Дрожжевой пирог с начинкой из сосисок 

Сосиски редко используются в домашней выпечке. В основном мы делаем их в тесте или добавляем в начинку для пиццы. Однако они с успехом могут заменить мясной фарш, особенно если нет времени на приготовление чего-то более сложного. Я хочу предложить приготовить очень вкусный отрывной дрожжевой пирог с сосисками и сыром. По сути получается слоеная пицца, части пирога легко отрывать, окунать в томатный соус и удобно кушать. В приготовлении пирога нет ничего сложного. Единственное — нужно правильно замесить дрожжевое тесто, чтобы оно было мягким, нежным, эластичным и послушным. Еще потребуется небольшой запас времени на подъем теста. Такой пирог позволит вам быстро и сытно перекусить, не отнимая кучу времени на приготовление обеда. По желанию вместо сосисок можно использовать сардельки или колбаски.