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Оригинальный капустный пирог из лаваша

Оригинальный капустный пирог из лаваша

Самая простая выпечка, для которой вам даже не придётся замешивать тесто. Достаточно просто завернуть всё в лаваш, сделать простую заливку и дождаться, пока всё запечётся.

Оригинальный капустный пирог из лаваша

Приготовление

  1. Измельчите лук и обжарьте в сковороде с маслом за 3–4 минуты. Добавьте крупно натёртую морковь и готовьте ещё 5–7 минут.

  2. Нашинкуйте капусту, положите в ту же сковороду. Посолите, поперчите, посыпьте паприкой и обжаривайте до мягкости. Слегка остудите.

  3. Лаваши разрежьте на 2–3 части одинакового размера. Ровным слоем выложите на кусочки лаваша капусту и заверните в рулеты.

  4. Каждый рулет разрежьте на несколько частей одинакового размера. Выложите в смазанную маслом форму срезами вниз.

  5. Взбейте яйца с молоком, сметаной, солью и перцем. Полейте лаваш.

  6. Запекайте пирог 25–30 минут при температуре 180 °С.

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