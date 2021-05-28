10 рецептов жареных кабачков с хрустящей корочкой или аппетитными соусами

Вас ждут вкусные сочетания с сыром, помидорами, луком, морковью, фасолью, творогом и не только.
Для приготовления используйте обычные кабачки или цукини, также можно их комбинировать. Если плоды переспелые, обязательно удалите кожуру и сердцевину с косточками.
1. Жареные кабачки в сырной панировке
Ингредиенты
- 2 кабачка;
- 50 г сыра, например пармезана;
- 150 г панировочных сухарей;
- 2 яйца;
- 60 г муки;
- 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление
Кабачки нарежьте кружочками. Сыр натрите на мелкой тёрке и смешайте с панировочными сухарями. Яйца слегка взбейте.
Кабачки посыпьте мукой со всех сторон, после окуните в яйца и обваляйте в панировке.
Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжаривайте заготовки по минуте-полторы с каждой стороны.
2. Жареные кабачки с укропом
Ингредиенты
- 2–3 кабачка;
- ½ пучка укропа;
- цедра одного лимона;
- 4 столовые ложки оливкового масла;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Кабачки нарежьте небольшими пластинами. Зелень измельчите. Цедру натрите на мелкой тёрке и смешайте с укропом.
Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжарьте кабачки за 3–4 минуты, после переверните, посолите, поперчите и готовьте ещё 6–8 минут, периодически переворачивая лопаткой.Посыпьте укропом и цедрой, после хорошо перемешайте.
3. Жареные кабачки с морковью и луком
Ингредиенты
- 3–4 кабачка;
- соль — по вкусу;
- 2 моркови;
- 1 луковица;
- 4–5 веточек укропа или петрушки;
- ⅛ болгарского перца;
- 5–6 столовых ложек майонеза;
- 4 столовые ложки растительного масла;
- молотый перец — по вкусу;
- 1 щепотка любых специй — по вкусу.
Приготовление
Кабачки нарежьте небольшими кусочками. Посолите и оставьте на 10–15 минут. После промокните бумажными полотенцами.
Морковь натрите на средней тёрке, лук, зелень и болгарский перец измельчите.
3 столовые ложки майонеза смешайте с зеленью.
На сковороде разогрейте половину масла на среднем огне. Обжарьте на нём лук и морковь за 6–8 минут. Посолите, поперчите, добавьте другие специи. Когда овощи остынут, заправьте их оставшимся майонезом.
Оставшееся масло разогрейте в сковороде на среднем огне. Обжарьте кабачки за 3–5 минут с каждой стороны. Затем снимите с плиты и половину выложите на тарелку. Намажьте каждый кружок овощным соусом и накройте ещё одним. Сверху положите понемногу майонеза с зеленью и посыпьте болгарским перцем.
4. Жареные кабачки с кунжутом, терияки и соевым соусом
Ингредиенты
- 2 кабачка;
- 1 луковица;
- 5–6 стеблей зелёного лука или несколько веточек петрушки;
- 1 небольшой кусочек имбиря (длиной примерно 1 см);
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 2 столовые ложки соуса терияки;
- 1 столовая ложка соевого соуса;
- 1 столовая ложка семян кунжута;
- ½ чайной ложки молотого чёрного перца.
Приготовление
Кабачки и луковицу нарежьте кусочками. Зелёный лук или петрушку и имбирь измельчите.
В сковороде разогрейте масло на среднем огне. За 5 минут обжарьте репчатый лук. После добавьте кабачок и готовьте ещё 2 минуты, постоянно помешивайте. Полейте соусами, киньте кунжут и имбирь. Через 5–7 минут, когда кабачки станут мягкими, посыпьте чёрным перцем и зеленью.
5. Жареные кабачки с майонезом, сыром и помидорами
Ингредиенты
- 2 кабачка;
- 3–4 помидора;
- 60 г сыра;
- 3 зубчика чеснока;
- 3–4 столовые ложки майонеза;
- 5 столовых ложек муки;
- 2 чайные ложки нежирных сливок;
- 2 яйца;
- 1 столовая ложка панировочных сухарей;
- ½ чайной ложки соли;
- ⅛ чайной ложки молотого чёрного перца;
- 2–3 столовые ложки растительного масла.
Приготовление
Кабачки и помидоры нарежьте ломтиками. Сыр натрите на мелкой тёрке. Чеснок измельчите.
Для соуса смешайте майонез с сыром и чесноком.
