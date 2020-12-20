Вкусно и красиво! Новогоднее меню на год Быка 2021

В наступающем году свою предшественницу Крысу сменит Белый Металлический Бык. Животное это мудрое, решительное и благородное. Если вы хотите уважить символ года и оформить праздничный стол с учетом его пожеланий, тогда наши рекомендации будут как раз кстати!

Основные цвета

Этот год, как и предыдущий, год металла, главный его цвет – белый. Но есть также счастливые цвета Быка: желтый и зеленый, которые по фен-шую привлекают процветание и успех.

В оформлении праздничного стола дополнить основной белый цвет скатерти и посуды можно яркими салфетками. Но избегайте красного, его бык не жалует.

Чтобы создать идеальный образ для празднования, используйте одежду легких светлых оттенков из натуральных тканей.

Важные детали

Аксессуары для стола и для себя выбирайте металлические. В украшениях также можно использовать натуральное дерево и камень. Но не переусердствуйте, символ 2021 года предпочитает сдержанность.

Бык - консерватор, поэтому лучше всего провести праздник в семейном кругу. Украсьте дом, приготовьте простые и сытные блюда, пригласите близких.

Из праздничного меню лучше всего исключить говядину. А в остальном – готовьте простые, сытные блюда, которые вам по душе.

Новогоднее меню 2021

Если вы еще не определились окончательно с меню, воспользуйтесь нашей подборкой.

«Венок»

Мы приготовили много интересных идей.

Для поклонников легких закусок рекомендуем приготовить яркие канапе и подать их на стол в виде праздничного венка.

Нам понадобится:

Ветчина – 150 грамм;

Сыр – 100 грамм;

Виноград – 100 грамм;

Крабовые палочки – 2 шт.;

Помидор – 1 шт.;

Огурец – 1 шт.;

Зелень и калина – для декора.

Ветчину нарежьте полосками, огурец тонкими ломтиками, крабовые палочки, помидор и сыр – кубиками, виноград разрежьте пополам. Для первого канапе нанизайте на шпажку ветчину, виноград и сыр. Второй вариант – огурец и крабовые палочки, третий – виноград, помидор, крабовая палочка и сыр. При желании создайте собственные комбинации вкусов. Выложите канапе на большую тарелку для подачи, формируя венок. В центре можно поставить любимый соус. Перед подачей дополните закуску зеленью и ягодками.

Заливное из курицы

Не представляете свое новогоднее меню без холодца или заливного? Приготовьте нежное и аппетитное заливное на курице, украсьте символом наступающего года и получите идеальную праздничную закуску.

Ингредиенты:

Куриный окорок – 1 кг;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Чеснок – 1-3 зубчика;

Консервированная кукуруза – 100 грамм;

Соль, зелень и специи – по вкусу;

Агар-агар – 1 ч. л.;

Отварные яйца и маслины – для декора.

Курицу вымойте и выложите в кастрюлю. Туда же отправьте очищенный лук и морковь. Влейте воду и поставьте на огонь. Выложите в кастрюлю любимые специи для аромата – лавровый лист, душистый перец, гвоздику, чеснок и т. д. После закипания уберите огонь до минимума и варите около 4 часов. Посолите по вкусу, проварите еще минут 10-15. Аккуратно достаньте мясо, немного остудите и отделите мякоть. Выложите в форму мясо, добавьте по желанию кукурузу, зелень, ломтики моркови. Готовый бульон процедите, соедините с агар-агаром и еще раз доведите до кипения. Аккуратно вылейте бульон в формы и оставьте на полчаса на столе. После уберите заливное в холодильник до полного застывания. Перед подачей на стол дополните заливное бычками из яиц.

«Ёлочка»

Такая закуска из творога и сыра станет настоящим украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

Творог – 350 грамм;

Сыр мягкий – 100 грамм;

Укроп – 1 пучок;

Майонез – 50 грамм (примерно);

Чеснок и соль – по вкусу;

Консервированная кукуруза – 50 грамм;

Зерна граната – 50 грамм;

Крекеры – 50 грамм.

