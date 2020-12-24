Этот рецепт хорош и сам по себе и как основа для разных экспериментов. Грудки получаются вкусными и сочными, брынза и ветчина придают мясу яркий вкус, а приготовление блюда не займет много времени.
Вам понадобится
|Ветчина сыровяленая
|40 г
|Куриная грудка
|400 г
|Болгарская брынза
|60 г
|Растительное масло
|20 мл
Куриные грудки, фаршированные брынзой (этап 1)
|Куриная грудка
|400 г
Филе куриной грудки надрежьте в самом толстом месте, чтобы мясо можно было «раскрыть» наподобие книжки.
Куриные грудки, фаршированные брынзой (этап 2)
Распластайте филе на доске, накройте пищевой пленкой и аккуратно отбейте, чтобы получился плоский кусок толщиной около 5 мм.
А знаете ли вы, что:
Чтобы пергамент не соскальзывал с противня, смочите его несколькими каплями воды, прежде чем класть бумагу.
Куриные грудки, фаршированные брынзой (этап 3)
|Болгарская брынза
|60 г
На середину получившейся лепешки положите кусочки брынзы.
Куриные грудки, фаршированные брынзой (этап 4)
|Ветчина сыровяленая
|40 г
Сверните филе с начинкой в трубочку, стараясь «склеить» края так, чтобы брынза была полностью закрыта. Оберните филе одной-двумя полосками сыровяленой ветчины.
Куриные грудки, фаршированные брынзой (этап 5)
|Растительное масло
|20 мл
Обжарьте на среднем огне со всех сторон и доведите до готовности.Это займет около 10-15 минут, в последние минуты можно прикрыть рулетики крышкой, чтобы они лучше прогрелись внутри. Ешьте горячими, лучше всего с салатом.
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