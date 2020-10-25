Рецепт вкусного салата по-корейски из зеленых помидоров

Если у вас на грядках остались не созревшие помидоры, то не выбрасывайте их, а приготовьте вкусный салат по-корейски. Закуска получается очень яркой, аппетитной и необыкновенно вкусной! Поэтому ее можно приготовить и на праздничный стол для гостей. Ведь такой салатик точно не останется без внимания!
Продукты необходимые для приготовления (рассчитано на 6 полулитровых баночек):
- 2,5 кило зеленых томатов;
- 300 г лука репчатого;
- 300 г болгарского перца;
- 300 г морковки;
- Один стручок острого перца;
- Одна головка чеснока крупного размера;
- 150 г сахара;
- Одна стол. ложка с горкой порошка горчицы;
- Три стол. ложки соли;
- 100 мл масла растительного;
- Пол чайн. ложки черного молотого перца;
- 100 мл уксуса.
Переходим к процессу приготовления:
Все овощи для начала подготовьте: помойте и очистите те, что нужно.
Помидоры порежьте на четверти. Можете на свое усмотрение оставить или удалить середину томатов. Переложите помидоры в миску.
Морковки натрите при помощи специальной терки для моркови по-корейски. Смешайте прямо в таком виде с помидорами. Если у вас нет такой терки, то просто порежьте морковку в виде тонких длинных брусочков.
Лук разрежьте пополам и порежьте в виде полуколец. Отправьте к остальным овощам.
Вычистите болгарский перец от семян, отрежьте плодоножку и порежьте тоненькими лентами либо полосками. Смешайте с овощами.
Выдавите через пресс чеснок в овощи и перемешайте.
Теперь всыпьте соль, перец, сахар и добавьте порезанный на маленькие кусочки острый перец. хорошо перемешайте.
Затем влейте уксус, подойдет лучше всего 9%-ый. За ним влейте масло без запаха (оливковое или подсолнечное).
Последней всыпьте горчицу и перемешайте. Оставьте салат на 4 часа.
После этого разложите по баночкам и залейте соком, образовавшимся во время мариновки.
Простерилизуйте емкости в течение 25 минут.
После закатайте, дайте остыть и уберите в место, подходящее для хранения.
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