На тарелку для подачи выложите ровным слоем крекеры. Для приготовления основы соедините творог с сыром, добавьте пропущенный через пресс чеснок и соль по вкусу, заправьте майонезом. Перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Из полученной основы влажными руками сформируйте «елочку». Вымойте, хорошо обсушите и измельчите укроп. Обваляйте конус в зелени со всех сторон и выложите на тарелку. Украсьте елочку зернами граната и кукурузой. Звезду на макушке можно сделать из твердого сыра.

«Оливье»

Классика, без которой не представляют свой новогодний стол тысячи людей, в стиле символа 2021 года. Интересная и совершенно несложная идея.

Понадобится:

Картофель – 4-5 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Соленый огурец – 3 шт.;

Яйцо – 4 шт.;

Консервированный зеленый горошек – 250 грамм;

Колбаса вареная – 350 грамм;

Соль и майонез – по вкусу;

Ломтик хлеба и маслины – для декора.

Отварите в подсоленной воде картофель и морковь, остудите и очистите. Отдельно сварите яйца вкрутую. Нарежьте все небольшими кубиками, добавьте консервированный горошек, заправьте майонезом и перемешайте. Выложите салат на тарелку для подачи. Из тонкого кружочка колбасы сделайте нос, рот и уши. Из маслин – глазки, а из хлеба – рожки.

Салат с треской

Чтобы разнообразить стол, приготовьте сытный салатик с печенью трески.

Понадобится:

Печень трески – 1 банка;

Картофель – 2 шт.;

Яйцо – 2-3 шт.;

Огурец – 1 шт.;

Майонез и соль – по вкусу;

Ягоды и зелень – для декора.

Картофель заранее отварите в кожуре, остудите и очистите. Яйца сварите вкрутую, очистите и разделите на белки и желтки. Натрите на средней терке картофель и яйца. Разомните вилкой печень (без масла!), нарежьте мелко огурец. Соберите салат слоями: картофель, майонез, белки, майонез, печень, огурец, желтки. Каждый слой по вкусу можно подсолить. Украсьте салат перед подачей зеленью и ягодами.

Мясной пирог

Этот сытный тематический пирог может стать не только закуской, но и основным горячим. Такое блюдо понравится и взрослым, и деткам.

Нам потребуется:

Для теста:

Молоко (вода) – 150 грамм;

Яйцо – 1 шт.;

Мука – 350 грамм (примерно);

Сахар – 2 ст. л.;

Дрожжи – 1 ч. л.;

Соль – 1 ч. л.;

Растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки:

Мясо – 350 грамм;

Капуста – 100 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Желток – 1 шт.;

Соль и специи – по вкусу.

Для начала займитесь тестом – в глубокой миске соедините теплое молоко, сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте минут на 5. После добавьте соль, растительное масло, просеянную муку. Замесите однородное мягкое тесто, скатайте в шар и выложите в миску. Прикройте тесто полотенцем и оставьте часа на 1.5 в теплом месте. Тем временем можно заняться начинкой. Измельчите лук и натрите на средней терке морковь. Выложите овощи на сковороду с разогретым маслом и обжарьте до румяности. Мясо вымойте, обсушите, пропустите через мясорубку. Добавьте к овощам фарш и обжарьте, разбивая комочки. Выложите в сковороду мелко нашинкованную капусту и тушите все вместе минут 15. Добавьте соль и специи по вкусу. Начинку снимите с огня и остудите. Отщипните примерно половину теста, раскатайте тонким кругом. Выложите большую часть начинки в центр, залепите края и отправьте заготовку на противень, застеленный пергаментом. От оставшегося теста отделите половину, повторите процесс. Сформируйте овал и выложите под кругом. Оставшееся тесто используйте для декора – уши, рожки, глаза. Каждую часть декора наполните остатками начинки. Смажьте пирог взбитым желтком и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте пирог до румяности около 35-45 минут.

Дорадо с морепродуктами

Если на горячее хочется рыбки, приготовьте нежнейшую фаршированную дорадо. Очень аппетитное и праздничное блюдо.

Ингредиенты:

Дорадо – 1 шт.;

Морепродукты – 150 грамм (креветки, кальмар, мидии);

Грибы – 50 грамм;

Сливки – 50 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Сыр – 50 грамм;

Соль, специи и зелень – по вкусу.

