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Куриная грудка в молоке (диетическая)

Всем известно, что куриное филе является диетическим мясом, а приготовленное по этому рецепту, оно получается нежным, сочным и необыкновенно ароматным. Грудка диетическая одинаково вкусна как в горячем, так и в холодном виде — это очень важное, на мой взгляд, дополнение.

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Ингредиенты:

  • грудка куриная (большая) — 1 шт. 
  • молоко — 2 ст. 
  • соль — 3 ч. л. 
  • масло оливковое — 1 ст. л. 
  • соевый соус — 1 ст. л. 
  • мед (жидкий) — 1 ч. л. 
  • мускатный орех (молотый) — 1/4 ч. л. 
  • паприка (молотая) — 1/2 ч. л. 
  • карри — 1/2 ч. л. 
  • приправа для курицы (мельница) 
  • сок лимона — 1 ст. л. 
  • чеснок — 1 зубчик 
  • зелень (для подачи) 
  • нить кулинарная 
  • фольга 

Приготовление

Куриную грудку тщательно вымыть и снять шкуру.

Куриная грудка в молоке (диетическая)

Затем грудку нужно аккуратно разделать на филе, для этого удалить центральную кость.

Куриная грудка в молоке (диетическая)

Получившееся филе (2 штуки) залить молоком с растворенной в нем солью. Оставить в молоке на 2-3 часа. 

Куриная грудка в молоке (диетическая)

Затем достать куриное филе из молока и тщательно просушить бумажным полотенцем. Положить филе гладкой стороной вниз и присыпать карри и приправой для курицы. 

Куриная грудка в молоке (диетическая)

Сложить филе друг на друга и туго обвязать кулинарной нитью. 

Теперь нужно приготовить маринад. Для этого смешать в пиалушке оливковое масло, мед, соевый соус, сок лимона, мускатный орех, паприку и чеснок (натертый на мелкую терку).

Маринад очень тщательно размешать до получения эмульсии (соединить все компоненты). Тщательно, массажными движениями обмазать куриное филе маринадом и оставить на 30 минут мариноваться.

Куриная грудка в молоке (диетическая)

В это время сделать из двойного слоя фольги лоточек (по размеру чуть больше филе), можно использовать форму для запекания, но мне не нравится потом её отмывать, поэтому я делаю все гораздо проще)) 

Куриная грудка в молоке (диетическая)

Переложить грудку на фольгу и полить оставшимся маринадом. 

Куриная грудка в молоке (диетическая)

Теперь приготовленную таким образом грудку переложить на противень и отправить в предварительно разогретую до +200ºC духовку на 20-25 минут (время зависит от размера филе). Выключить духовку и оставить там грудку еще на 20 минут. Затем достать, слегка остудить, снять нитку, нарезать тонкими кусочками, добавить зелень — и можно подавать.

Куриная грудка в молоке (диетическая)

Кстати, полностью остывшая (холодная) грудка, приготовленная таким образом, мне нравится еще больше. Обычно я после полной готовности плотно закрываю филе фольгой и оставляю её в фольге полностью остывать, поэтому она становится слегка бледной и мягкой (без корочки). Если вам нравится румяная корочка, то этого делать не нужно.

Пробуйте и наслаждайтесь!!!

 

 

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