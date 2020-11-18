Оригинальный капустный пирог из лаваша

Самая простая выпечка, для которой вам даже не придётся замешивать тесто. Достаточно просто завернуть всё в лаваш, сделать простую заливку и дождаться, пока всё запечётся.
Приготовление
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Измельчите лук и обжарьте в сковороде с маслом за 3–4 минуты. Добавьте крупно натёртую морковь и готовьте ещё 5–7 минут.
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Нашинкуйте капусту, положите в ту же сковороду. Посолите, поперчите, посыпьте паприкой и обжаривайте до мягкости. Слегка остудите.
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Лаваши разрежьте на 2–3 части одинакового размера. Ровным слоем выложите на кусочки лаваша капусту и заверните в рулеты.
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Каждый рулет разрежьте на несколько частей одинакового размера. Выложите в смазанную маслом форму срезами вниз.
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Взбейте яйца с молоком, сметаной, солью и перцем. Полейте лаваш.
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Запекайте пирог 25–30 минут при температуре 180 °С.
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