Режу капусту крупными кусками и – в духовку. Нереальная вкуснота

Ингредиенты:

капуста – 0,5 кг

сладкая молотая паприка – 2 ч.л.

чесночный порошок – 2 ч.л.

масло растительное – 3 ст.л.

соль, перец – по вкусу

p.s. Вы можете использовать любые специи и приправы по своему вкусу – черный и красный перец, хмели-сунели, карри, прованские травы, тимьян, орегано и пр.

Капуста запеченная в духовке крупными кусками со специями – рецепт с фото:

Средний по размеру кочан капусты режем «шайбами» толщиной около 3 см. Важно, чтобы все листья хорошо держались на кочерыжке. Так после запекания куски останутся целыми и не будут «рассыпаться».

Далее крупный кусок разрезаем посередине кочерыжки, как показано на фото.

Форму для выпечки/противень смазываем маслом. Часть масла оставляем, чтобы смазать кусочки капусты.

Капусту солим и посыпаем специями с двух сторон.

Втираем специи и приправы ладонями. Отправляем в духовку (нужно предварительно разогреть до 200 С).

Запекаем капусту около 30 минут.

Готово! Подаем к столу в горячем виде в качестве гарнира к мясу/рыбе.

Приятного аппетита!