Открываем новые горизонты! Кулинарное путешествие по странам мира

Пастой, роллами и французским луковым супом уже давно никого не удивишь. Но в национальных кухнях разных стран есть прекрасные рецепты, которые до сих пор не обрели широкую популярность. Мы решили исправить эту ситуацию, поэтому собрали 10 пока еще мало известных блюд. Готовы попробовать что-то новенькое?

Армянский паштет из фасоли

Начнем наше путешествие с Армении, на закуску мы предлагаем приготовить ароматный и сытный паштет, который прекрасно сочетается с хлебом или станет отличной начинкой для тарталеток, например.

Ингредиенты:

Фасоль (красная) – 300 грамм;

Грецкие орехи – 100 грамм;

Острый томатный соус – 20 грамм;

Хмели-сунели, паприка, сушеный чеснок – по 1/2 ч. л.;

Соль и черный перец – по вкусу.

Для начала отварите до мягкости фасоль (воду не выливайте, она пригодится). Орехи подсушите на сковороде немного, после отправьте в блендер и измельчите. Добавьте фасоль и немного воды, взбейте до однородности (количество воды регулируйте по мере взбивания). Выложите в паштет томатный соус, добавьте соль и все специи. Еще раз перемешайте.

Чвиштари

Следующая страна в нашем кулинарном путешествии – Грузия. Закусочные пирожки из кукурузной муки с сыром придутся по вкусу и взрослым, и детям.

Понадобится:

Мука кукурузная – 2 стакана;

Молоко – 1/2 стакана;

Вода – по необходимости (сколько потребуется для замеса);

Сахар – 1 ч. л.;

Соль – 1 ч. л.;

Сливочное масло – 2 ст. л.;

Рассольный сыр (сулугуни, например) – 200 грамм;

Растительное масло – для жарки.

В глубокую миску всыпьте муку, добавьте соль и сахар. Влейте теплое молоко и добавьте растопленное (или размягченное) сливочное масло. Перемешайте. Добавьте по необходимости еще воды, чтобы замесить однородное тесто. Нарежьте средними брусочками сыр. Отщипните кусочек теста, сформируйте лепешку. Выложите в центр сыр, залепите края, формируя пирожок. Выложите пирожки на сковороду с разогретым маслом и жарьте на среднем огне до румяной корочки с двух сторон.

Гювеч с рисом

Это блюдо можно встретить в Венгерской, Молдавской, Болгарской и Румынской кухне. Сытный и вкусный вариант обеда или ужина для всей семьи.

Нам потребуется:

Рис – 3/4 стакана;

Кабачок – 1 шт.;

Баклажан – 1 шт.;

Сладкий перец – 1 шт.;

Помидор – 2 шт.;

Молоко – 1 стакан;

Мука – 1 ст. л.;

Вода – 2 стакана;

Сыр – 200 грамм;

Соль и перец – по вкусу;

Растительное масло – для жарки.

Овощи вымойте и обсушите. Нарежьте все (кроме помидоров) небольшими кубиками. На сковороде разогрейте растительное масло. Выложите баклажаны, кабачки и перец, обжарьте на сильном огне 2-3 минуты, помешивая. Всыпьте рис и продолжайте обжаривать уже на среднем огне 5-6 минут. Добавьте по вкусу соль и перец. Параллельно вымойте, обсушите и нарежьте средними кружочками помидоры. Жаропрочную форму смажьте маслом, выложите на дно половину помидоров. Сверху распределите рис с овощами. Снова слой помидоров. Влейте горячую воду, добавьте немного соли сверху и отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку минут на 30. Тем временем можно заняться соусом – разогрейте на сковороде немного масла, добавьте муку, соль и специи, влейте молоко. Как только молоко закипит, всыпьте тертый сыр, перемешайте и снимите с огня. Вылейте соус в форму и запекайте еще минут 15 до румяности.

Пельмени по-американски

На обед можно отправиться в Америку, чтобы приготовить сочные пельмени в насыщенном бульоне.

Ингредиенты:

Пельмени (магазинные или домашние) – 200 грамм;

Шпинат – 1 пучок (или 100 грамм замороженного);

Лук-порей – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Помидор – 1 шт.;

Бульон мясной – 1 л;

Растительное масло – 20 грамм;

Соль, перец, сметана – по вкусу.

Овощи вымойте и обсушите. Морковь натрите на средней терке, лук и помидоры измельчите. На сковороде разогрейте растительное масло и выложите овощи. Жарьте 4-5 минут на среднем огне, периодически помешивая. Переложите овощи в кипящий бульон, добавьте измельченный шпинат. Посолите, поперчите по вкусу, выложите пельмени и варите 10 минут до готовности. Перед подачей дополните пельмени сметаной.

Чили с шоколадом

Чили – изюминка мексиканской кухни. Хотите попробовать знакомое блюдо в новом исполнении?

Нам понадобится:

Луковица – 1 шт.;

Сладкий перец – 1 шт.;

Помидоры – 3 шт.;

Консервированная фасоль – 1 банка;

Томатный соус – 1 банка;

Зеленая чечевица – 300 грамм;

Горький шоколад – 70 грамм;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Соль, чили и зелень – по вкусу.

