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Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок

Рецепт: Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок

Сосиски редко используются в домашней выпечке. В основном мы делаем их в тесте или добавляем в начинку для пиццы. Однако они с успехом могут заменить мясной фарш, особенно если нет времени на приготовление чего-то более сложного. Я хочу предложить приготовить очень вкусный отрывной дрожжевой пирог с сосисками и сыром. По сути получается слоеная пицца, части пирога легко отрывать, окунать в томатный соус и удобно кушать. В приготовлении пирога нет ничего сложного. Единственное — нужно правильно замесить дрожжевое тесто, чтобы оно было мягким, нежным, эластичным и послушным. Еще потребуется небольшой запас времени на подъем теста. Такой пирог позволит вам быстро и сытно перекусить, не отнимая кучу времени на приготовление обеда. По желанию вместо сосисок можно использовать сардельки или колбаски.

Ингредиенты для «Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок»:

Тесто

  • Йогурт (натуральный,комнатной температуры) — 150 г
  • Дрожжи (свежие) — 8 г
  • Мука пшеничная / Мука (еще немного на подпыл) — 230 г
  • Яйцо куриное — 1 шт
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.

Начинка

  • Кетчуп (или томатный соус со специями) — 5 ч. л.
  • Сосиска — 100 г
  • Моцарелла (натертая) — 150 г

Томатный соус

  • Томаты пассерованные — 100 г
  • Соль — по вкусу
  • Сахар — по вкусу
  • Специи — по вкусу

Дополнительно

  • Желток яичный — 1 шт

Рецепт «Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок»:

Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок

Дрожжи раскрошить залить йогуртом, добавить сахар.


Оставить на 2-3мин., чтобы дрожжи растворились, перемешать.
Вбить яйцо.

Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок

Влить растительное масло, тщательно перемешать.
Частями вводить муку, тесто начинает собираться в ком.

Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок

Руки смазать растительным маслом, вымесить тесто.
Смазать миску и тесто растительным маслом, накрыть полотенцем,
убрать в теплое место на 1час.
Через час тесто подбить, накрыть полотенцем и оставить в покое еще на 30мин.
Рабочую поверхность припылить мукой, выложить тесто.

Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок

Тесто разделить на 3 части (у меня по 150г).
Каждую часть раскатать в пласт, 
вырезать круг, у меня тарелка диам. 18см.

Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок

Для приготовления томатного соуса, смешать помидоры, соль, сахар,
специи. Довести до кипения, снять с огня, охладить.
Сосиски натереть на крупной терке.
Сыр у меня уже готовый.

Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок

Круг теста выложить на противень, застеленный пекарской бумагой.
Смазать поверхность кетчупом (томатным соусом).
Половину начинки из сосисок выложить на тесто, сверху сыр.
Кол-во сыра распределите на три раза.
Накрыть вторым кругом теста.

Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок

Смазать кетчупом (томатным соусом), сосиска, сыр.
Накрыть третим кругом, 
слегка прижать.

Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок

В центр теста выставить небольшую чашечку и от нее острым ножом сделать разрезы на всю глубину на 8 частей, как торт.
Каждый кусочек слегка потянуть на себя и провернуть дважды.

Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок

Включаем духовку на разогрев. Этого времени достаточка для росстойки теста.
Убрать чашечку с теста.
Взбить желток, за 5-7мин. до выпечки смазать тесто желтком.
Присыпать сыром.

Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок

Выпекать в разогретой духовки до 200С 25-30мин. (следите за своей духовкой).
Подавать с кетчупом или томатным соусом по желанию.

Приятного аппетита!!! Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок 

Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок 
Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок 
Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок 
Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок 
Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок
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выпечкакулинария
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