В этом рецепте расскажу, как быстро испечь вкусное домашнее печенье в духовке. Получится два вида печений. Одно простое, посыпанное сахаром, второе с шоколадом и зефиром. Понадобятся мелкие зефирки — маршмеллоу, классический зефир для этого рецепта не подойдет. Шоколад лучше взять гранулированный, и выбрать гранулы помельче. Печенье отлично хранится в стеклянной или металлической банке, поэтому к праздникам его можно испечь заранее.

Вкусное домашнее печенье с шоколадом и зефиром

Время приготовления: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Количество порций: 8-10

Ингредиенты для печенья с шоколадом и зефиром

250 г сливочного масла;

200 г пшеничной муки;

150 г цельно зерновой ржаной муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

100 г белого сахара;

150 г тростникового сахара;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1 яйцо;

3 столовых ложки сметаны;

100 г гранулированного шоколада;

маршмеллоу;

растительное масло.

Способ приготовления вкусного домашнего печенья с шоколадом и зефиром

Смешиваем в миске цельнозерновую ржаную муку, обычную пшеничную муку высшего сорта и разрыхлитель теста. В тесто для этого домашнего печенья нужно добавить разрыхлитель, чтобы оно в процессе выпечки слегка распухло и потрескалось.

Смешиваем в миске цельнозерновую ржаную муку, пшеничную муку и разрыхлитель теста

К муке добавляем обычный белый и тростниковый сахар.

Тростниковый сахар придаёт изделиям лёгкий карамельный привкус и приятный цвет.

Перемешиваем сухие ингредиенты и добавляем размягченное при комнатной температуре сливочное масло. Руками перетираем массу, пока не получатся масляные крошки небольшого размера.

Разбиваем в тесто яйцо, добавляем сметану, наливаем чайную ложку ванильного экстракта. Замешиваем тесто, оно должно получиться довольно вязким, если тугое, то советую добавить ещё 1 столовую ложку жирной сметаны, если же тесто получается жидким, то добавьте немного муки. Готовое тесто делим пополам. К одной части добавляем гранулы горького шоколада.

Добавляем белый и тростниковый сахар

Перемешиваем ингредиенты и добавляем сливочное масло, руками перетираем массу

Добавляем остальные ингредиенты, замешиваем тесто и делим пополам. К одной части добавляем гранулы горького шоколада

Далее кладём в тесто маршмеллоу, хорошо вымешиваем.

Кладём в тесто маршмеллоу и хорошо вымешиваем

Кладём на противень лист пергамента, пергамент смазываем капелькой растительного масла без запаха. Скатываем из теста шарики весом около 35 г, кладём шарики на противень на небольшом расстоянии друг от друга, расплющиваем и убираем в холодильник на 1 час. Из оставшегося теста делаем такие же шарики – это печенье будет без начинки, но с сахарной корочкой. Обмакиваем шарики в сахар, выкладываем на противень, расплющиваем чуть-чуть и также убираем противень в холодильник. Этот этап важен, нужно хорошо охладить заготовки, можно оставить в холодильнике на несколько часов.

Нагреваем духовку до 200 градусов по Цельсию, отправляем противни с печеньем в разогретую духовку на 10-12 минут.

Формируем два вида печенья и убираем противень в холодильник

Отправляем противни с печеньем в разогретую духовку

Время выпечки одинаково и для печенья с начинкой и для обычного. Готовое печенье сразу снимаем с бумаги.

Готовое печенье сразу снимаем с бумаги

Маленькие зефирки в духовке могут быстро подтаять, поэтому не передерживаем выпечку в духовке и сразу снимаем с бумаги, пока тёплая, а то прилипнет.

Вкусное домашнее печенье с шоколадом и зефиром готово

Вкусное домашнее печенье с шоколадом и зефиром готово. Советую сразу подавать на стол, печеньице невероятно вкусное и нежное, чуть влажное внутри. Приятного аппетита!