Заранее сварите чечевицу. На сковороде разогрейте растительное масло. Очистите лук и измельчите, выложите на сковороду. Добавьте мелко нарезанный перец чили, сладкий перец и помидоры. Обжарьте на среднем огне овощи до румяности. Добавьте фасоль и чечевицу, выложите томатный соус. Посолите по вкусу, перемешайте. Влейте немного воды и оставьте тушиться минут на 10. После добавьте рубленый шоколад, перемешайте. Снимите чили с огня, добавьте измельченную зелень и подавайте к столу.

Аргентинский суп

Если на обед хочется сварить первое, приготовьте наваристый суп с говядиной и овощами.

Ингредиенты:

Говядина на кости – 400-450 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Картофель – 2-3 шт.;

Тыква – 250 грамм;

Консервированная кукуруза – 200 грамм;

Консервированный горошек – 200 грамм;

Чеснок – 2-4 зуб.;

Растительное масло – 50 грамм;

Зира, кориандр, чили, лавровый лист, паприка, соль – по вкусу.

Для начала вымойте мясо, залейте водой и поставьте на огонь. Добавьте лавровый лист, любимые специи и варите после закипания на медленном огне до мягкости. В отдельной кастрюле (или на сковороде) разогрейте растительное масло. Выложите измельченный лук с чесноком, обжарьте до румяности. Добавьте измельченные специи для аромата. Туда же отправьте нарезанную кубиками морковь и жарьте еще пару минут. Готовую говядину нарежьте кусочками и добавьте в кастрюлю. Картофель и тыкву очистите, нарежьте, выложите в кастрюлю. Обжарьте еще несколько минут. Влейте бульон (суп должен быть довольно густым), добавьте соль по вкусу. Варите суп на среднем огне до мягкости картофеля. За пару минут до конца добавьте горошек и кукурузу.

Свинина по-кантонски

Следующая остановка в кулинарном путешествии – Китай. Ароматная и пикантная свинина прекрасно сочетается с овощами и гарниром.

Ингредиенты:

Свинина – 400 грамм;

Сок яблочный – 1/2 стакана;

Соевый соус – 2 ст. л.;

Чеснок – 3-4 зуб.;

Имбирь (сушеный) – 1 щепотка;

Лавровый лист – 1 шт.;

Растительное масло – 30 грамм;

Соль и перец – по вкусу.

Чеснок очистите и натрите на средней терке. Соедините соевый соус с яблочным соком и чесноком в глубокой миске. Добавьте соль, лавровый лист и специи по вкусу. Мясо вымойте, обсушите, нарежьте средними кусочками. Выложите свинину в маринад и оставьте на час-полтора. Разогрейте на сковороде растительное масло. Выложите свинину вместе с маринадом. На сильном огне жарьте мясо до готовности.

Кабак татлысы

Сладкий турецкий вариант приготовления тыквы особенно актуален в осенний сезон.

Ингредиенты:

Тыква – 1/2 кг;

Сахар – 1 стакан;

Орехи грецкие – 50 грамм;

Корица, гвоздика, кардамон – по 1/2 ч. л.

Тыкву вымойте, очистите и обсушите. Нарежьте мякоть пластинками средней толщины. Пересыпьте ломтики сахаром и оставьте на часик-два, чтобы образовался сок. Переложите тыкву в жаропрочную форму, дополните специями и запекайте при температуре 190 градусов до мягкости. Готовую тыкву оставьте в сиропе до полного остывания. Перед подачей присыпьте тыкву измельченными грецкими орешками.

Тейглах

Еще один вариант десерта для детей и взрослых из еврейской кухни.

Потребуется:

Яйцо – 5 шт.;

Сахар – 6 ст. л. (+ для обсыпки);

Растительное масло – 2 ст. л.;

Мак – 2 ст. л.;

Мука – 450 грамм;

Мед – 150 грамм;

Сода – 1 ч. л.;

Сок лимона или уксус – 1 ч. л.;

Соль – 1/2 ч. л.

В глубокую миску всыпьте половину сахара, вбейте яйца, добавьте соль и растительное масло. Соду погасите и добавьте туда же. Взбейте все до однородности. Небольшими порциями всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Скатайте из теста небольшие жгуты, нарежьте мелкими кусочками (размером с лесной орех) и выложите на противень. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте до румяности 10-15 минут. В кастрюле соедините мед и вторую половину сахара, поставьте на огонь и растопите. Выложите готовые «орешки» и проварите в сиропе 10-15 минут. На противень всыпьте мак и добавьте 1-2 ложки сахара. Выложите готовые «орешки», обваляйте и остудите.

Кокада

Любите кокос? Тогда для вас этот несложный бразильский десерт.

Понадобится:

Кокос – 1 шт.;

Сахар – 1 стакан (примерно);

Вода – 1/2 стакан (примерно).

Аккуратно проколите кокос, слейте жидкость. Разбейте кокос, очистите и мякоть натрите на средней терке. Взвесьте мякоть, добавьте ровно столько же сахара и в три раза меньше воды. Выложите все в кастрюлю. Варите на медленном огне до приятного карамельного цвета (масса должна загустеть, стружка впитать сироп). Снимите с огня, немного остудите и сформируйте из готовой массы небольшие шарики. Когда конфеты полностью остынут, можно пробовать.

Расширяйте кулинарные границы, открывайте новые интересные блюда из самых разных уголков нашего большого мира. Приятного аппетита!