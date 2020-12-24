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Куриные грудки, фаршированные брынзой

Куриные грудки, фаршированные брынзой

Этот рецепт хорош и сам по себе и как основа для разных экспериментов. Грудки получаются вкусными и сочными, брынза и ветчина придают мясу яркий вкус, а приготовление блюда не займет много времени.

Вам понадобится

Ветчина сыровяленая 40 г
Куриная грудка 400 г
Болгарская брынза 60 г
Растительное масло 20 мл

Куриные грудки, фаршированные брынзой (этап 1)

Куриная грудка 400 г

Куриные грудки, фаршированные брынзой (этап 1)

Филе куриной грудки надрежьте в самом толстом месте, чтобы мясо можно было «раскрыть» наподобие книжки.

Куриные грудки, фаршированные брынзой (этап 2)

Куриные грудки, фаршированные брынзой (этап 2)

Распластайте филе на доске, накройте пищевой пленкой и аккуратно отбейте, чтобы получился плоский кусок толщиной около 5 мм.

А знаете ли вы, что:

Чтобы пергамент не соскальзывал с противня, смочите его несколькими каплями воды, прежде чем класть бумагу.

Куриные грудки, фаршированные брынзой (этап 3)

Болгарская брынза 60 г

Куриные грудки, фаршированные брынзой (этап 3)

На середину получившейся лепешки положите кусочки брынзы.

Куриные грудки, фаршированные брынзой (этап 4)

Ветчина сыровяленая 40 г

Куриные грудки, фаршированные брынзой (этап 4)

Сверните филе с начинкой в трубочку, стараясь «склеить» края так, чтобы брынза была полностью закрыта. Оберните филе одной-двумя полосками сыровяленой ветчины.

Куриные грудки, фаршированные брынзой (этап 5)

Растительное масло 20 мл

Куриные грудки, фаршированные брынзой (этап 5)

Обжарьте на среднем огне со всех сторон и доведите до готовности.

Это займет около 10-15 минут, в последние минуты можно прикрыть рулетики крышкой, чтобы они лучше прогрелись внутри. Ешьте горячими, лучше всего с салатом.

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