Как приготовить печень, чтобы удивить себя и домашних

Простые советы и оригинальные рецепты, которые заставят вас полюбить этот субпродукт.

Печень богата белком, витаминами и минералами и хорошо усваивается организмом. Тем не менее многие не любят её из‑за специфического вкуса. А при неправильном приготовлении продукт получается жёстким и сухим. Советы Лайфхакера помогут избавиться от всех этих недостатков и сделать из любого привереды печёночного фаната.

Как правильно выбрать печень

Чтобы блюдо получилось вкусным и полезным, нужно выбрать качественную и свежую печень. Сделать это довольно просто.

Обратите внимание на внешний вид продукта. Печень должна быть упругой, мягкой, влажной и блестящей, без царапин и повреждений. Наличие пятен и кровяных сгустков недопустимо: они могут свидетельствовать о разрыве желчного пузыря, что автоматически делает продукт горьким. Цвет печени не должен быть ни слишком светлым, ни слишком тёмным. Хорошая говяжья печень имеет оттенок спелой вишни, свиная — красновато‑коричневый. Цвет куриной печени варьируется от светло‑коричневого до коричнево‑красного, а печень индейки тёмно‑красная. Свежая печень имеет сладковатый металлический аромат. Кислый запах свидетельствует о том, что продукт испорчен. На поверхности замороженной печени не должно быть излишков льда, а сама она не должна иметь оранжевого оттенка. Всё это говорит о том, что продукт либо несколько раз замораживали, либо переморозили.

Как подготовить печень

Удалите все сосуды, жилы и плёнки. В случае с говяжьей печенью сделать это довольно просто. А чтобы ещё облегчить процедуру, можно несколько минут подержать продукт в тёплой воде. Плёнка свиной печени тоньше и отделяется сложнее. Попробуйте на 20 секунд оставить субпродукт в кипятке, а после снять плёнку, подцепив её за край ножом. Чтобы печень не горчила и стала мягкой, вымочите её в молоке, предварительно разрезав на части. Рекомендуемое время вымачивания — от 30 минут до нескольких часов. Пищевая сода тоже может размягчить печень. Достаточно обсыпать ей каждый кусок, подождать около часа и хорошо промыть. Продукт станет мягче и если его просто отбить молотком. Только, чтобы печень не расползлась, не забудьте поместить её в плёнку. Чтобы избавиться от горечи, отварите субпродукт 10–15 минут в слабосолёной воде перед приготовлением.

Как приготовить вкусную и сочную печень

Замаскировать специфический печёночный вкус помогут продукты с сильными, ярко выраженными ароматами. Хорошим выбором станут лук, чеснок, перец чили и душистые травы, например тимьян или шалфей. Главное — не пережаривать печень. Чтобы она осталась сочной, достаточно держать каждую сторону на хорошо разогретой сковороде по 5 минут (или чуть меньше). Если перед обжариванием обмакнуть кусочки печени в муку или кляр, сок точно останется внутри. Сметана или сливки — верные друзья сочной и мягкой печени. Просто добавьте их при тушении и готовьте не более 20 минут. Последним пунктом и в списке, и во время приготовления будет соль. Она забирает влагу, поэтому добавлять её лучше в конце.

Что приготовить из печени

Печень, жаренная с луком

Ингредиенты

900 г говяжьей печени;

1½ стакана молока;

60 г сливочного масла;

2 большие луковицы;

2 стакана муки;

соль, молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте печень крупными кусочками и промойте под холодной водой, поместите в миску и залейте молоком. Оно должно полностью покрывать субпродукт. Вымачивайте печень минимум 40 минут.

Положите половину сливочного масла в большую сковороду и растопите на среднем огне. Добавьте нарезанный кольцами лук, обжаривайте его до мягкости 4–5 минут, а затем отложите на тарелку.

Разогрейте остатки сливочного масла на той же сковороде. Выньте печень из молока, обсушите бумажными полотенцами и обваляйте в смеси из муки, соли и перца.

Увеличьте огонь и обжарьте печень с двух сторон до румяной корочки. Верните лук на сковороду, убавьте температуру до средней и подержите блюдо на огне ещё 10–15 минут.

Оставшееся время приготовления зависит от ваших предпочтений, но всё-таки сильно зажаривать печень не стоит. Достаточно, чтобы она хорошо подрумянилась снаружи, а внутри осталась слегка розоватой.

Паштет из куриной печени от Джейми Оливера

Ингредиенты

300 г размягчённого сливочного масла;

2 лука‑шалота;

2 зубчика чеснока;

1 столовая ложка оливкового масла;

400 г куриной печени;

несколько листьев шалфея;

40 мл бренди;

морская соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу;

1 щепотка молотого мускатного ореха.

Приготовление

Выложите половину сливочного масла в жаропрочную кастрюлю и поставьте её на медленный огонь. Дождитесь, пока продукт растает (это займёт около 10 минут). Затем процедите топлёную массу в отдельную миску и дайте остыть. Для паштета потребуется только очищенное, жёлтое масло, светлые остатки нужно удалить.

