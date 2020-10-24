Постное — не значит невкусное: 5 рецептов горячих блюд на первое

У многих пост ассоциируется с гастрономическим наказанием. На самом деле постный стол может быть аппетитным, разнообразным, питательным и полезным. Существует множество рецептов простых и доступных постных блюд, включая первые.

Щи с капустой и грибами

Щедро заправленные основным ингредиентом – капустой, томленные в глиняном горшочке в духовке, мультиварке или аэрогриле щи, покажутся вам самыми необычайно вкусными и сытными. Учтите, считается, что весь колорит вкуса щей проявляется на второй день.

Недаром щи – блюдо с многовековой историей: оно до сих пор остается любимым нами и нашими семьями. У каждой хозяйки, безусловно, есть свои секреты приготовления щей, да и вкусовые пристрастия в каждой семье свои. Но любое творчество на кухне возможно только на основе классических рецептов.

Предлагаем следующую последовательность приготовления постных щей:

заготавливаем 200г квашеной капусты, 20г сушеных или 300г свежих грибов, 1 морковь, 1 луковицу, 1 столовую ложку муки, 20г растительного масла, лавровый лист, зелень, соль;

свежие грибы мелко рубим, сушеные предварительно замачиваем, затем отвариваем (это наш бульон);

квашеную капусту тушим до мягкости (около часа) с 1 стаканом воды;

добавляем в капусту пассерованные лук и морковь, тушим 10 минут;

в овощи вводим поджаренную муку;

закладываем приготовленную заправку для щей в кастрюлю с кипящим грибным бульоном;

после закипания закидываем нарезанный дольками картофель;

можно добавить лавровый лист и зелень, а в конце варки – немного чеснока, растертого с солью.

Считается, что солить щи не надо.

Суп из картофеля и грибов

Грибной суп внесет в дом запах лета и краски осеннего леса. Грибы можно использовать по вашему усмотрению: белые, подосиновики, опята, лисички.

Это самый быстрый способ накормить всю семью в пост легким и питательным супчиком, при минимуме продуктов – максимум успеха:

заготавливаем 3 средних картофелины, 10г сушеных 120г свежих грибов, 1 морковь, 1 луковицу, специи, чеснок, соль;

готовим грибной бульон;

закидываем в бульон нарезанный кубиками картофель;

закладываем обжарку: лук, морковь, чеснок, специи, соль.

Суп из риса и томатной пасты

Любители острых ощущений и грузинской национальной кухни не обойдут вниманием пусть постный, но такой же, как и харчо, густой суп из риса и томатной пасты. И пусть в супе, напоминающем внешним видом легендарный харчо, не будет говядины, вы его с удовольствием отведаете.

берем 1/3 стакана риса, 3 картофелины, 1 морковь, 2 луковицы, 100 г свежих помидоров, 1 столовую ложку томатной пасты, 3-4 дольки чеснока, зелень, перец, соль;

мелко нарезанный лук, тертую морковь, толченый чеснок обжариваем;

рис промываем в холодной воде;

картофель нарезаем кубиками;

в кипящую воду закладываем рис, картофель и обжаренные овощи, солим;

помидоры тушим вместе с томатной пастой и вводим в суп за 5-10 минут до готовности.

Суп из гречки и овощей

О пользе гречки говорить излишне. Употребляя ее, организм не только насыщается, обретает богатырскую силу, но и получает множество полезных элементов, что так необходимо в пост.

Любителям этой «черной крупы» обязательно придется по вкусу суп, основу которого составляет гречка:

заготавливаем 3 средних картофелины, 1/4 стакана гречневой крупы, 1 морковь, 1 луковицу, 1 помидор, зелень, соль;

отвариваем нарезанный кубиками картофель;

гречку промываем и добавляем к картофелю;

закладываем пассерованные лук, морковь и помидоры, солим;

готовый суп посыпаем зеленью.

Рассольник с перловкой

Основа рассольника – исконно русского блюда – соленые огурцы и рассол. Постный рассольник можно готовить на воде или грибном бульоне:

заготавливаем 3 картофелины, 3 соленых огурца, 1/4 стакана перловой крупы, 1 морковь, 1 луковицу, 1 столовую ложку томатной пасты, соль;

огурцы очищаем, нарезаем и припускаем в небольшом количестве воды в течение 15 минут;

морковь и лук обжариваем с томатной пастой;

перловую крупу промываем несколько раз в холодной воде, всыпаем в кипяток, варим до готовности и опять промываем в холодной воде;

картофель нарезаем дольками;

закладываем в кипящую воду подготовленные ингредиенты, солим;

за 5-10 минут до конца варки для остроты добавляем процеженный и прокипяченный огуречный рассол.

Надеемся, что предложенные рецепты первых блюд помогут вам с достоинством пронести пост.