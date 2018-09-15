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Узелки

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Узелки... вкусно, удобно, порционно. Можно с любым мясом или птицей...
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Понадобится: (на 4 узелка)
  • 250 г говядины
  • 4 средних картошки
  • 1 большой помидор
  • 1 болгарский перец
  • 1 луковица
  • твердый сыр
  • соль,перец черный молотый
  • уксус
  • майонез
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Приготовление:

Первым делом нужно замариновать лук.
Порезать лук не мелко, залить горячей водой (из чайника) и добавить уксус (по вкусу). Можно просто в уксусе замариновать.

Узелки

Мясо порезать на кусочки, примерно 2х2 см

Узелки

Посолить, поперчить

Узелки

Затем нужно было обмазать майонезом, но у меня не было, и я просто чуть раст. масла добавила и перемешала

Узелки

На фольгу выложить четвертинку помидора, порезанного ломтиками. Сверху четвертинку болгарского перца, порезанного мелкими кубиками

Узелки

Затем 1 картошку, порезанную кубиками. Присолить

Узелки

Сверху картошки мясо

Узелки

На мясо маринованный лук

Узелки

Все тщательно завернуть. Главное, чтобы фольга не порвалась

Узелки

Итак 4 раза. Запекать при 180 С 60 минут (в зависимости от мяса. Курица быстрее готовится, баранина тоже быстрее готовится, чем говядина. Да и говядина разная бывает, может ей и 1,5 часа понадобится)

Узелки

Пока узелки запекаются, натрем сыр.
 

Узелки

Через час узелки достать, открыть, посыпать обильно сыром и, не закрывая, отправить их снова в духовку до зарумянивания сыра (минут 15 под гриль)

Узелки

Подавать горячими на тарелке, посыпав зеленью.

Узелки

Вкусно, конечно, ... но чего-то не хватало. То ли травок-приправок каких-то, то ли чесночка...  а может майонеза!!?
Кстати, получается кисловато. Это из-за помидоров и маринованного лука. Я как раз такое люблю. Но можно начинять узелки по своему вкусу... вариантов масса!

Узелки

Приятного аппетита!
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