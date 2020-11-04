Ты ж моя тыковка! Четыре прекрасных блюда с самым вкусным сезонным овощем

Сегодня отмечают Хэллоуин, и даже если вы не присоединяетесь к тем, что придает этому празднику особое значение, это не повод обойти стороной тыкву. Этот прекрасный овощ сгодится для любых блюд — от супов до вкусных десертов. Предлагаем четыре рецепта, которые вам наверняка понравятся.

ТЫКВЕННЫЙ ДЖЕМ

Ингредиенты:

1 кг очищенной от кожи и семян тыквы

500 г сахара

1 апельсин

1 небольшой лимон

2 палочки корицы

2 звездочки бадьяна (аниса)

3 гвоздики

1 ч.л. мускатного ореха

Процесс приготовления:

1. Тыкву режем на маленькие кусочки, цедру лимона и апельсина трем на терке, сок выжимаем в емкость.

2. В кастрюлю кладем тыкву, сахар, цедру и сок цитрусов, специи, размешиваем и варим на небольшом огне. Варим от 40 до 60 минут, в зависимости от мягкости тыквы.

3. Вынимаем специи и все пюрируем блендером и раскладываем блендером.

ПИРОГ С ТЫКВОЙ И БЕКОНОМ

Ингредиенты:

200 г муки

100 г сливочного масла

1 яйцо в тесто

щепотка соли

250 г тыквы

150 г бекона

2 яйца в начинку

4 столовых ложки сметаны

соль по вкусу

растительное масло для жарки

Процесс приготовления:

1. Перетереть в крошку муку с маслом и солью, добавить яйцо, замесить тесто. Распределить тесто в форме для выпечки, убрать в холодильник.

2. Лук мелко порезать, обжарить на растительном масле.

3. Порезать тыкву кубиками, бекон крупными кусочками. Добавить к луку и пару минут обжарить все вместе.4. Взбить яйца со сметаной, при необходимости посолить.5. Достать тесто из холодильника, выложить начинку, залить сметанно-яичной смесью.6. Выпекать в предварительно разогретой до 180С духовке примерно 40 минут.

ТЫКВЕННЫЙ СУП-ПЮРЕ

Ингредиенты:

400-500 г очищенной тыквы

1 морковь

1 большая луковица

100 мл сливок 10%

2-3 зубчика чеснока

соль-перец по вкусу

~1-1,3 л воды

Процесс приготовления:

1. Очистить овощи и нарезать кубиками.

2. Сложить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она лишь слегка покрыла овощи.

3. Добавить соль и перец, варить минут 20, в конце выдавить чеснок и дать закипеть.

4. Пюрировать блендером, добавить сливки, перемешивать и проварить на небольшом огне еще пару минут. Готово!

5. Подавать можно со свежей зеленью или гренками. Приятного аппетита!

ТЫКВЕННЫЕ ОЛАДЬИ

Ингредиенты:

60 г тыквенного пюре

130 г кефира

1/3 ч.л. соды

1 яйцо

90 г муки

подсластитель — по вкусу

щепотка соли, корицы — по желанию

Процесс приготовления:

1. Тыквенное пюре (для его приготовления запеките тыкву и перебейте ее блендером. Можно также запечь тыкву в микроволновке, добавив немного воды) с кефиром смешать венчиком с содой и солью, добавить яйцо, перемешать до однородности.

2. Добавить просеянную муку, корицу и любой подсластитель, смешать до однородности.

3. Выкладывать на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла, готовить на среднем огне под крышкой.