

Узелки... вкусно, удобно, порционно. Можно с любым мясом или птицей... ___________________________________________________________________

Понадобится: (на 4 узелка) 250 г говядины

4 средних картошки

1 большой помидор

1 болгарский перец

1 луковица

твердый сыр

соль,перец черный молотый

уксус

майонез ____________________________________________________________________

Приготовление:



Первым делом нужно замариновать лук.

Порезать лук не мелко, залить горячей водой (из чайника) и добавить уксус (по вкусу). Можно просто в уксусе замариновать.







Мясо порезать на кусочки, примерно 2х2 см







Посолить, поперчить







Затем нужно было обмазать майонезом, но у меня не было, и я просто чуть раст. масла добавила и перемешала







На фольгу выложить четвертинку помидора, порезанного ломтиками. Сверху четвертинку болгарского перца, порезанного мелкими кубиками







Затем 1 картошку, порезанную кубиками. Присолить







Сверху картошки мясо







На мясо маринованный лук







Все тщательно завернуть. Главное, чтобы фольга не порвалась







Итак 4 раза. Запекать при 180 С 60 минут (в зависимости от мяса. Курица быстрее готовится, баранина тоже быстрее готовится, чем говядина. Да и говядина разная бывает, может ей и 1,5 часа понадобится)







Пока узелки запекаются, натрем сыр.







Через час узелки достать, открыть, посыпать обильно сыром и, не закрывая, отправить их снова в духовку до зарумянивания сыра (минут 15 под гриль)







Подавать горячими на тарелке, посыпав зеленью.







Вкусно, конечно, ... но чего-то не хватало. То ли травок-приправок каких-то, то ли чесночка... а может майонеза!!?

Кстати, получается кисловато. Это из-за помидоров и маринованного лука. Я как раз такое люблю. Но можно начинять узелки по своему вкусу... вариантов масса!