___________________________________________________________________
Понадобится: (на 4 узелка)
Понадобится: (на 4 узелка)
- 250 г говядины
- 4 средних картошки
- 1 большой помидор
- 1 болгарский перец
- 1 луковица
- твердый сыр
- соль,перец черный молотый
- уксус
- майонез
Приготовление:
Первым делом нужно замариновать лук.
Порезать лук не мелко, залить горячей водой (из чайника) и добавить уксус (по вкусу). Можно просто в уксусе замариновать.
Мясо порезать на кусочки, примерно 2х2 см
Посолить, поперчить
Затем нужно было обмазать майонезом, но у меня не было, и я просто чуть раст. масла добавила и перемешала
На фольгу выложить четвертинку помидора, порезанного ломтиками. Сверху четвертинку болгарского перца, порезанного мелкими кубиками
Затем 1 картошку, порезанную кубиками. Присолить
Сверху картошки мясо
На мясо маринованный лук
Все тщательно завернуть. Главное, чтобы фольга не порвалась
Итак 4 раза. Запекать при 180 С 60 минут (в зависимости от мяса. Курица быстрее готовится, баранина тоже быстрее готовится, чем говядина. Да и говядина разная бывает, может ей и 1,5 часа понадобится)
Пока узелки запекаются, натрем сыр.
Через час узелки достать, открыть, посыпать обильно сыром и, не закрывая, отправить их снова в духовку до зарумянивания сыра (минут 15 под гриль)
Подавать горячими на тарелке, посыпав зеленью.
Вкусно, конечно, ... но чего-то не хватало. То ли травок-приправок каких-то, то ли чесночка... а может майонеза!!?
Кстати, получается кисловато. Это из-за помидоров и маринованного лука. Я как раз такое люблю. Но можно начинять узелки по своему вкусу... вариантов масса!
Приятного аппетита!
Свежие комментарии