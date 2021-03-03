Простой рыбный суп в вьетнамском стиле

Здравствуй, честной народ. На этой неделе хочу показать вам простой, но крайне, как бы это поточнее сказать, «выразительный» суп. Со своей «фишкой» и настроением.. Для желудка и души, уставших после праздников, возлияний и тяжелой пищи- сущий праздник и радость. Предлагаю не откладывать в долгий ящик, сделать себе список покупок и приготовить- надеюсь, вам понравится не меньше моего. Мне тут дочка тут заметила, что: «пап, у тебя почти все блюда с мясом» Так что буду подтягивать рыбную линию и овощи для разнообразия и гармонии. Погнали.

Понадобится вот что:

- Собственно рыба- 1-1,5кг. Выбор ее зависит исключительно от ассортимента в вашей географии, денег и личных предпочтений. Ну и здравого смысла, конечно. Я обычно такой суп готовлю из карпа, судака и иногда щуки. Из карпа нравится больше. Но сегодня у нас в рыбном магазинчике на меня посмотрела красивая дорада и я пал, под властью ее чар. Обычно дораду и сибас запекают, и жарят,тушат и припускают, но суп из нее получается не хуже.

-1 ч.л. крахмала. Кукурузного или картофельного

-3ст.л растительного масла

- 1 крупная луковица, не слишком термоядерная. Я использовал маленькие, домашние луковицы. Они не такие крепкие и даже сладковатые.

- 2 зуба чеснока

- 8-10 небольших помидоров. Летом брать «сливку», зимой- консервированные в собственном соку. Сок выПить, помидоры пустить в дело.

- 3-4 шайбы свежего имбиря. Нарезать, примерно по толщине с монету. Можно взять и больше имбиря, если вы любитель.

- Лимон и лайм- по вкусу

- Кинза – по вкусу и желанию. Можно и петрушку, но именно кинза дает здесь свой особый аромат и привкус. Вы же смотрите по ситуации.

- Важное дополнение, этакий аддон, поднимающий суп на уровень выше- хлопья чеснока. Для этого понадобится еще 5-6 зубов чеснока

-Рыбный соус: опционально.

- Небольшой кусочек чили. Когда готовлю для себя, кладу. Сегодня воздержался, так как мои домашние такой любви к чили не понимают, и я уже добавлял его себе сам, в тарелку.

- Вода -2л.

Как готовить:

- Рыбу разделать на филе. Отрезать голову (у головы я еще удаляю жабры) и хвост, удалить плавники. Выпотрошить и начиная со спины с одной стороны хребта пройти ножом вдоль хребта и ребер. Повторить со второй стороной. Голову, хвост и хребет быстро сполоснуть. Проверить филе на наличие костей, сполоснуть и нарезать филе поперек на широкие полоски. Добавить крахмал и рыбный соус (если используете. Буквально пол чайной ложки). Он добавляется для усиления вкуса.

- Лук нарезать тонко, а чеснок порубить.

- В кастрюле нагреть масло и готовить лук с чесноком (2 зуба), на среднем огне, помешивая, пока он не размягчится. Поджаривать его не нужно.

- Добавить имбирь, чили (если решитесь, кладите осторожно, дабы не перебить тонкий вкус рыбы), помидоры, и рыбные запчасти.

- Влить воду, увеличить огонь и довести до кипения. По ходу дела, дабы попусту не мерить кухню шагами в ожидании закипания, можно снимать пену.

- Убрать огонь до минимума так, чтобы едва кипело и готовить час.

- Пока суп на огне, можно заняться хлопьями чеснока. Для этого разогреть примерно 200 мл масла. Сделать это можно в небольшом казане, сотейнике или маленькой сковороде. Достаточно его просто хорошо разогреть- раскалять не надо. Забросить нарубленный чеснок и готовить, помешивая, 5-7 минут. Ориентироваться стоит на светло-золотистый цвет и хрустящую структуру. Постарайтесь не сжечь. Лучше эти 5-7 минут никуда не уходить. Готовый чеснок скинуть на бумажные полотенца и слегка посолить. Чеснок должен стать легким и хрустеть. Такой чеснок – отличное дополнение к азиатским супам, лапше, рису и яичнице-глазунье. Единственный минус, что он фигово хранится и съесть его надо в этот же день. Масло, кстати, стало ароматизированным и его можно закрыть в отдельную банку и использовать по назначению. Картошку пожарить, например.Это же масло можно вновь использовать для той же цели и вновь поджарить в нем чеснок.

- Убрать рыбные запчасти и имбирь (шепотом: я имбирь оставляю и ем, но это уже вопрос личных предпочтений)

- В самом конце, попробовать и посолить по вкусу. Если вы также, как и я любите азиатскую кухню, можно добавить рыбного соуса.

- Влить лаймовый или лимонный сок и забросить филе. Готовить при том же минимальном кипении 3-4 минуты и выключить все. В конце финально попробовать и отрегулировать по своему вкусу на соль, лаймовый сок, рыбный соус

- Найти подходящие глубокие суповые тарелки, окатить их горячей водой из чайника, протереть и разлить суп. Забабахать сверху кинзу, хлопья чеснока и дополнительно еще дольку лайма. Есть сразу- хлопья чеснока размокают и получается не фонтан.

Технические вопросы и замены:

- О рыбе я уже говорил в начале: берите то, что обычно берете для рыбных супов и ухи. Весьма неплохо и бюджетно получается из хребтов красной рыбы- они продаются отдельно.

- Насчет замены кинзы я уже говорил- смотрите по своему вкусу. Но отдельно замечу, что в супе она ароматизирует по-другому. Как минимум можно добавить себе в тарелку и попробовать. Авось и противникам кинзы понравится.

- Добавлять сюда ярко выраженные улучшайзинги и модификаторы типа пасты Кочудян и острые перечные пасты я бы не рекомендовал. Можно запросто убить тонкий рыбный вкус. Поэтому если будете добавлять чили свежий или сушеные хлопья, делайте это осторожно.

- Есть смысл сварить из хребтов и прочих рыбных запчастей рыбный бульон заранее. Разлить по поллитровым емкостям и заморозить. В этом случае приготовить суп у вас получится минут за 15.

-Те, кто переживают, что з 3-4 минуты филе не приготовится не переживайте. Если кусочки, как у меня, небольшие им этого времени хватает. Плюс как обычно, суп должен настояться час-другой. Так что не переживайте. А вот переваренное филе- наоборот, может испортить всю картину

Выводы: еще один достойный образец в семействе супов- легко можно вводить в постоянное меню. Готовится просто и совсем не заморочно. Он ароматный, с достаточно разноплановым вкусом. В нем нет ни лапши ни риса с картошкой. Тут просто рыбное филе, бульон да лук с помидорами, поэтому я воспринимаю такой суп как вкусное лекарство и способ дать разгрузку желудку. Предлагаю приобщиться к прекрасному и вам и составить свое собственное мнение. Пробуйте новое и учитесь каждый день. Будьте здоровы.