БУДЕТ ВКУСНО!

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Режу капусту крупными кусками и – в духовку. Нереальная вкуснота

Режу капусту крупными кусками и – в духовку. Нереальная вкуснота

Ингредиенты:

  • капуста – 0,5 кг
  • сладкая молотая паприка – 2 ч.л.
  • чесночный порошок – 2 ч.л.
  • масло растительное – 3 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

Режу капусту крупными кусками и – в духовку. Нереальная вкуснота

p.s. Вы можете использовать любые специи и приправы по своему вкусу – черный и красный перец, хмели-сунели, карри, прованские травы, тимьян, орегано и пр.

Капуста запеченная в духовке крупными кусками со специями – рецепт с фото:

Средний по размеру кочан капусты режем «шайбами» толщиной около 3 см. Важно, чтобы все листья хорошо держались на кочерыжке. Так после запекания куски останутся целыми и не будут «рассыпаться».

Режу капусту крупными кусками и – в духовку. Нереальная вкуснота

Далее крупный кусок разрезаем посередине кочерыжки, как показано на фото.

Режу капусту крупными кусками и – в духовку. Нереальная вкуснота

Форму для выпечки/противень смазываем маслом. Часть масла оставляем, чтобы смазать кусочки капусты.

Режу капусту крупными кусками и – в духовку. Нереальная вкуснота

Капусту солим и посыпаем специями с двух сторон.

Режу капусту крупными кусками и – в духовку. Нереальная вкуснота

Втираем специи и приправы ладонями. Отправляем в духовку (нужно предварительно разогреть до 200 С).

Режу капусту крупными кусками и – в духовку. Нереальная вкуснота

Запекаем капусту около 30 минут.

Режу капусту крупными кусками и – в духовку. Нереальная вкуснота

Готово! Подаем к столу в горячем виде в качестве гарнира к мясу/рыбе.

Режу капусту крупными кусками и – в духовку. Нереальная вкуснота

Приятного аппетита!

 

 

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