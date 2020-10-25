Рецепт вкусного салата по-корейски из зеленых помидоров

Если у вас на грядках остались не созревшие помидоры, то не выбрасывайте их, а приготовьте вкусный салат по-корейски. Закуска получается очень яркой, аппетитной и необыкновенно вкусной! Поэтому ее можно приготовить и на праздничный стол для гостей. Ведь такой салатик точно не останется без внимания!

Продукты необходимые для приготовления (рассчитано на 6 полулитровых баночек):

2,5 кило зеленых томатов;

300 г лука репчатого;

300 г болгарского перца;

300 г морковки;

Один стручок острого перца;

Одна головка чеснока крупного размера;

150 г сахара;

Одна стол. ложка с горкой порошка горчицы;

Три стол. ложки соли;

100 мл масла растительного;

Пол чайн. ложки черного молотого перца;

100 мл уксуса.

Переходим к процессу приготовления:

Все овощи для начала подготовьте: помойте и очистите те, что нужно.

Помидоры порежьте на четверти. Можете на свое усмотрение оставить или удалить середину томатов. Переложите помидоры в миску.

Морковки натрите при помощи специальной терки для моркови по-корейски. Смешайте прямо в таком виде с помидорами. Если у вас нет такой терки, то просто порежьте морковку в виде тонких длинных брусочков.

Лук разрежьте пополам и порежьте в виде полуколец. Отправьте к остальным овощам.

Вычистите болгарский перец от семян, отрежьте плодоножку и порежьте тоненькими лентами либо полосками. Смешайте с овощами.

Выдавите через пресс чеснок в овощи и перемешайте.

Теперь всыпьте соль, перец, сахар и добавьте порезанный на маленькие кусочки острый перец. хорошо перемешайте.

Затем влейте уксус, подойдет лучше всего 9%-ый. За ним влейте масло без запаха (оливковое или подсолнечное).

Последней всыпьте горчицу и перемешайте. Оставьте салат на 4 часа.

После этого разложите по баночкам и залейте соком, образовавшимся во время мариновки.

Простерилизуйте емкости в течение 25 минут.

После закатайте, дайте остыть и уберите в место, подходящее для хранения.