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Как приготовить печень, чтобы удивить себя и домашних

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Простые советы и оригинальные рецепты, которые заставят вас полюбить этот субпродукт.

Печень богата белком, витаминами и минералами и хорошо усваивается организмом. Тем не менее многие не любят её из‑за специфического вкуса. А при неправильном приготовлении продукт получается жёстким и сухим. Советы Лайфхакера помогут избавиться от всех этих недостатков и сделать из любого привереды печёночного фаната.

Как правильно выбрать печень

Чтобы блюдо получилось вкусным и полезным, нужно выбрать качественную и свежую печень. Сделать это довольно просто.

  1. Обратите внимание на внешний вид продукта. Печень должна быть упругой, мягкой, влажной и блестящей, без царапин и повреждений. Наличие пятен и кровяных сгустков недопустимо: они могут свидетельствовать о разрыве желчного пузыря, что автоматически делает продукт горьким.
  2. Цвет печени не должен быть ни слишком светлым, ни слишком тёмным. Хорошая говяжья печень имеет оттенок спелой вишни, свиная — красновато‑коричневый. Цвет куриной печени варьируется от светло‑коричневого до коричнево‑красного, а печень индейки тёмно‑красная.
  3. Свежая печень имеет сладковатый металлический аромат. Кислый запах свидетельствует о том, что продукт испорчен.
  4. На поверхности замороженной печени не должно быть излишков льда, а сама она не должна иметь оранжевого оттенка.
    Всё это говорит о том, что продукт либо несколько раз замораживали, либо переморозили.

Как подготовить печень

  1. Удалите все сосуды, жилы и плёнки. В случае с говяжьей печенью сделать это довольно просто. А чтобы ещё облегчить процедуру, можно несколько минут подержать продукт в тёплой воде. Плёнка свиной печени тоньше и отделяется сложнее. Попробуйте на 20 секунд оставить субпродукт в кипятке, а после снять плёнку, подцепив её за край ножом.
  2. Чтобы печень не горчила и стала мягкой, вымочите её в молоке, предварительно разрезав на части. Рекомендуемое время вымачивания — от 30 минут до нескольких часов.
  3. Пищевая сода тоже может размягчить печень. Достаточно обсыпать ей каждый кусок, подождать около часа и хорошо промыть.
  4. Продукт станет мягче и если его просто отбить молотком. Только, чтобы печень не расползлась, не забудьте поместить её в плёнку.
  5. Чтобы избавиться от горечи, отварите субпродукт 10–15 минут в слабосолёной воде перед приготовлением.

Как приготовить вкусную и сочную печень

  1. Замаскировать специфический печёночный вкус помогут продукты с сильными, ярко выраженными ароматами. Хорошим выбором станут лук, чеснок, перец чили и душистые травы, например тимьян или шалфей.
  2. Главное — не пережаривать печень. Чтобы она осталась сочной, достаточно держать каждую сторону на хорошо разогретой сковороде по 5 минут (или чуть меньше).
  3. Если перед обжариванием обмакнуть кусочки печени в муку или кляр, сок точно останется внутри.
  4. Сметана или сливки — верные друзья сочной и мягкой печени. Просто добавьте их при тушении и готовьте не более 20 минут.
  5. Последним пунктом и в списке, и во время приготовления будет соль. Она забирает влагу, поэтому добавлять её лучше в конце.

Что приготовить из печени

Печень, жаренная с луком

Как приготовить печень, чтобы удивить себя и домашних

Ингредиенты

  • 900 г говяжьей печени;
  • 1½ стакана молока;
  • 60 г сливочного масла;
  • 2 большие луковицы;
  • 2 стакана муки;
  • соль, молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте печень крупными кусочками и промойте под холодной водой, поместите в миску и залейте молоком. Оно должно полностью покрывать субпродукт. Вымачивайте печень минимум 40 минут.

Положите половину сливочного масла в большую сковороду и растопите на среднем огне. Добавьте нарезанный кольцами лук, обжаривайте его до мягкости 4–5 минут, а затем отложите на тарелку.

