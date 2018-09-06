Как приготовить сливовый мармелад

Сладенького хочется всем, даже тем, кто сидит на диете или старается правильно питаться. Однако десерт — это обычно куча калорий и немного химии. Кажется, что стоит забыть о сладостях, но не всё так плохо!

Почему бы не порадовать себя домашним мармеладом из слив? Он получается нежным, пряным, с легкой кислинкой. Хрустящие орешки отлично подчеркивают этот изысканный вкус, оттеняя легкую структуру.

Ингредиенты

Слива 600 г

Мёд 150 г

Агар-агар 3 ст. л.

Корица по вкусу

Бадьян по вкусу

Приготовление

Разрежьте сливы пополам, перебейте их в блендере с корицей. Переложите в сотейник или толстостенную кастрюлю, добавьте агар-агар и бадьян, проварите 2–3 минуты. Обжарьте орехи на сухой сковородке, измельчите в блендере. Добавьте в сливовую массу мёд, хорошенько перемешайте. Застелите форму пищевой пленкой, посыпьте ее орешками. Вылейте смесь в форму и отправьте в холодильник на 2 часа.

Готовый мармелад посыпьте орешками и нарежьте кубиками. Подавайте к кофе, чаю или просто ешьте на десерт. Обязательно приготовьте эти сладости и поделитесь их рецептом с друзьями!