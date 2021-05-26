3 рецепта холодных супов для достойной встречи лета: вкусные, легкие, простые

Есть много различных рецептов холодных супов, но сегодня я покажу вам только три, моих любимых. Три супа, которые я готовлю по несколько раз в неделю с мая по сентябрь - в самые жаркие дни.

Как только столбик градусника на моем балконе пересекает черту в +25 градусов Цельсия я прекращаю готовить традиционные согревающие супы и перехожу на холодные освежающие первые блюда.

Холодные супы готовятся быстрее и проще, чем горячие.

Окрошка — королева холодных супов

В нашей семье #окрошка была и есть одним из самых любимых холодных супов.

С чем есть окрошку — каждый решает сам: с кефиром, со сывороткой, с квасом или даже с минеральной водой. Но, как правило, окрошка имеет всегда традиционный набор ингредиентов.

В окрошку традиционно входят: свежая молодая редиска, хрустящие молодые огурцы, вареные яйца, отварная картошка, мясная составляющая (я предпочитаю куриную вареную колбасу), зелень (укроп, зеленый лук, петрушка).

Я так же добавляю в окрошку: русскую горчицу, майонез, соевый соус (вместо соли) и немного уксуса.

Холодный суп с огурцами

Я для себя называю этот суп — «Холодный московский». Так как я впервые попробовал и начал готовить его именно в Москве в конце золотых 90-х годов прошлого года.

Этот #суп кому-то напомнит болгарский суп Таратор, или суп Дзадзики из средиземноморской кухни. Но это иной рецепт с иным вкусом.

Ингредиенты

свежие огурцы с пупырышками — 3 шт.;

свежий редис — 1 небольшой пучок;

свежий укроп — 1 небольшой пучок;

свежая кинза — 1 небольшой пучок;

чеснок — 3 зубчика;

яйцо — 1 шт.(для сервировки);

соль, перец — по вкусу;

уксус 6% — 1 чайная ложка;

кефир 1% — 1 литр.

Технология приготовления

Огурцы и редис моем, обрезаем «хвостики» и нарезаем все мелкой соломкой.

Зелень моем, обсушиваем и измельчаем мелко.

Чеснок измельчаем и растираем с солью.

Яйцо отвариваем, очищаем и нарезаем на половинке.

В большой емкости смешиваем овощи, зелень, чеснок, уксус и кефир. Все хорошо перемешиваем. Пробуем на вкус и, если надо, добавляем соль и перец.

Разливаем суп по тарелкам и украшаем сверху половинкой яйца.

Холодный свекольный суп

Третий, по популярности в моем ТОП-3, из холодных супов.

Ингредиенты

отварная свёкла — 500 грамм;

свежие огурцы — 3 шт.;

свежий редис — 1 небольшой пучок;

яйца — 3 шт.;

свежий укроп — 1 небольшой пучок;

чеснок — 3 зубчика;

соль, перец — по вкусу;

уксус 6% — 1 чайная ложка;

сахар — 1 чайная ложка;

кефир 1% — 1 литр.

Технология приготовления

Натереть вареную свеклу на крупной терке.

Огурцы и редис помыть и нарезать тонкой соломкой.

Яйца отварить и натереть на крупной терке.

Чеснок и зелень измельчить.

Смешать все ингредиенты в большой миске и хорошо перемешать.

Украсить половинкой яйца и зеленью.

Это три моих любимых рецептов холодных супов.