Выложите в одну миску 3 столовые ложки муки, во вторую — взбитые со сливками яйца, в третью — смесь панировочных сухарей, соли, перца и оставшейся муки.
В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Кусочки кабачка по очереди опускайте в каждую миску и обжаривайте по 2–3 минуты со всех сторон. После выложите на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы убрать излишки жира.
Когда кабачки остынут, намажьте их соусом, а сверху украсьте помидорами.
6. Жареные кабачки с творогом
Ингредиенты
- ½ пучка укропа;
- ½ пучка кинзы;
- 2–3 зубчика чеснока;
- 3 кабачка;
- соль — по вкусу;
- 2–3 столовые ложки муки;
- 2–3 столовые ложки растительного масла;
- 150 г творога;
- 2–3 столовые ложки сметаны.
Приготовление
Укроп и кинзу нарубите, чеснок пропустите через пресс.
Кабачки нарежьте небольшими кусочками, немного посолите и оставьте на 10–15 минут. После промокните бумажными полотенцами и обваляйте в муке.
В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте кабачки до золотистой корочки, примерно за 2–3 минуты с каждой стороны.
Смешайте зелень и чеснок с творогом, сметаной и солью.
Когда кабачки остынут, выложите на них творожную пасту. Оставьте в холодильнике на 15–20 минут.
7. Жареные кабачки с яйцами
Ингредиенты
- 1 луковица;
- 1 кабачок;
- 4–5 веточек укропа или петрушки;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 яйца;
- соль — по вкусу;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- перец — по вкусу.
Приготовление
Лук и кабачки нарежьте небольшими кусочками. Зелень и чеснок измельчите. Яйца немного посолите и взбейте.
На сковороде разогрейте масло на среднем огне. За 4–5 минут обжарьте лук, после добавьте кабачки, соль, перец, чеснок и готовьте ещё 8–10 минут. Залейте яйцами, накройте крышкой и жарьте ещё 3–4 минуты. Перед подачей посыпьте зеленью.
8. Жареные кабачки с луком, тимьяном и сыром
Ингредиенты
- 4 небольших кабачка;
- 1 луковица;
- 50–60 г сыра;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- ½ чайной ложки соли;
- ¼ чайной ложки молотого чёрного перца;
- ½ чайной ложки сушёного тимьяна.
Приготовление
Кабачки порежьте ломтиками, лук — полукольцами. Сыр натрите на мелкой тёрке.
В сковороде на небольшом огне разогрейте растительное и половину сливочного масла. Обжарьте лук до золотистой корочки примерно за 7–10 минут. Добавьте кабачки, соль, перец, тимьян и оставшееся масло. Увеличьте огонь до среднего. Готовьте ещё 10–15 минут, пока кабачки не подрумянятся и не станут мягкими. Посыпьте сыром и подавайте к столу.
9. Жареные кабачки с помидорами и перцем в сметанном соусе
Ингредиенты
- 2 кабачка;
- 2 помидора;
- 1 луковица;
- 1 болгарский перец;
- 5 веточек петрушки или укропа;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 120 мл воды;
- 1 столовая ложка паприки;
- соль и молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1 чайная ложка молотого красного перца;
- 2 столовые ложки муки;
- 200 г сметаны.
Приготовление
Кабачки и помидоры нарежьте крупными кусочками, лук — мелкими, болгарский перец — средними. Зелень нарубите. Чеснок пропустите через пресс.
На сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук за 5–6 минут, после добавьте половину воды, болгарский перец и паприку. Тушите 15 минут. Киньте кабачки, соль, чёрный и красный перец, а спустя 6–7 минут — помидоры.
Оставшуюся воду смешайте с мукой, добавьте сметану и взбейте до однородной массы. Залейте соус в сковороду с овощами, доведите до кипения. Посыпьте зеленью и чесноком, перемешайте.
10. Жареные кабачки с фасолью и помидорами
Ингредиенты
- 2 кабачка;
- 1 луковица;
- 4 зубчика чеснока;
- 1 небольшой пучок петрушки или укропа;
- 3–4 помидора;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 1 банка консервированной фасоли;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Кабачки и лук нарежьте небольшими кубиками. Чеснок пропустите через пресс. Зелень нарубите.
Помидоры залейте кипятком на 1 минуту. После очистите от кожицы и натрите на крупной тёрке.
На сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук за 4–5 минут. Добавьте кабачки с помидорами и тушите 20–25 минут. После этого выложите в сковороду фасоль, чеснок и зелень. Посолите, поперчите и перемешайте.
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