Избавленные от кожицы лук и чеснок мелко нарежьте. Разогрейте на сковороде небольшое количество оливкового масла. Обжаривайте лук и чеснок на медленном огне до мягкости 7–10 минут, а затем переложите на тарелку.

Протрите поверхность сковороды бумажными полотенцами, увеличьте огонь и выложите печень с большей частью листьев шалфея. Обжаривайте печень с каждой стороны по 2 минуты, чтобы она подрумянилась снаружи и осталась розовой внутри.

Добавьте бренди. Будьте осторожны: спирт может вспыхнуть. Посолите, поперчите печень и тушите около минуты.

Снимите сковороду с огня, её содержимое вместе с луком и чесноком переместите в кухонный комбайн. Измельчите ингредиенты до состояния пюре. Добавьте мускатный орех и большую часть топлёного масла. Продолжайте измельчать до однородности.

Переложите паштет в заранее подготовленную ёмкость, посыпьте сверху листьями шалфея и с помощью ложки накройте остатками топлёного масла. Уберите блюдо в холодильник на час. По истечении этого срока паштет можно есть. Если не вскрывать верхний слой из масла, блюдо можно хранить до двух недель.

Свиная печень со сливочно‑грибным рагу

Ингредиенты

3 столовые ложки свиного жира;

500–600 г свиной печени;

1 лук‑шалот;

3 столовые ложки оливкового или сливочного масла;

500 г свежих грибов;

1 большая луковица;

1 зубчик чеснока;

1 веточка тимьяна;

2 листа шалфея;

2 столовые ложки сухого хереса;

50 мл сухого белого вина;

250 мл куриного бульона;

100 мл жирных сливок;

соль — по вкусу;

¼ болгарского перца;

2–3 веточки петрушки.

Приготовление

Разогрейте большую сковороду на сильном огне, положите свиной жир и, когда он расплавится, добавьте печень. Обжарьте её со всех сторон до коричневого цвета.

Подрумянившуюся печень переложите вместе с нарезанным луком‑шалотом в сотейник и потомите 20–25 минут. Когда она затвердеет (или когда кулинарный термометр покажет, что температура в самой толстой части продукта достигла 55 °С), уберите её с огня и оставьте в тёплом месте, прикрыв крышкой.

В большой кастрюле на среднем огне нагрейте масло, затем добавьте грибы. Когда они потемнеют и лишняя жидкость испарится, добавьте измельчённый лук и чеснок. Продолжайте готовить, пока грибы не размягчатся. Затем добавьте тимьян и нарезанные листья шалфея. Хорошо перемешайте и залейте в кастрюлю херес и белое вино.

Увеличьте огонь до максимума и дождитесь, когда из кастрюли выпарится половина жидкости. Добавьте бульон и готовьте рагу да загустения, вылейте туда сливки, перемешайте и подержите на огне ещё 4–5 минут. Попробуйте блюдо, посолите и при необходимости досыпьте ещё приправ.

Отдохнувшую и немного остывшую печень разрежьте на тонкие кусочки и смешайте с грибным рагу. Украсьте блюдо болгарским перцем и петрушкой.

Жареная печень с виноградом

Ингредиенты

1 лук‑шалот;

70 г зелёного винограда;

70 г красного винограда;

1 веточка тимьяна;

500 г куриной печени;

2 столовые ложки растительного масла;

50 мл портвейна или сладкого красного вина;

соль, молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Очистите и нарежьте кубиками лук‑шалот. Виноград разделите вдоль пополам и удалите косточки. Если семян в ягодах нет, оставьте их целыми. Снимите со стебля листики тимьяна. Печень крупно нарежьте.

На разогретом растительном масле 2–3 минуты подрумянивайте лук. Добавьте печень и жарьте её, помешивая, 4–5 минут. Влейте портвейн, всыпьте виноград и листья тимьяна, добавьте соль и перец по вкусу, хорошо перемешайте. Держите сковороду на огне ещё 2–3 минуты, пока не выпарится алкоголь. К готовому блюду подайте тосты.

Хрустящая печень по‑турецки

Ингредиенты

500 г телячьей или говяжьей печени;

200–300 мл растительного масла;

7–8 столовых ложек муки;

соль — по вкусу;

сушёный острый перец и натуральный йогурт — по желанию.

Очистите печень от плёнок и прожилок и нарежьте длинными тонкими ломтиками. Промойте кусочки в холодной воде и обсушите.

Хорошо разогрейте масло в глубокой сковороде. Печень обваляйте в муке и обжаривайте небольшими партиями во фритюре по 1–2 минуты. Готовые кусочки выложите на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.

Посыпьте печень солью и подайте с острым перцем и йогуртом в качестве соуса.

Грузинская горячая закуска кучмачи

Ингредиенты

300 г куриной печени;

200 г куриных сердечек;

1 луковица;

4 зубчика чеснока;

1 столовая ложка растительного масла;

1 столовая ложка сливочного масла;

соль, молотый чёрный перец — по вкусу;

½ чайной ложки уцхо сунели;

½ чайной ложки чабера;

3–4 веточки кинзы;

¼ граната.

