Ты ж моя тыковка! Четыре прекрасных блюда с самым вкусным сезонным овощем

Сегодня отмечают Хэллоуин, и даже если вы не присоединяетесь к тем, что придает этому празднику особое значение, это не повод обойти стороной тыкву. Этот прекрасный овощ сгодится для любых блюд — от супов до вкусных десертов. Предлагаем четыре рецепта, которые вам наверняка понравятся.
ТЫКВЕННЫЙ ДЖЕМ
Ингредиенты:
1 кг очищенной от кожи и семян тыквы
500 г сахара
1 апельсин
1 небольшой лимон
2 палочки корицы
2 звездочки бадьяна (аниса)
3 гвоздики
1 ч.л. мускатного ореха
Процесс приготовления:
1. Тыкву режем на маленькие кусочки, цедру лимона и апельсина трем на терке, сок выжимаем в емкость.
2. В кастрюлю кладем тыкву, сахар, цедру и сок цитрусов, специи, размешиваем и варим на небольшом огне. Варим от 40 до 60 минут, в зависимости от мягкости тыквы.
3. Вынимаем специи и все пюрируем блендером и раскладываем блендером.
ПИРОГ С ТЫКВОЙ И БЕКОНОМ
Ингредиенты:
200 г муки
100 г сливочного масла
1 яйцо в тесто
щепотка соли
250 г тыквы
150 г бекона
2 яйца в начинку
4 столовых ложки сметаны
соль по вкусу
растительное масло для жарки
Процесс приготовления:
1. Перетереть в крошку муку с маслом и солью, добавить яйцо, замесить тесто. Распределить тесто в форме для выпечки, убрать в холодильник.
2. Лук мелко порезать, обжарить на растительном масле.
3. Порезать тыкву кубиками, бекон крупными кусочками. Добавить к луку и пару минут обжарить все вместе.
4. Взбить яйца со сметаной, при необходимости посолить.
5. Достать тесто из холодильника, выложить начинку, залить сметанно-яичной смесью.
6. Выпекать в предварительно разогретой до 180С духовке примерно 40 минут.
ТЫКВЕННЫЙ СУП-ПЮРЕ
Ингредиенты:
400-500 г очищенной тыквы
1 морковь
1 большая луковица
100 мл сливок 10%
2-3 зубчика чеснока
соль-перец по вкусу
~1-1,3 л воды
Процесс приготовления:
1. Очистить овощи и нарезать кубиками.
2. Сложить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она лишь слегка покрыла овощи.
3. Добавить соль и перец, варить минут 20, в конце выдавить чеснок и дать закипеть.
4. Пюрировать блендером, добавить сливки, перемешивать и проварить на небольшом огне еще пару минут. Готово!
5. Подавать можно со свежей зеленью или гренками. Приятного аппетита!
ТЫКВЕННЫЕ ОЛАДЬИ
Ингредиенты:
60 г тыквенного пюре
130 г кефира
1/3 ч.л. соды
1 яйцо
90 г муки
подсластитель — по вкусу
щепотка соли, корицы — по желанию
Процесс приготовления:
1. Тыквенное пюре (для его приготовления запеките тыкву и перебейте ее блендером. Можно также запечь тыкву в микроволновке, добавив немного воды) с кефиром смешать венчиком с содой и солью, добавить яйцо, перемешать до однородности.
2. Добавить просеянную муку, корицу и любой подсластитель, смешать до однородности.
3. Выкладывать на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла, готовить на среднем огне под крышкой.
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