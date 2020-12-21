Постный шоколадный пирог с красной смородиной

Удивительно вкусный пирожок! Нежный, сочный, с приятной кислинкой смородины и шоколадным ароматом))) И при этом абсолютно постный!! Мне он безумно понравился, а для постящихся это будет просто находка!! Угощайтесь на здоровье!!!
Ингредиенты:
- 2 стакана муки
- 3 ст.л. какао
- 1 стакан сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 1/2 стакана растительного масла (без запаха)
- 1 стакан холодного черного чая (или просто воды)
- 1 ч.л. уксуса
- 1 ч.л. соды (под нож)
- 1 стакан красной смородины (у меня замороженная)
Для помадки:
- 250 гр. красной смородины (у меня замороженная)
- 3-4 ст.л. сахара
- 1,5 ст.л. манной крупы (мелкой)
Приготовление:
Смешать муку, какао, сахар и ванильный сахар. Влить растительное масло, чай (или воду) и соду погашенную уксусом, быстренько вымешать тесто.
Добавить красную смородину и аккуратно вмешать в тесто.
Выложить тесто в смазанную форму, разровнять.
Выпекать, в предварительно разогретой до 180 градусов духовке, 30-35 минут. Готовность проверить зубочисткой)))
Готовый пирог остудить.
Для помадки смородину предварительно разморозить (если она конечно замороженная) и протереть через сито. Добавить сахар и манку, поставить на огонь и проварить до загустения минут 5, помешивая.
Теплой глазурью равномерно покрыть пирог и дать ей остыть.
После чего нарезать пирог на кусочки и можно угощаться!!!
Приятного вам аппетита!!!
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