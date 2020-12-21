Постный шоколадный пирог с красной смородиной

Удивительно вкусный пирожок! Нежный, сочный, с приятной кислинкой смородины и шоколадным ароматом))) И при этом абсолютно постный!! Мне он безумно понравился, а для постящихся это будет просто находка!! Угощайтесь на здоровье!!!

Ингредиенты:

2 стакана муки

3 ст.л. какао

1 стакан сахара

1 пакетик ванильного сахара

1/2 стакана растительного масла (без запаха)

1 стакан холодного черного чая (или просто воды)

1 ч.л. уксуса

1 ч.л. соды (под нож)

1 стакан красной смородины (у меня замороженная)

Для помадки:

250 гр. красной смородины (у меня замороженная)

3-4 ст.л. сахара

1,5 ст.л. манной крупы (мелкой)

Приготовление:

Смешать муку, какао, сахар и ванильный сахар. Влить растительное масло, чай (или воду) и соду погашенную уксусом, быстренько вымешать тесто.

Добавить красную смородину и аккуратно вмешать в тесто.

Выложить тесто в смазанную форму, разровнять.

Выпекать, в предварительно разогретой до 180 градусов духовке, 30-35 минут. Готовность проверить зубочисткой)))

Готовый пирог остудить.



Для помадки смородину предварительно разморозить (если она конечно замороженная) и протереть через сито. Добавить сахар и манку, поставить на огонь и проварить до загустения минут 5, помешивая.



Теплой глазурью равномерно покрыть пирог и дать ей остыть.

После чего нарезать пирог на кусочки и можно угощаться!!!Приятного вам аппетита!!!