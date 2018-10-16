Замените майонез в ваших салатах на этот соус!

Да, я настолько давно живу на свете, что еще помню те времена, когда тогда еще в ламповой и уютненьком LiveJournal блогеры (а их тогда итак то не все называли) бились “не на жизнь, а на смерть” между собой из-за майонеза.

Одним из , тогда, популярнейшим сообществом в Живом журнале была “партия” тех, кто ненавидит майонез!

Я считаю, что кушать майонез или нет каждый выбирает сам.

Я, например, знаю, что свою “бочку майонеза” я уже съел и сейчас выбираю и смешиваю различные другие соусы, которые очень легко заменяют тот самый майонез.

Сметанный соус с горчицей,яблоком и лимоном для салатов

Вот рецепт соуса, который легко заменит майонез в ваших салатах, например в новогоднем оливье!

Сметанный соус с горчицей,яблоком и лимоном для салатов

Ингредиенты

сметана жирная - 150 грамм;

свежая русская горчицы - 2 столовые ложки;

свежевыжатый сок лимона или лайма - 1 столовая ложка;

половина крупного кислого зеленого яблока;

свежий сельдерей - 1/4 корня;

небольшой пучок свежего укропа.

Готовим

Натрите зеленое мякоть зеленого яблока на мелкой терке. Сбрызните свежевыжатым лимонным соком тертое яблоко, чтобы оно не потемнело.

Корень сельдерея также натрите на мелкой терке или измельчите его в блендере.

Соедините все ингредиенты для соуса и хорошенько перемешайте.

Ешьте вкусно и пусть вся еда идет вам лишь на пользу!