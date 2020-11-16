Готовы удивиться? Представляем традиционные блюда в новом исполнении

Всеми любимые классические рецепты часто подвергаются экспериментам. И порой такие блюда от этого только выигрывают. Согласны? Мы собрали несколько рецептов с изюминкой, которая откроет для вас привычные вкусы с новой стороны.

Цитрусовая сельдь под шубой

Этот традиционный салат с отварными овощами и слабосоленой сельдью готовит уже не одно поколение хозяек. Но мы предлагаем добавить один новый секретный ингредиент. Такой вариант блюда прекрасно подойдет для новогоднего стола.

Нам понадобится:

Сельдь слабосоленая – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Картофель – 2-3 шт.;

Свёкла – 1 шт.;

Луковица – 1 шт.;

Мандарин – 2-3 шт.;

Соль и майонез – по вкусу.

Овощи (морковь, картофель и свёклу) вымойте и отварите до мягкости. Хорошо остудите, очистите и по отдельности натрите на крупной терке. Луковицу измельчите, сельдь очистите, отделите филе и нарежьте его небольшими кубиками. Очистите мандарины, нарежьте мелко. Соберите салат в такой последовательности: картофель, сельдь, лук, мандарины, морковь и свёкла. Каждый слой подсолите по вкусу и смажьте майонезом.

Жареный винегрет

Можно ли удивить винегретом? Легко! Если не отварить овощи, а пожарить. В данном случае в салате нет ни горошка, ни огурца, ни квашеной капусты, но вы всегда можете добавить что-то одно или все сразу, например.

Ингредиенты:

Картофель – 1-2 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Свёкла – 1 шт.;

Луковица – 1 шт.;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Соль и перец – по вкусу;

Уксус – 1 ст. л.;

Вода – 4 ст. л.

Первым делом очистите луковицу, нарежьте тонкими полукольцами и замаринуйте в уксусе с водой. По вкусу можно добавить щепотку соли и сахара в маринад. Овощи очистите, нарежьте одинаковыми брусочками или кубиками. Разогрейте на сковороде растительное масло, выложите овощи и жарьте на среднем огне до мягкости. Добавьте соль и специи по вкусу. За 2-3 минуты до конца выложите маринованный лук, перемешайте. Подавайте винегрет к столу как в теплом, так и в холодном виде.

Холодец без мяса

Думаете, что холодец можно приготовить только с мясом? А вот и нет! Удивите близких и гостей оригинальным рецептом.

Ингредиенты:

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Чеснок – 1-2 зуб.;

Сладкий перец – 1 шт.;

Соевое мясо – 100 грамм;

Кукуруза – 100 грамм;

Агар-агар – 5 грамм;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Соль, специи и зелень – по вкусу.

Соевое мясо залейте горячей водой минут на 15-20. После хорошо отожмите, измельчите и сбрызните растительным маслом. В кастрюлю выложите очищенную луковицу, морковь, чеснок. Добавьте ароматные специи (душистый перец, лавровый лист и т.д.) и соль по вкусу. Влейте воду и варите бульон на среднем огне около 20 минут. После аккуратно извлеките морковь и нарежьте ее тонкими кружочками. Измельчите сладкий перец и зелень. В форму выложите кукурузу и зелень, добавьте морковь, перец и соевое мясо. Агар-агар соедините с процеженным бульоном, проварите пару минут. Влейте бульон в форму и оставьте до полного застывания.

Рыбный «Оливье»

Классический новогодний салат готовят с отварным мясом, курицей или колбасой. Мы же предлагаем вам попробовать использовать в качестве главного ингредиента консервированную горбушу.

Потребуется:

Картофель – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Огурец – 1 шт. (свежий или соленый);

Яйцо – 2 шт.;

Консервированный горошек – 100 грамм;

Консервированная горбуша – 1 банка;

Соль, перец и майонез – по вкусу.

Морковь и картофель вымойте, отварите до мягкости в подсоленной воде. После остудите овощи и очистите. Отдельно сварите вкрутую яйца. Нарежьте средними кубиками огурец, яйца и отварные овощи. Соедините все в глубоком салатнике. Добавьте горошек, горбушу, соль и перец по вкусу. Заправьте салат майонезом и перемешайте.

Голубцы наизнанку

Если вам хочется подать в новом виде любимые голубцы, берите на вооружение эту идею.

