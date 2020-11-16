Готовы удивиться? Представляем традиционные блюда в новом исполнении

Всеми любимые классические рецепты часто подвергаются экспериментам. И порой такие блюда от этого только выигрывают. Согласны? Мы собрали несколько рецептов с изюминкой, которая откроет для вас привычные вкусы с новой стороны.
Цитрусовая сельдь под шубой
Этот традиционный салат с отварными овощами и слабосоленой сельдью готовит уже не одно поколение хозяек. Но мы предлагаем добавить один новый секретный ингредиент. Такой вариант блюда прекрасно подойдет для новогоднего стола.
Нам понадобится:
- Сельдь слабосоленая – 1 шт.;
- Морковь – 1 шт.;
- Картофель – 2-3 шт.;
- Свёкла – 1 шт.;
- Луковица – 1 шт.;
- Мандарин – 2-3 шт.;
- Соль и майонез – по вкусу.
Овощи (морковь, картофель и свёклу) вымойте и отварите до мягкости. Хорошо остудите, очистите и по отдельности натрите на крупной терке. Луковицу измельчите, сельдь очистите, отделите филе и нарежьте его небольшими кубиками. Очистите мандарины, нарежьте мелко. Соберите салат в такой последовательности: картофель, сельдь, лук, мандарины, морковь и свёкла. Каждый слой подсолите по вкусу и смажьте майонезом.
Жареный винегрет
Можно ли удивить винегретом? Легко! Если не отварить овощи, а пожарить. В данном случае в салате нет ни горошка, ни огурца, ни квашеной капусты, но вы всегда можете добавить что-то одно или все сразу, например.
Ингредиенты:
- Картофель – 1-2 шт.;
- Морковь – 1 шт.;
- Свёкла – 1 шт.;
- Луковица – 1 шт.;
- Растительное масло – 2 ст. л.;
- Соль и перец – по вкусу;
- Уксус – 1 ст. л.;
- Вода – 4 ст. л.
Первым делом очистите луковицу, нарежьте тонкими полукольцами и замаринуйте в уксусе с водой. По вкусу можно добавить щепотку соли и сахара в маринад. Овощи очистите, нарежьте одинаковыми брусочками или кубиками. Разогрейте на сковороде растительное масло, выложите овощи и жарьте на среднем огне до мягкости. Добавьте соль и специи по вкусу. За 2-3 минуты до конца выложите маринованный лук, перемешайте. Подавайте винегрет к столу как в теплом, так и в холодном виде.
Холодец без мяса
Думаете, что холодец можно приготовить только с мясом? А вот и нет! Удивите близких и гостей оригинальным рецептом.
Ингредиенты:
- Луковица – 1 шт.;
- Морковь – 1 шт.;
- Чеснок – 1-2 зуб.;
- Сладкий перец – 1 шт.;
- Соевое мясо – 100 грамм;
- Кукуруза – 100 грамм;
- Агар-агар – 5 грамм;
- Растительное масло – 1 ст. л.;
- Соль, специи и зелень – по вкусу.
Соевое мясо залейте горячей водой минут на 15-20. После хорошо отожмите, измельчите и сбрызните растительным маслом. В кастрюлю выложите очищенную луковицу, морковь, чеснок. Добавьте ароматные специи (душистый перец, лавровый лист и т.д.) и соль по вкусу. Влейте воду и варите бульон на среднем огне около 20 минут. После аккуратно извлеките морковь и нарежьте ее тонкими кружочками. Измельчите сладкий перец и зелень. В форму выложите кукурузу и зелень, добавьте морковь, перец и соевое мясо. Агар-агар соедините с процеженным бульоном, проварите пару минут. Влейте бульон в форму и оставьте до полного застывания.
Рыбный «Оливье»
Классический новогодний салат готовят с отварным мясом, курицей или колбасой. Мы же предлагаем вам попробовать использовать в качестве главного ингредиента консервированную горбушу.
Потребуется:
- Картофель – 1 шт.;
- Морковь – 1 шт.;
- Огурец – 1 шт. (свежий или соленый);
- Яйцо – 2 шт.;
- Консервированный горошек – 100 грамм;
- Консервированная горбуша – 1 банка;
- Соль, перец и майонез – по вкусу.
Морковь и картофель вымойте, отварите до мягкости в подсоленной воде. После остудите овощи и очистите. Отдельно сварите вкрутую яйца. Нарежьте средними кубиками огурец, яйца и отварные овощи. Соедините все в глубоком салатнике. Добавьте горошек, горбушу, соль и перец по вкусу. Заправьте салат майонезом и перемешайте.
Голубцы наизнанку
Если вам хочется подать в новом виде любимые голубцы, берите на вооружение эту идею.