Разогрейте остатки сливочного масла на той же сковороде. Выньте печень из молока, обсушите бумажными полотенцами и обваляйте в смеси из муки, соли и перца.

Увеличьте огонь и обжарьте печень с двух сторон до румяной корочки. Верните лук на сковороду, убавьте температуру до средней и подержите блюдо на огне ещё 10–15 минут.

Оставшееся время приготовления зависит от ваших предпочтений, но всё-таки сильно зажаривать печень не стоит. Достаточно, чтобы она хорошо подрумянилась снаружи, а внутри осталась слегка розоватой.

Паштет из куриной печени от Джейми Оливера

Как приготовить печень, чтобы удивить себя и домашних

Ингредиенты

  • 300 г размягчённого сливочного масла;
  • 2 лука‑шалота;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 400 г куриной печени;
  • несколько листьев шалфея;
  • 40 мл бренди;
  • морская соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу;
  • 1 щепотка молотого мускатного ореха.

Приготовление

Выложите половину сливочного масла в жаропрочную кастрюлю и поставьте её на медленный огонь. Дождитесь, пока продукт растает (это займёт около 10 минут). Затем процедите топлёную массу в отдельную миску и дайте остыть. Для паштета потребуется только очищенное, жёлтое масло, светлые остатки нужно удалить.

Избавленные от кожицы лук и чеснок мелко нарежьте. Разогрейте на сковороде небольшое количество оливкового масла. Обжаривайте лук и чеснок на медленном огне до мягкости 7–10 минут, а затем переложите на тарелку.

Протрите поверхность сковороды бумажными полотенцами, увеличьте огонь и выложите печень с большей частью листьев шалфея. Обжаривайте печень с каждой стороны по 2 минуты, чтобы она подрумянилась снаружи и осталась розовой внутри.

Добавьте бренди. Будьте осторожны: спирт может вспыхнуть. Посолите, поперчите печень и тушите около минуты.

Снимите сковороду с огня, её содержимое вместе с луком и чесноком переместите в кухонный комбайн. Измельчите ингредиенты до состояния пюре. Добавьте мускатный орех и большую часть топлёного масла. Продолжайте измельчать до однородности.

Переложите паштет в заранее подготовленную ёмкость, посыпьте сверху листьями шалфея и с помощью ложки накройте остатками топлёного масла. Уберите блюдо в холодильник на час. По истечении этого срока паштет можно есть. Если не вскрывать верхний слой из масла, блюдо можно хранить до двух недель.

Свиная печень со сливочно‑грибным рагу

Как приготовить печень, чтобы удивить себя и домашних

Ингредиенты

  • 3 столовые ложки свиного жира;
  • 500–600 г свиной печени;
  • 1 лук‑шалот;
  • 3 столовые ложки оливкового или сливочного масла;
  • 500 г свежих грибов;
  • 1 большая луковица;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 веточка тимьяна;
  • 2 листа шалфея;
  • 2 столовые ложки сухого хереса;
  • 50 мл сухого белого вина;
  • 250 мл куриного бульона;
  • 100 мл жирных сливок;
  • соль — по вкусу;
  • ¼ болгарского перца;
  • 2–3 веточки петрушки.

Приготовление

Разогрейте большую сковороду на сильном огне, положите свиной жир и, когда он расплавится, добавьте печень. Обжарьте её со всех сторон до коричневого цвета.

Подрумянившуюся печень переложите вместе с нарезанным луком‑шалотом в сотейник и потомите 20–25 минут. Когда она затвердеет (или когда кулинарный термометр покажет, что температура в самой толстой части продукта достигла 55 °С), уберите её с огня и оставьте в тёплом месте, прикрыв крышкой.

В большой кастрюле на среднем огне нагрейте масло, затем добавьте грибы. Когда они потемнеют и лишняя жидкость испарится, добавьте измельчённый лук и чеснок. Продолжайте готовить, пока грибы не размягчатся. Затем добавьте тимьян и нарезанные листья шалфея. Хорошо перемешайте и залейте в кастрюлю херес и белое вино.