Приготовление

Печень нарежьте на некрупные кусочки. Срежьте нижнюю жирную часть сердечек. Если они крупные, разрежьте их вдоль пополам. Лук очистите и покрошите полукольцами. Очистите и измельчите чеснок.

Разогрейте на сковороде смесь растительного и сливочного масел. Обжаривайте в ней лук на среднем огне 2–3 минуты. Всыпьте сердечки и жарьте 12–15 минут, периодически помешивая.

Выложите в сковороду печень, перемешайте и готовьте 5–6 минут. Когда она со всех сторон потемнеет, всыпьте чеснок, посолите, поперчите и добавьте специи. Хорошо всё перемешайте, накройте крышкой, уменьшите огонь и томите ещё 4–5 минут. Посыпьте блюдо нарезанной кинзой и зёрнами граната.

Отбивные из печени

Ингредиенты

400 г свиной печени;

200–300 мл молока;

100 г муки;

1 чайная ложка сухого чеснока;

соль, молотый чёрный перец — по вкусу;

2 яйца;

1 столовая ложка воды;

3–4 столовые ложки растительного масла.

Приготовление

Печень очистите от плёнки и жил и нарежьте ломтиками толщиной 1 см. Залейте их молоком (оно должно полностью покрыть кусочки) и оставьте на 1–2 часа.

Муку смешайте с сухим чесноком, солью и перцем. Яйца взбейте вилкой с 1 столовой ложкой воды. Печень достаньте из молока и обсушите бумажными полотенцами. Каждый ломтик накройте плёнкой и слегка отбейте с двух сторон.

На сковороде разогрейте растительное масло. Обваляйте печень в мучной смеси, затем окуните в яйцо и выложите на горячую сковороду. Жарьте отбивные на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. При разрезе из полностью готовых отбивных должен вытекать прозрачный сок.

Куриная печень с апельсинами в сметанном соусе

Ингредиенты

400 г куриной печени;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1 апельсин;

20 г сливочного масла;

1 чайная ложка растительного масла;

1 чайная ложка соевого соуса;

100 г жирной сметаны;

соль, молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Печень разрежьте на две‑три части. Лук и чеснок очистите и измельчите. Апельсин избавьте от шкурки и белой кожицы и нарежьте небольшими кубиками.

На смеси сливочного и растительного масел обжаривайте лук и чеснок 2–3 минуты до мягкости. Всыпьте печень, жарьте её на среднем огне 5–7 минут, периодически помешивая.

Добавьте в сковороду апельсин, соевый соус, сметану, посолите и поперчите по вкусу. Уменьшите огонь и готовьте печень под крышкой ещё 3–4 минуты.

Шашлык из говяжьей печени

Ингредиенты

2 кг говяжьей печени;

250 г свежего сала;

2 крупные луковицы;

соль, паприка, молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Печень очистите от плёнок и жил и нарежьте кубиками со стороной 3–4 см. Поделите на такие же кусочки сало. Лук очистите и натрите на тёрке или измельчите с помощью блендера. Откиньте овощ на марлю и выжмите сок. Залейте им печень и оставьте мариноваться на 1–2 часа.

Насадите субпродукт на шампуры, чередуя с кусочками сала. Посыпьте шашлык солью и специями. Готовьте печень 10–15 минут над горячими углями, периодически переворачивая.

Это блюдо получится и без мангала. Для этого используйте вместо шампуров деревянные шпажки. Выложите шашлык на решётку и готовьте печень 15–20 минут в разогретой до 200 °C духовке.

Жареная печень в китайском стиле

Ингредиенты

2 столовые ложки соевого соуса;

1 чайная ложка сахара;

2 столовые ложки рисового или белого сухого вина;

1 чайная ложка кукурузного крахмала;

1 столовая ложка воды;

½ луковицы;

1 болгарский перец;

⅓ перца чили;

2 зубчика чеснока;

20 г свежего корня имбиря;

300 г свиной печени;

3 столовые ложки растительного масла;

соль — по вкусу;

2–3 веточки кинзы.

Приготовление

Тщательно смешайте соевый соус с сахаром, вином, крахмалом и 1 столовой ложкой воды. Отложите смесь в сторону.

Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Болгарский перец — полосками, а чили — колечками. Очистите и измельчите чеснок и имбирь.

Печень освободите от плёнок и нарежьте тонкой соломкой. Хорошо разогрейте растительное масло в воке или широкой сковороде. На сильном огне обжаривайте печень 2–3 минуты до образования корочки. Лучше делать это в два‑три приёма, чтобы сковорода оставалась очень горячей. Переложите обжаренную печень в тарелку и держите в тепле.

На той же сковороде 1–2 минуты обжаривайте лук. Всыпьте болгарский и острый перец, готовьте 3–4 минуты, пока овощи немного не размягчатся. Добавьте чеснок, имбирь и печень, влейте соус, посолите по вкусу. Всё хорошо перемешайте и готовьте 2–3 минуты, пока соус не загустеет и не станет блестящим. Украсьте печень кинзой и подавайте c отварным рисом.