¼ чайной ложки молотого чёрного перца;

½ чайной ложки сушёного тимьяна.

Приготовление

Кабачки порежьте ломтиками, лук — полукольцами. Сыр натрите на мелкой тёрке.

В сковороде на небольшом огне разогрейте растительное и половину сливочного масла. Обжарьте лук до золотистой корочки примерно за 7–10 минут. Добавьте кабачки, соль, перец, тимьян и оставшееся масло. Увеличьте огонь до среднего. Готовьте ещё 10–15 минут, пока кабачки не подрумянятся и не станут мягкими. Посыпьте сыром и подавайте к столу.

9. Жареные кабачки с помидорами и перцем в сметанном соусе

Ингредиенты

2 кабачка;

2 помидора;

1 луковица;

1 болгарский перец;

5 веточек петрушки или укропа;

3 зубчика чеснока;

2 столовые ложки растительного масла;

120 мл воды;

1 столовая ложка паприки;

соль и молотый чёрный перец — по вкусу;

1 чайная ложка молотого красного перца;

2 столовые ложки муки;

200 г сметаны.

Приготовление

Кабачки и помидоры нарежьте крупными кусочками, лук — мелкими, болгарский перец — средними. Зелень нарубите. Чеснок пропустите через пресс.

На сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук за 5–6 минут, после добавьте половину воды, болгарский перец и паприку. Тушите 15 минут. Киньте кабачки, соль, чёрный и красный перец, а спустя 6–7 минут — помидоры.

Оставшуюся воду смешайте с мукой, добавьте сметану и взбейте до однородной массы. Залейте соус в сковороду с овощами, доведите до кипения. Посыпьте зеленью и чесноком, перемешайте.

10. Жареные кабачки с фасолью и помидорами

Ингредиенты

2 кабачка;

1 луковица;

4 зубчика чеснока;

1 небольшой пучок петрушки или укропа;

3–4 помидора;

2 столовые ложки растительного масла;

1 банка консервированной фасоли;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Кабачки и лук нарежьте небольшими кубиками. Чеснок пропустите через пресс. Зелень нарубите.

Помидоры залейте кипятком на 1 минуту. После очистите от кожицы и натрите на крупной тёрке.

На сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук за 4–5 минут. Добавьте кабачки с помидорами и тушите 20–25 минут. После этого выложите в сковороду фасоль, чеснок и зелень. Посолите, поперчите и перемешайте.