Увеличьте огонь до максимума и дождитесь, когда из кастрюли выпарится половина жидкости. Добавьте бульон и готовьте рагу да загустения, вылейте туда сливки, перемешайте и подержите на огне ещё 4–5 минут. Попробуйте блюдо, посолите и при необходимости досыпьте ещё приправ.

Отдохнувшую и немного остывшую печень разрежьте на тонкие кусочки и смешайте с грибным рагу. Украсьте блюдо болгарским перцем и петрушкой.

Жареная печень с виноградом

Как приготовить печень, чтобы удивить себя и домашних

Ингредиенты

  • 1 лук‑шалот;
  • 70 г зелёного винограда;
  • 70 г красного винограда;
  • 1 веточка тимьяна;
  • 500 г куриной печени;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 50 мл портвейна или сладкого красного вина;
  • соль, молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Очистите и нарежьте кубиками лук‑шалот. Виноград разделите вдоль пополам и удалите косточки. Если семян в ягодах нет, оставьте их целыми. Снимите со стебля листики тимьяна. Печень крупно нарежьте.

На разогретом растительном масле 2–3 минуты подрумянивайте лук. Добавьте печень и жарьте её, помешивая, 4–5 минут. Влейте портвейн, всыпьте виноград и листья тимьяна, добавьте соль и перец по вкусу, хорошо перемешайте. Держите сковороду на огне ещё 2–3 минуты, пока не выпарится алкоголь. К готовому блюду подайте тосты.

Хрустящая печень по‑турецки

Как приготовить печень, чтобы удивить себя и домашних

Ингредиенты

  • 500 г телячьей или говяжьей печени;
  • 200–300 мл растительного масла;
  • 7–8 столовых ложек муки;
  • соль — по вкусу;
  • сушёный острый перец и натуральный йогурт — по желанию.

Очистите печень от плёнок и прожилок и нарежьте длинными тонкими ломтиками. Промойте кусочки в холодной воде и обсушите.

Хорошо разогрейте масло в глубокой сковороде. Печень обваляйте в муке и обжаривайте небольшими партиями во фритюре по 1–2 минуты. Готовые кусочки выложите на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.

Посыпьте печень солью и подайте с острым перцем и йогуртом в качестве соуса.

Грузинская горячая закуска кучмачи

Как приготовить печень, чтобы удивить себя и домашних

Ингредиенты

  • 300 г куриной печени;
  • 200 г куриных сердечек;
  • 1 луковица;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • соль, молотый чёрный перец — по вкусу;
  • ½ чайной ложки уцхо сунели;
  • ½ чайной ложки чабера;
  • 3–4 веточки кинзы;
  • ¼ граната.

Приготовление

Печень нарежьте на некрупные кусочки. Срежьте нижнюю жирную часть сердечек. Если они крупные, разрежьте их вдоль пополам. Лук очистите и покрошите полукольцами. Очистите и измельчите чеснок.

Разогрейте на сковороде смесь растительного и сливочного масел. Обжаривайте в ней лук на среднем огне 2–3 минуты. Всыпьте сердечки и жарьте 12–15 минут, периодически помешивая.

Выложите в сковороду печень, перемешайте и готовьте 5–6 минут. Когда она со всех сторон потемнеет, всыпьте чеснок, посолите, поперчите и добавьте специи. Хорошо всё перемешайте, накройте крышкой, уменьшите огонь и томите ещё 4–5 минут. Посыпьте блюдо нарезанной кинзой и зёрнами граната.

Отбивные из печени

Как приготовить печень, чтобы удивить себя и домашних

Ингредиенты

  • 400 г свиной печени;
  • 200–300 мл молока;
  • 100 г муки;
  • 1 чайная ложка сухого чеснока;
  • соль, молотый чёрный перец — по вкусу;
  • 2 яйца;
  • 1 столовая ложка воды;
  • 3–4 столовые ложки растительного масла.

Приготовление

Печень очистите от плёнки и жил и нарежьте ломтиками толщиной 1 см. Залейте их молоком (оно должно полностью покрыть кусочки) и оставьте на 1–2 часа.