На сковороде разогрейте растительное масло. Выложите измельченный лук и обжарьте до прозрачности. Добавьте мелко нарезанные грибы и жарьте на среднем огне минут 5. После выложите на сковороду морепродукты и обжарьте пару минут. Влейте сливки, добавьте соль и специи по вкусу. Томите несколько минут и снимите с огня. Рыбку вымойте, обсушите. Сделайте надрез по спинке, удалите хребет и жабры. Наполните рыбу начинкой и аккуратно поставьте в жаропрочную форму. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку минут на 30. После присыпьте тертым сыром и запекайте еще 5-7 минут.

Медово-горчичная свинина

Если вы любите сочное и пикантное мясо, тогда обязательно запеките свинину по этому рецепту.

Ингредиенты:

Свинина – 500 грамм;

Чеснок – 1-3 зуб.;

Мед – 1 ст. л.;

Горчица в зернах – 1 ст. л.;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Соль и специи – по вкусу.

Мясо вымойте и обсушите бумажной салфеткой. Для приготовления маринада соедините растительное масло с пропущенным через пресс чесноком, солью и перцем. Добавьте мед и горчицу. Перемешайте маринад, а после выложите в него мясо. Обваляйте свинину со всех сторон, чтобы маринад хорошо распределился. Переложите мясо в жаропрочную форму. Для дополнительного аромата можно добавить в форму перец горошком и лавровый лист. Прикройте форму фольгой и уберите в холодильник на 2-3 часа. После отправьте в разогретую до 190 градусов духовку и запекайте мясо до готовности примерно 1.5 часа.

Торт «Веселый бычок»

Ищете тематический десерт? Немного усилий и на вашем столе позитивный и яркий символ года, да еще и безумно вкусный!

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.;

Сахар – 300 грамм;

Мука – 1 стакан;

Сметана – 300 грамм;

Загуститель для сметаны – 1 шт.;

Банан – 1 шт.;

«Орео» - 6 шт.;

Пищевой краситель – 1 щепотка (красный и зеленый);

Сок лимона – 1 ч. л.;

Драже – 4 шт.;

Соль – 1 щепотка.

В глубокую миску вбейте яйца, добавьте 200 грамм сахара и соль. Взбивайте несколько минут до пышности. Добавьте просеянную муку, аккуратно перемешайте. Тесто выложите в жаропрочную форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте бисквит до румяности минут 25-30. Хорошо остудите его и разрежьте на 3 коржа. Для приготовления крема взбейте до пышности сметану, оставшийся сахар и загуститель. Выложите один корж и промажьте его кремом. Очистите банан, нарежьте тонкими ломтиками. Отложите два ломтика и сбрызните их соком лимона (они понадобятся для декора). Распределите бананы ровным слоем. Сверху выложите второй корж. Из третьего коржа вырежьте голову и ножки быка. Выложите и обильно промажьте кремом. Отложите 1 шт. печенья «Орео», остальное – измельчите в крошку. Присыпайте крошку островками, рисуя пятна. В небольшое количество крема добавьте красный краситель, перемешайте, выложите на торт «нос». Драже будут ноздрями и глазками. Два отложенных ломтика банана – уши. Из обрезков бисквита сделайте рожки. Оставшийся крем соедините с зеленым красителем, перемешайте и выложите «травку». Отложенное печенье разрежьте пополам – это будут копыта. Все, праздничный торт готов.

Безалкогольный коктейль

Если с алкогольными напитками все просто, порадовать себя чем-то интересным без алкоголя может быть не так легко. Мы предлагаем приготовить очень вкусный коктейль. Запоминайте рецепт!

Ингредиенты:

Вода – 1.5 стакана;

Чай – 1 ч. л.;

Вода (газированная) – 1.5 стакана;

Апельсин – 2 шт.;

Яблоко – 1 шт.;

Лимон – 2-3 ломтика;

Сахар или мед – по вкусу.

Половину апельсина нарежьте небольшими кубиками. Доведите до кипения воду. Заварите чай с апельсином и оставьте до полного остывания. Вторую половину апельсина, яблоко и лимон нарежьте тонкими ломтиками. Выложите в кувшин или другую удобную емкость. Из второго апельсина выжмите сок, влейте вместе с газированной водой к фруктам. Туда же отправьте процеженный чай, добавьте мед или сахар по вкусу. Перемешайте и можно подавать коктейль к столу.

Хороших вам праздников! С наступающим Новым годом!