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Постный шоколадный пирог с красной смородиной

Постный шоколадный пирог с красной смородиной

Удивительно вкусный пирожок! Нежный, сочный, с приятной кислинкой смородины и шоколадным ароматом))) И при этом абсолютно постный!! Мне он безумно понравился, а для постящихся это будет просто находка!! Угощайтесь на здоровье!!!

Постный шоколадный пирог с красной смородиной

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 3 ст.л. какао
  • 1 стакан сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 1/2 стакана растительного масла (без запаха)
  • 1 стакан холодного черного чая (или просто воды)
  • 1 ч.л. уксуса
  • 1 ч.л. соды (под нож)
  • 1 стакан красной смородины (у меня замороженная)

Для помадки:

  • 250 гр. красной смородины (у меня замороженная)
  • 3-4 ст.л. сахара
  • 1,5 ст.л. манной крупы (мелкой)

Приготовление:
Смешать муку, какао, сахар и ванильный сахар. Влить растительное масло, чай (или воду) и соду погашенную уксусом, быстренько вымешать тесто. 
Добавить красную смородину и аккуратно вмешать в тесто.
Выложить тесто в смазанную форму, разровнять.
Выпекать, в предварительно разогретой до 180 градусов духовке, 30-35 минут. Готовность проверить зубочисткой)))
Готовый пирог остудить.

Для помадки смородину предварительно разморозить (если она конечно замороженная) и протереть через сито. Добавить сахар и манку, поставить на огонь и проварить до загустения минут 5, помешивая.

Теплой глазурью равномерно покрыть пирог и дать ей остыть.



После чего нарезать пирог на кусочки и можно угощаться!!!

Приятного вам аппетита!!!

Постный шоколадный пирог с красной смородиной

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сладкая выпечка
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