Муку смешайте с сухим чесноком, солью и перцем. Яйца взбейте вилкой с 1 столовой ложкой воды. Печень достаньте из молока и обсушите бумажными полотенцами. Каждый ломтик накройте плёнкой и слегка отбейте с двух сторон.

На сковороде разогрейте растительное масло. Обваляйте печень в мучной смеси, затем окуните в яйцо и выложите на горячую сковороду. Жарьте отбивные на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. При разрезе из полностью готовых отбивных должен вытекать прозрачный сок.

Куриная печень с апельсинами в сметанном соусе

Как приготовить печень, чтобы удивить себя и домашних

Ингредиенты

  • 400 г куриной печени;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 апельсин;
  • 20 г сливочного масла;
  • 1 чайная ложка растительного масла;
  • 1 чайная ложка соевого соуса;
  • 100 г жирной сметаны;
  • соль, молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Печень разрежьте на две‑три части. Лук и чеснок очистите и измельчите. Апельсин избавьте от шкурки и белой кожицы и нарежьте небольшими кубиками.

На смеси сливочного и растительного масел обжаривайте лук и чеснок 2–3 минуты до мягкости. Всыпьте печень, жарьте её на среднем огне 5–7 минут, периодически помешивая.

Добавьте в сковороду апельсин, соевый соус, сметану, посолите и поперчите по вкусу. Уменьшите огонь и готовьте печень под крышкой ещё 3–4 минуты.

Шашлык из говяжьей печени

Как приготовить печень, чтобы удивить себя и домашних

Ингредиенты

  • 2 кг говяжьей печени;
  • 250 г свежего сала;
  • 2 крупные луковицы;
  • соль, паприка, молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Печень очистите от плёнок и жил и нарежьте кубиками со стороной 3–4 см. Поделите на такие же кусочки сало. Лук очистите и натрите на тёрке или измельчите с помощью блендера. Откиньте овощ на марлю и выжмите сок. Залейте им печень и оставьте мариноваться на 1–2 часа.

Насадите субпродукт на шампуры, чередуя с кусочками сала. Посыпьте шашлык солью и специями. Готовьте печень 10–15 минут над горячими углями, периодически переворачивая.

Это блюдо получится и без мангала. Для этого используйте вместо шампуров деревянные шпажки. Выложите шашлык на решётку и готовьте печень 15–20 минут в разогретой до 200 °C духовке.

Жареная печень в китайском стиле

Как приготовить печень, чтобы удивить себя и домашних

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки соевого соуса;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 2 столовые ложки рисового или белого сухого вина;
  • 1 чайная ложка кукурузного крахмала;
  • 1 столовая ложка воды;
  • ½ луковицы;
  • 1 болгарский перец;
  • ⅓ перца чили;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 20 г свежего корня имбиря;
  • 300 г свиной печени;
  • 3 столовые ложки растительного масла;
  • соль — по вкусу;
  • 2–3 веточки кинзы.

Приготовление

Тщательно смешайте соевый соус с сахаром, вином, крахмалом и 1 столовой ложкой воды. Отложите смесь в сторону.

Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Болгарский перец — полосками, а чили — колечками. Очистите и измельчите чеснок и имбирь.

Печень освободите от плёнок и нарежьте тонкой соломкой. Хорошо разогрейте растительное масло в воке или широкой сковороде. На сильном огне обжаривайте печень 2–3 минуты до образования корочки. Лучше делать это в два‑три приёма, чтобы сковорода оставалась очень горячей. Переложите обжаренную печень в тарелку и держите в тепле.

На той же сковороде 1–2 минуты обжаривайте лук. Всыпьте болгарский и острый перец, готовьте 3–4 минуты, пока овощи немного не размягчатся. Добавьте чеснок, имбирь и печень, влейте соус, посолите по вкусу. Всё хорошо перемешайте и готовьте 2–3 минуты, пока соус не загустеет и не станет блестящим. Украсьте печень кинзой и подавайте c отварным рисом.

 

 

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