Ингредиенты:

Свинина – 350 грамм;

Капуста – 300 грамм;

Луковица – 2 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Рис – 1 стакан;

Томатная паста – 50 грамм;

Сметана – 50 грамм;

Манная крупа – 1 ст. л.;

Яйцо – 1 шт.;

Растительное масло – 3 ст. л.;

Соль и специи – по вкусу.

Очистите 1 луковицу, нарежьте капусту. Отправьте все в чашу блендера (можно пропустить через мясорубку) и измельчите. Мясо вымойте, обсушите и измельчите в фарш. Соедините фарш с капустой, вбейте яйцо, всыпьте манную крупу. Добавьте соль и специи по вкусу, перемешайте. Из полученной массы влажными руками сформируйте небольшие котлетки. Выложите их на сковороду с разогретым маслом и обжарьте на сильном огне до румяности с двух сторон. Очистите вторую луковицу и измельчите. Выложите на отдельную сковороду и обжарьте до прозрачности. Добавьте тертую морковь и жарьте еще 2-3 минуты. Добавьте сметану, томатную пасту и влейте пару стаканов горячей воды. Всыпьте соль и любимые специи. Томите соус пару минут и снимите с огня. В жаропрочную форму выложите ровным слоем промытый и обсушенный рис. Распределите котлетки и залейте сверху соусом. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте голубцы около 35-45 минут до готовности.

Суп «Капучино»

Этот яркий и аппетитный суп привлечет внимание не только взрослых, но и детей. Если вы хотите приготовить суп с тыквой с интересной подачей, тогда этот рецепт будет очень кстати.

Ингредиенты:

Тыква – 500 грамм;

Картофель – 2 шт.;

Лук-порей – 1 шт.;

Сливочное масло – 1 ст. л.;

Творожный сыр – 150 грамм;

Жирные сливки – 50 грамм;

Соль и специи – по вкусу;

Бульон овощной – 1/2 л.

В кастрюле растопите сливочное масло. Выложите нарезанный тонко лук-порей и томите пару минут на среднем огне. После добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель, а еще через пару минут измельченную тыкву. Обжарьте овощи 2-3 минуты. Добавьте соль и любимые специи. Залейте бульоном и проварите суп около 20 минут до мягкости овощей. После погружным блендером пюрируйте его. Взбейте сливки до пышности, добавьте крем-сыр и еще раз взбейте. Налейте готовый суп в стакан для капучино, дополните «шапкой» из сливок с сыром и подавайте к столу. При желании можно присыпать сверху еще тыквенными семечками или орешками.

Свекольный гаспачо

Если вы любите классический холодный томатный суп, обязательно попробуйте его в таком варианте.

Нам понадобится:

Свёкла – 2 шт.;

Помидор – 2-3 шт.;

Луковица – 1 шт.;

Сладкий перец – 1 шт.;

Огурец – 1-2 шт.;

Оливковое масло – 3 ст. л.;

Винный уксус – 1 ст. л.;

Чеснок – 1-2 зуб.;

Соль, сахар и специи – по вкусу.

Свёклу вымойте и отварите (или запеките) до готовности. Болгарский перец запеките целиком до мягкости (около 25-30 минут), а после выложите в полиэтиленовый пакет на 10 минут. Помидоры залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Свёклу, перец и помидоры очистите и нарежьте небольшими кубиками. Следом измельчите огурец и лук. С помощью блендера превратите овощи в однородное пюре. Добавьте оливковое масло, уксус, чеснок по вкусу, соль, сахар и специи. Перемешайте и подавайте суп к столу.

Оригинальные драники

Хотите приготовить картофельные драники с изюминкой? Тогда добавьте парочку секретных ингредиентов. Запоминайте!

Понадобится:

Картофель – 5 шт.;

Кабачок – 1/2 шт.;

Яблоко – 1 шт.;

Яйцо – 1 шт.;

Соль и специи – по вкусу;

Растительное масло – для жарки.

Картофель очистите и натрите на крупной терке. Следом натрите кабачок, как следует отожмите от лишней жидкости. Натрите яблоко, добавьте к овощам и перемешайте. Посолите, поперчите по вкусу, вбейте яйцо. Перемешайте. Если кабачок дал слишком много сока, и масса получилась жидковатой, можно добавить немного манной крупы. На сковороде разогрейте масло. Ложкой выкладывайте тонкие лепешки и жарьте на среднем огне до румяности. Подавайте драники к столу горячими, дополнив сметаной.

С такими интересными идеями ваше меню никогда не будет скучным. Приятного аппетита!