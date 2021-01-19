Двойной шашлык в духовке получается как с мангала. Добавляем грибы и лук

Шашлык и духовка для многих понятия несопоставимые, но мы покажем способ приготовить практически неотличимый от сделанного на мангале шашлык не выходя из кухни. Особенности рецепта не только в маринаде: готовить мясо будем рулетами с грибами и луком.

Для приготовления мы возьмем свиную шею и по 200 граммов грибов и лука. Кроме того, понадобятся еще чеснок, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, сухие травы, картошка, немного майонеза, яблочный уксус.

Сначала займемся начинкой. Шинкуем и обжариваем до золотистости лук, затем снимаем его в глубокую миску. Обжариваем грибы и перекладываем их к луку. Солим, добавляем мелко нарезанную головку чеснока и перемешиваем.

Теперь выкладываем уже отбитые стейки из свиной шеи на рабочую поверхность и на него распределяем начинку. Каждый кусочек мяса сворачиваем конвертом.

Пора придать нашей заготовке пряный вкус. Смешиваем в отдельной миске соль, копченую паприку, сухие ароматные травы, черный молотый перец, сушеный чеснок и растительное масло. Последним вливаем совсем немного яблочного уксуса. Получившимся маринадом обильно заливаем мясо. Оставляем промариноваться (лучше на ночь) и приступаем к готовке.

Нанизываем мясо на шампуры, их аккуратно распределяем на противень.

Вниз мы положили нарезанный кружочками картофель, он будет гарниром.

Этот шаг можно и пропустить, но с картошкой все же получится вкуснее. Осталось только поставить мясо в разогретую до 180 градусов духовку и готово.

Видеорецепт:

Во время приготовления мясной сок пропитает картофельный гарнир. Подайте получившееся блюдо со свежим салатом.