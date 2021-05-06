Режу капусту крупными кусками и – в духовку. Нереальная вкуснота

Ингредиенты:
- капуста – 0,5 кг
- сладкая молотая паприка – 2 ч.л.
- чесночный порошок – 2 ч.л.
- масло растительное – 3 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
p.s. Вы можете использовать любые специи и приправы по своему вкусу – черный и красный перец, хмели-сунели, карри, прованские травы, тимьян, орегано и пр.
Капуста запеченная в духовке крупными кусками со специями – рецепт с фото:
Средний по размеру кочан капусты режем «шайбами» толщиной около 3 см. Важно, чтобы все листья хорошо держались на кочерыжке. Так после запекания куски останутся целыми и не будут «рассыпаться».
Далее крупный кусок разрезаем посередине кочерыжки, как показано на фото.
Форму для выпечки/противень смазываем маслом. Часть масла оставляем, чтобы смазать кусочки капусты.
Капусту солим и посыпаем специями с двух сторон.
Втираем специи и приправы ладонями. Отправляем в духовку (нужно предварительно разогреть до 200 С).
Запекаем капусту около 30 минут.
Готово! Подаем к столу в горячем виде в качестве гарнира к мясу/рыбе.
Приятного аппетита!
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