Ингредиенты:
- Свинина – 350 грамм;
- Капуста – 300 грамм;
- Луковица – 2 шт.;
- Морковь – 1 шт.;
- Рис – 1 стакан;
- Томатная паста – 50 грамм;
- Сметана – 50 грамм;
- Манная крупа – 1 ст. л.;
- Яйцо – 1 шт.;
- Растительное масло – 3 ст. л.;
- Соль и специи – по вкусу.
Очистите 1 луковицу, нарежьте капусту. Отправьте все в чашу блендера (можно пропустить через мясорубку) и измельчите. Мясо вымойте, обсушите и измельчите в фарш. Соедините фарш с капустой, вбейте яйцо, всыпьте манную крупу. Добавьте соль и специи по вкусу, перемешайте. Из полученной массы влажными руками сформируйте небольшие котлетки. Выложите их на сковороду с разогретым маслом и обжарьте на сильном огне до румяности с двух сторон. Очистите вторую луковицу и измельчите. Выложите на отдельную сковороду и обжарьте до прозрачности. Добавьте тертую морковь и жарьте еще 2-3 минуты. Добавьте сметану, томатную пасту и влейте пару стаканов горячей воды. Всыпьте соль и любимые специи. Томите соус пару минут и снимите с огня. В жаропрочную форму выложите ровным слоем промытый и обсушенный рис. Распределите котлетки и залейте сверху соусом. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте голубцы около 35-45 минут до готовности.
Суп «Капучино»
Этот яркий и аппетитный суп привлечет внимание не только взрослых, но и детей. Если вы хотите приготовить суп с тыквой с интересной подачей, тогда этот рецепт будет очень кстати.
Ингредиенты:
- Тыква – 500 грамм;
- Картофель – 2 шт.;
- Лук-порей – 1 шт.;
- Сливочное масло – 1 ст. л.;
- Творожный сыр – 150 грамм;
- Жирные сливки – 50 грамм;
- Соль и специи – по вкусу;
- Бульон овощной – 1/2 л.
В кастрюле растопите сливочное масло. Выложите нарезанный тонко лук-порей и томите пару минут на среднем огне. После добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель, а еще через пару минут измельченную тыкву. Обжарьте овощи 2-3 минуты. Добавьте соль и любимые специи. Залейте бульоном и проварите суп около 20 минут до мягкости овощей. После погружным блендером пюрируйте его. Взбейте сливки до пышности, добавьте крем-сыр и еще раз взбейте. Налейте готовый суп в стакан для капучино, дополните «шапкой» из сливок с сыром и подавайте к столу. При желании можно присыпать сверху еще тыквенными семечками или орешками.
Свекольный гаспачо
Если вы любите классический холодный томатный суп, обязательно попробуйте его в таком варианте.
Нам понадобится:
- Свёкла – 2 шт.;
- Помидор – 2-3 шт.;
- Луковица – 1 шт.;
- Сладкий перец – 1 шт.;
- Огурец – 1-2 шт.;
- Оливковое масло – 3 ст. л.;
- Винный уксус – 1 ст. л.;
- Чеснок – 1-2 зуб.;
- Соль, сахар и специи – по вкусу.
Свёклу вымойте и отварите (или запеките) до готовности. Болгарский перец запеките целиком до мягкости (около 25-30 минут), а после выложите в полиэтиленовый пакет на 10 минут. Помидоры залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Свёклу, перец и помидоры очистите и нарежьте небольшими кубиками. Следом измельчите огурец и лук. С помощью блендера превратите овощи в однородное пюре. Добавьте оливковое масло, уксус, чеснок по вкусу, соль, сахар и специи. Перемешайте и подавайте суп к столу.
Оригинальные драники
Хотите приготовить картофельные драники с изюминкой? Тогда добавьте парочку секретных ингредиентов. Запоминайте!
Понадобится:
- Картофель – 5 шт.;
- Кабачок – 1/2 шт.;
- Яблоко – 1 шт.;
- Яйцо – 1 шт.;
- Соль и специи – по вкусу;
- Растительное масло – для жарки.
Картофель очистите и натрите на крупной терке. Следом натрите кабачок, как следует отожмите от лишней жидкости. Натрите яблоко, добавьте к овощам и перемешайте. Посолите, поперчите по вкусу, вбейте яйцо. Перемешайте. Если кабачок дал слишком много сока, и масса получилась жидковатой, можно добавить немного манной крупы. На сковороде разогрейте масло. Ложкой выкладывайте тонкие лепешки и жарьте на среднем огне до румяности. Подавайте драники к столу горячими, дополнив сметаной.
С такими интересными идеями ваше меню никогда не будет скучным. Приятного аппетита!
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