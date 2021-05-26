3 рецепта холодных супов для достойной встречи лета: вкусные, легкие, простые

Есть много различных рецептов холодных супов, но сегодня я покажу вам только три, моих любимых. Три супа, которые я готовлю по несколько раз в неделю с мая по сентябрь - в самые жаркие дни.
Как только столбик градусника на моем балконе пересекает черту в +25 градусов Цельсия я прекращаю готовить традиционные согревающие супы и перехожу на холодные освежающие первые блюда.
Холодные супы готовятся быстрее и проще, чем горячие.
Окрошка — королева холодных супов
В нашей семье #окрошка была и есть одним из самых любимых холодных супов.
С чем есть окрошку — каждый решает сам: с кефиром, со сывороткой, с квасом или даже с минеральной водой. Но, как правило, окрошка имеет всегда традиционный набор ингредиентов.
В окрошку традиционно входят: свежая молодая редиска, хрустящие молодые огурцы, вареные яйца, отварная картошка, мясная составляющая (я предпочитаю куриную вареную колбасу), зелень (укроп, зеленый лук, петрушка).
Я так же добавляю в окрошку: русскую горчицу, майонез, соевый соус (вместо соли) и немного уксуса.
Холодный суп с огурцами
Я для себя называю этот суп — «Холодный московский». Так как я впервые попробовал и начал готовить его именно в Москве в конце золотых 90-х годов прошлого года.
Этот #суп кому-то напомнит болгарский суп Таратор, или суп Дзадзики из средиземноморской кухни. Но это иной рецепт с иным вкусом.
Ингредиенты
- свежие огурцы с пупырышками — 3 шт.;
- свежий редис — 1 небольшой пучок;
- свежий укроп — 1 небольшой пучок;
- свежая кинза — 1 небольшой пучок;
- чеснок — 3 зубчика;
- яйцо — 1 шт.(для сервировки);
- соль, перец — по вкусу;
- уксус 6% — 1 чайная ложка;
- кефир 1% — 1 литр.
Технология приготовления
Огурцы и редис моем, обрезаем «хвостики» и нарезаем все мелкой соломкой.
Зелень моем, обсушиваем и измельчаем мелко.
Чеснок измельчаем и растираем с солью.
Яйцо отвариваем, очищаем и нарезаем на половинке.
В большой емкости смешиваем овощи, зелень, чеснок, уксус и кефир. Все хорошо перемешиваем. Пробуем на вкус и, если надо, добавляем соль и перец.
Разливаем суп по тарелкам и украшаем сверху половинкой яйца.
Холодный свекольный суп
Третий, по популярности в моем ТОП-3, из холодных супов.
Ингредиенты
- отварная свёкла — 500 грамм;
- свежие огурцы — 3 шт.;
- свежий редис — 1 небольшой пучок;
- яйца — 3 шт.;
- свежий укроп — 1 небольшой пучок;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль, перец — по вкусу;
- уксус 6% — 1 чайная ложка;
- сахар — 1 чайная ложка;
- кефир 1% — 1 литр.
Технология приготовления
Натереть вареную свеклу на крупной терке.
Огурцы и редис помыть и нарезать тонкой соломкой.
Яйца отварить и натереть на крупной терке.
Чеснок и зелень измельчить.
Смешать все ингредиенты в большой миске и хорошо перемешать.
Украсить половинкой яйца и зеленью.
Это три моих любимых рецептов холодных супов.
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